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ASUS против Palit – стоит ли переплачивать за брендовую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti 35 000 рублей
Помните о том, что брендовая GeForce RTX 4070 Ti никогда не превратится в GeForce RTX 4080, но стоит дороже
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Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Представьте себе следующую картину: вы явились в супермаркет за йогуртом и принялись изучать наиболее выгодные предложения. Поскольку вы уже не в первый раз посещаете магазин, то уже составили представление о том, какие бренды лучше покупать, а какие стоит обходить стороной. Предположим, что вам нравится продукт за 50 рублей, который по вкусу приятнее, чем разрекламированный за 70 от известного бренда. Скорее всего, вы купите первый, но что будет, если немного изменить условия. Представьте теперь, что авторитетный человек рассказал вам о том, что йогурт за 50 рубчиков содержит трансжиры, много сои, ГМО и другие добавки, которые крайне вредны для здоровья. Стоит задуматься, ведь стоящий рядом продукт за 70 рубчиков пусть и не такой вкусный, но безопасный и создан известным и уважаемым брендом.

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Как видите, наш выбор зависит от многих факторов, а во время покупки видеокарты геймеры исходят из целого ряда переменных. Сегодня мы поговорим о брендах и мнимом качестве, о котором так много судачат эксперты всех мастей. В данном материале рассмотрим флагманы текущего поколения, ну а в следующий раз как следует пройдёмся по перспективным видеокартам и популярным моделям среднего и нижнего ценового сегмента.

Как видите, потенциальных покупателей поджидает несколько моделей на базе графического чипа GeForce RTX 4090. На самом деле их больше 15 единиц, а значит выбор действительно есть. И вот здесь и возникает главный вопрос? А чего вы хотите добиться покупкой видеокарты за 220 тысяч рублей? Если речь идёт о зажиточных геймерах, которые вынуждены выгребать из собственной квартиры деньги лопатой по понедельникам и средам, то всё в полном порядке. Мажоры любят покупать носки от итальянских кутюрье за 100 долларов, хотя рядом на полке могут лежать ничуть не хуже за 1 доллар от местной фабрики. Что любопытно, в данном случае нет даже переплаты за бренд, ведь KFA2 – это один из суббрендов Palit.  

И всё же, мы с большим трудом, но можем понять покупателей флагманов NVIDIA, которые платят за развлечения на 70 тысяч дороже. В любом случае эти ребята получают самый быстрый игровой чип на планете, а вот тех, кто выбирает GeForce RTX 4080 за 147 тысяч рублей, мы понимать отказываемся. Что бы вам не говорили, но никакой шильдик от ASUS не превратит GeForce RTX 4080 в GeForce RTX 4090. Вы можете купить жидкостную систему охлаждения, убить неделю своего времени, но сделать из козы корову никак не получится. Разумные пользователи удивлённо разводят руками, но фанаты брендов получают на 20% меньше количество кадров в секунду, пребывая в уверенности, что сделали верный выбор. 

GeForce RTX 4070 Ti можно смело назвать одной из лучших видеокарт по соотношению цены и быстродействия. Видеокарта стоит 80 тысяч рублей и позволит вам получить отличную картинку даже в 4К, где настройки не будут опускаться ниже высоких даже с трассировкой лучей. Вот только всё те же ребята из ASUS настолько уверены в своей продукции, что предлагают её по цене более мощной GeForce RTX 4080. Неясно, каким образом видеокарта могла так сильно подорожать. Не иначе как внутри скрываются золотые контакты и титановая пайка, нанесённая с помощью лазерного радиотелескопа из новой коллекции Илона Маска. Как вы уже поняли, берём Palit и наслаждаемся отличным качеством и приемлемой ценой. 

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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
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Было бы прекрасно, если бы на AMD подобные условности не распространялись, вот только и здесь нас поджигает Radeon RX 7900 XTX от божественной ASUS, которая на целых 20 тысяч дороже брендовой Gigabyte. Здесь трудно придраться к качеству, ну а завышенная стоимость является ничем иным, как прихотью руководство тайваньской компании. Ну и поставим точку на Radeon RX 7900 XT. Здесь у нас очередной абсурд, ведь всё та же ASUS предлагает нам купить Radeon RX 7900 XT на целых 10 тысяч рублей дороже, чем Radeon RX 7900 XTX от Gigabyte. В данном случае можно только закрыть страницу и начать думать головой. Помните о том, что за антирекламу вашего любимого йогурта мог заплатить тот самый брендовый производитель, который хочет устранить конкурента. Ну а заявления о ненадёжности видеокарт Palit имеют такую же реальную основу, как и рассказы о Лох-Нессом чудовище или Снежном человеке.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070 ti
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