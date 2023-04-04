Представители Федерации американских учёных предполагают, что боеголовка была повреждена при транспортировке

Прежде чем приводить факты за и против слухов, упрямо курсирующих в прессе, стоит ознакомиться с любопытной историей, которая свидетельствует о том, что на Западе случиться может и не такое. Итак, пилот B-47E-LM Stratojet спокойно летел над штатом Южная Каролина. Конечной точкой назначения бала Англия, куда этот парень вёз груз из ядерных бомб «Марк 6». Вот только в какой-то момент лётчик нажал на кнопку аварийного сброса, что привело к тому, что одна боеголовка выпала и упала на частный дом. Случилось это 11 марта 1958 года, а злые языки поговаривают, что пилот совершенно случайно нажал на кнопку ногой, после чего вместе с ядерной бомбой выпал из мирно летящего самолёта. Судьба B-47E-LM Stratojet остаётся неизвестной, ну а сама боеголовка неожиданно рухнула на городок Марс-Блафф, оставив пробоину в доме некоего Уолтера Грегга. Никто из жильцов не погиб, а владелец дома оказался тем ещё пройдохой, поскольку нанял адвоката и выбил из государства 54 000 долларов. Если учитывать инфляцию американской валюты, то это равняется 477 тысячам баксов.

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Для информации, самая мирная и демократическая страна на планете держит значительное количество ядерных бомб на собственных военных базах по всему миру. Помните, какой шум поднялся вокруг заявления Лукашенко относительно размещения ядерного оружия в Беларуси? Так вот, только сильно устаревших В61 янки держат в Европе порядка 100 штук. Все они распределены по военным базам в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. Что любопытно, боеголовки считаются собственностью США, но под руководством опытных инструкторов, европейцев учат сбрасывать бомбы на российские города, отрабатывая те или иные манёвры. Долгое время европейские политики требовали от Американцев убрать устаревшее ядерное оружие, но руководство США попросту игнорировало подобные заявления, не интересуюсь общественным мнением жителей того или иного союзного государства. Сегодня геополитическая обстановка напряжена до предела, а европейцы не только перестали просить о вывозе боеголовок, но и настаивают на том, чтобы Америка увеличила военный контингент и подвезла больше тактического и стратегического ядерного оружия.

Особенно активно в умении заискивания перед США поднаторело руководство Польши, которое готово разместить у себя столько военной техники и ядерного оружия, сколько будет нужно. Скорее всего, произошедшее в Нидерландах не окажет никакого влияния на неокрепшие умы польских элит, но мы всё же расскажем о любопытном происшествии, случившемся на военной базе НАТО. Инцидент получил огласку благодаря представителям Федерации американских учёных, которые рассказали о том, что зафиксировали повреждение ядерной бомбы В61. Изучить саму боеголовку учёным не позволили, поэтому пришлось разглядывать фотографии. Ну а если знать, на что смотреть, то увиденное уже не кажется шуткой. Дело в том, что персонал на изображении имеет наплечники с буквами EOD. Это представители отдела, занимающегося обезвреживанием боеприпасов, включая химическое, биологическое и ядерное оружие. Наблюдающий за процессом человек держит в руках небольшую папку с красными цветными пометками. Судя по всему, это секретные документы, которые недоступны простым смертным, а содержащаяся внутри информация может помочь разобрать боеголовку.

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Ну и не нужно быть гением, чтобы увидеть вмятину на носовой части ядерной бомбы. Учёные предполагают, что B61 могла быть повреждена во время транспортировки, но не исключают, что случилось это на учениях. Стоит отметить, что инцидент произошёл ещё в прошлом году, но получил огласку только недавно, поскольку учёные потребовали от властей дать информацию о безопасности боеголовки и её утилизации. В Пентагоне от комментариев отказались, а эксперты отмечают, что детонация исключена даже при сильном ударе. Персоналу военной базы НАТО Фолькель в Нидерландах ничего не угрожало. Кроме того, на подобных объектах достаточно специалистов, которые способны решить любые проблемы. Так, там дислоцируется целая эскадрилья обслуживания боеприпасов ВВС США, а мы надеемся, что произошедшее является единичным случаем.