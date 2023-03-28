Финальный список актуальных флагманов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14

Многие наши читатели до сих пор не могут понять, почему так важно использовать оборудование, работающее на актуальных операционных системах. Давайте возьмём в пример старый добрый Windows 7. В настоящее время система установлена как минимум на 15% компьютерах по всему миру. Статистика может не отражать реальной картины, поскольку старая операционная система используется на предприятиях, где компьютеры очень часто вообще не подключены к интернету. Эксперты отмечают, что многие компании просто не могут себе позволить обновить парк старых компьютеров, поскольку стоимость такой операции может составить десятки миллионов долларов. Ну а поскольку значительная часть машин лишена выхода в сеть, то риски заражения вирусным ПО крайне низкие, но так происходит далеко не всегда. Например, обычные геймеры почти отказались от старых настольных операционных систем, а доля всех версий Windows 7 и Windows 8 в Steam сегодня не превышает 2% от общего числа.

реклама

Учтите, что с 1 января 2024 года программное обеспечение Steam и вовсе прекратит поддержку старевших операционных систем. Важно понимать, что пользователи должны самостоятельно думать о своей защите в интернете, а также своевременно переходить на актуальные ОС. Ну а причина не только в том, что на вашем компьютере вдруг перестанут запускаться игры и другие программы. Эксперты уверяют, что Windows 7 непригодна для работы домашнего компьютера, которое подключено к интернету, поскольку содержит огромное количество ошибок. Ну а поскольку Microsoft прекратила выпуск обновлений безопасности, то старые дыры и обнаруженные недавно уязвимости никто не будет закрывать. Отметим, что большая часть пользователей за многие годы на собственном опыте усвоила эти простые законы, поэтому многие всё же предпочитают не тянуть с переходом на более новые операционные системы. Ну а с мобильными телефонами ситуация немного иная. Проблема в том, что операционная система для смартфонов выходит один раз в год, принося мелкие и крупные изменения интерфейса и работы устройства.

Теоретически, никаких сложностей быть не должно, но это только так кажется. Так, Apple стремится оказывать выпускаемым устройствам максимальную поддержку, что гарантирует получение операционных систем спустя 5 лет после поступления смартфона в продажу. А вот производители, выпускающие свои аппараты на базе Andriod, не спешат применять опыт яблочной компании. В итоге небольшие китайские компании выпускают одноразовые трубки, операционная система на которых уже на момент выхода может быть устаревшей, ну а лидеры рынка не готовы поддерживать смартфоны дольше трёх лет. Но три года – это флагманы, тогда как даже Xiaomi может забросить популярный аппарат спустя несколько лет после его выхода.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Никаких решений здесь нет и не будет, а выход только один: как можно чаще менять свои мобильные телефоны. Простой пример, вы купили Mi 10 сразу после мировой премьеры. В этом году телефону исполняется ровно 3 года, а значит флагман получит обновления MIUI 14. Ровно через год выйдет MIUI 15, но ваш гаджет уже не сможет претендовать на эту ОС, а значит нуждается в замене. Никто не говорит, что вам нужно выкидывать аппарат. Отдайте его ребёнку, или продайте. Ну или не храните на нём конфиденциальную информацию и платёжные карты, используя в качестве второй трубки. Как вы могли прочесть в названии материала, в 2023 году Xiaomi планирует выпустить новую ОС MIUI 14. Всего в список актуальных попали 39 аппаратов. Это флагманы и телефоны, стоимость которых значительно выше недорогих серий. Помните о своей безопасности. Текущая версия MIUI 14 основана на операционной системе Andriod 13, а значит Andriod 12 ещё относительно безопасна, но мы бы не стали на вашем месте использовать старую Andriod 10, которая кишит дырами. Отметим, что рассылка уже началась, а многие смартфоны, указанные в нашем списке, уже получили прошивку.

Mi 12T Pro Mi 11 Mi 11T Pro Mi 12 Pro Mi 13 Pro Mi 11i Hypercharge Mi 11X Mi 12 Lite Mi 10T Lit Mi 12S Ultra Mi 12S Mi MIX FOLD 2 Mi 10S Mi MIX FOLD 2 Mi 11 Lite 5G NE Mi 11T Mi 11 Lite 5G Mi 11 Pro Mi 10 Lite Zoom Xiaomi Civi 1S Mi 12 Mi 11i Mi 10i 5G Mi 11X Pro Mi 10 Pro Xiaomi Civi Mi 10T Pro Mi 12T Xiaomi Civi 2 Mi 11 LE Mi 13 Mi 11 Ultra Mi 12S Pro Mi 10 Ultra Mi 11i Mi 10 Mi 11 Lite 4G Mi 12X Mi 10T