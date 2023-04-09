На этот раз были получены более точные данные, но ответ ускользнул от исследователей

Учёные впервые описали так называемые «волшебные» или «феерические» круги ещё в 70-х годах прошлого столетия. Круги расположены в пустынных областях Намибии и Анголы и представляют собой область, лишённую растительности, окружённую плотным слоем травы или кустарника. Круг может быть от нескольких сантиметров до 30 метров, ну а исследователи до сих пор пытаются понять природу этого явления. Местные племена имеют собственные представления о «волшебных» кругах, и часто связывают их с действием божественных сил. Голые участки растительности становятся объектом культа, а ареол тайны уже много десятилетий витает в воздухе, вынуждая учёных поставить точку в этом вопросе. Недавно команда исследователей из Намибийского университета и Университета Йоханнеса Гутенберга в Германии попыталась дать научное объяснения происходящему, ну а началось всё с опроса местных жителей.

реклама

Исследование было проведено в двух районах Намибии, где находятся круги. Опросы были проведены среди аборигенов, которые были выбраны случайным образом, а также среди местных старейшин, считающихся авторитетными фигурами в сообществе. Результаты опроса показали, что местные жители имеют разнообразные представления о том, как появляются круги. Если отбросить все фантастические теории, то некоторые считают, что они образуются от деятельности термитов, другие утверждают, что причина кроется в подземных водных ресурсах. Учёные решили проверить все возможные причины возникновения «волшебных» кругов. Так, наиболее распространённая точка зрения гласит, что «феерические» круги образуются из-за местных термитов, которые выстраивают сложные системы своих гнёзд. Однако, эта теория не объясняет наличие кругов на песчаных дюнах и других местах, где нет термитов. В одном из исследований сказано, что «волшебные» круги образуются из-за воздействия растений на землю. Исследователи собрали данные из 65 мест, где обнаружены феерические круги, и выяснили, что во всех этих местах растения создают сложные системы корней и выживают в условиях сухого климата.

Как оказалось, растения конкурируют за воду и другие ресурсы, что может приводить к образованию кругов. Например, корни растений могут выделять химические вещества, которые отталкивают другие растения и препятствуют их росту. В этом случае, наиболее адаптированные виды растений займут центр круга, а менее адаптированные окажутся на его периферии. Также исследователи обратили внимание на то, что «феерические» круги не образуются в зоне влияния деревьев, но иногда могут находиться рядом с ними. Это наводит на мысль, что они связаны с корневой системой растений, однако никаких убедительных доказательств этой теории пока нет. Исключать воздействие термитов было бы преждевременно, но есть и другие предположения. Например, роль бактерий, грибов и других факторов. Как именно возникают круги в тропических пустынях, всё ещё неизвестно. Но учёные предполагают, что за этим стоит сочетание нескольких факторов: взаимодействие корней растений, засушливая погода, а также наличие насекомых, которые могут заселять круги и поедать растения в них. Кроме того, круги могут быть связаны с геологическими процессами. Возможно, круги возникают благодаря неравномерному распределению подземной воды, что приводит к смерти растительности и созданию пустых областей.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

С другой стороны, исследователи также не нашли свидетельств того, что феерические круги являются результатом действия внешних факторов, таких как животные или климатические условия. Например, наличие кротовых нор и прочих следов животных не сказалось на формировании «волшебных» кругов, как и изменения температуры, влажности или солёности почвы. Вместо этого исследователи предлагают рассматривать феерические круги как проявление сложной экосистемы, где различные организмы взаимодействуют между собой, создавая таинственные узоры на земле. Возможно, феерические круги играют важную роль в биологическом цикле пустынных регионов, и их изучение может привести к новым открытиям в области экологии и биологии. В результате исследований было выявлено, что знания местных жителей о «волшебных» кругах весьма ограничены и не могут считаться надёжными источниками информации. Однако, эти народы живут в районах, где подобное явление распространено уже много тысяч лет, а учёные не теряют надежды почерпнуть от аборигенов ценные сведения. Например, местные племена могут рассказать об экологии и поведении животных, которые живут в пустынных условиях. Что любопытно, необычные круги имеют большое значение для экосистем тропических пустынь. Они служат убежищем для насекомых и малых млекопитающих, а также важны для сохранения биологического разнообразия. Кроме того, круги могут играть важную роль в цикле углерода и воды в пустынных экосистемах.