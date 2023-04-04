Большая часть беспилотников уничтожена силами армии РФ

Ещё совсем недавно нам казалось, что беспилотники идеально подходят для развлечения на природе. Вы могли купить небольшой летательный аппарат, а после с его помощью изучать местность, фотографировать себя с высоты птичьего полёта и просто наслаждаться красотой природы. При этом позволить себе такую игрушку мог практически любой человек, а особенно популярными дроны стали во время проведения концентров и различных общественных мероприятий, позволяя вести съёмку под сложными углами без использования дорогостоящего оборудования. Ну а после начала СВО выяснилось, что нехитрая технология идеально вписывается в требования военных, поскольку позволяет проводить разведку местности без использования для этого живой силы. Всё это сохраняет личный состав, а наличие камер с ИК-сенсорами и тепловизорами и вовсе превращает беспилотних в настоящего шпиона, от взгляда которого не уйти даже профессиональным разведчикам.

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Было бы глупо полагать, что данная технология есть только у российских солдат, ведь это не так. Европа активно спонсирует боевые действия и с большим энтузиазмом финансирует закупки тысяч беспилотников, которые вскрывают позиции российской артиллерии и позволяет ВСУ увеличить эффективность оборонительных и наступательных операций. При этом эксперты отмечают, что украинская армия вынуждена идти на риски, размещая склады с беспилотниками в зоне действия российских артиллерийских систем. Согласно официальной информации, за прошлый месяц с помощью «Торнадо-С» и 2С7 «Пион» были нанесены удары по складским и ремонтным помещениям в Часовом Яре, Константиновке, Торецке и Дружковке. Предполагается, что в результате потеряны могли быть от 2 до 3 тысяч дронов различных моделей, что усложнило проведение разведывательных операций и снизило эффективность оборонительных действий со стороны ВСУ.

По данным информационного агентства RT, на самом деле ситуация обстоит значительно хуже, чем её описывает украинское командование. Да, поток беспилотников, идущий из европейских стран, огромен и позволяет восстановить запасы, но угроза подрыва складских помещений не единственное, что мешает украинской армии. Приводятся следующие факты: 7 подразделений ВСУ, находящихся в районе Бахмута, столкнулись с массовыми потерями дронов. Речь идёт о 113-й, 125-й и 241-й бригадах ТРО, а также 67-й, 92-й и 93-й механизированной, 77-й аэромобильной и 56-й мотопехотной бригаде. Известно, что все указанные выше подразделения потеряли как минимум половину летательных аппаратов. Известно, что ещё в конце 2022 года обычный БПЛА мог совершить до десяти вылетов, тогда как сегодня жизненный цикл беспилотника завершается после нескольких попыток провести те или иные разведывательные миссии. В итоге только одно подразделение батальона украинской армии умудряется терять в месяц до 150 дронов. Всё это приводит к острому дефициту, ведь приходится не только скрывать позиции от российской артиллерии, но и ремонтировать и закупать новые БПЛА. Называется цифра в 500 летательных аппаратов без учёта комплектующих, которые закупается для одной механизированной бригады в месяц. В масштабе нескольких дивизий цифра выглядит ещё убедительнее, что усложняет и без того не самую простую логистику.

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Ну а источники отмечают, что около 70% от всех потерянных беспилотников связаны с работой российских средств РЭБ, использования антидронных ружей и других средств поражения, которыми в последние месяцы активно насыщается армия РФ. Ну а немалые 30% падежа связаны с неопытностью операторов. Как оказалось, в ВСУ нет централизованной системы обучения пилотирования беспилотниками. В итоге приходится показывать азы на пальцах, а первые вылеты осуществляются неопытными операторами в боевых условиях. Даже профессионалу сложно заметить работу стрелкового или антидронного оружия, ну а новички и вовсе причастны к уничтожению 30% всех БПЛА. Предполагается, что во многом неопытность личного состава связана с постоянной ротацией, а сегодня средний возраст оператора продолжает расти и составляет 40 лет. Ранее подобные задачи выполняли более молодые солдаты, у которых уже был опыт пилотирования беспилотника на гражданке.