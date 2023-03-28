Многие наши читатели до сих пор не могут понять, почему так важно использовать оборудование, работающее на актуальных операционных системах. Давайте возьмём в пример старый добрый Windows 7. В настоящее время система установлена как минимум на 15% компьютерах по всему миру. Статистика может не отражать реальной картины, поскольку старая операционная система используется на предприятиях, где компьютеры очень часто вообще не подключены к интернету. Эксперты отмечают, что многие компании просто не могут себе позволить обновить парк старых компьютеров, поскольку стоимость такой операции может составить десятки миллионов долларов. Ну а поскольку значительная часть машин лишена выхода в сеть, то риски заражения вирусным ПО крайне низкие, но так происходит далеко не всегда. Например, обычные геймеры почти отказались от старых настольных операционных систем, а доля всех версий Windows 7 и Windows 8 в Steam сегодня не превышает 2% от общего числа.
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Учтите, что с 1 января 2024 года программное обеспечение Steam и вовсе прекратит поддержку старевших операционных систем. Важно понимать, что пользователи должны самостоятельно думать о своей защите в интернете, а также своевременно переходить на актуальные ОС. Ну а причина не только в том, что на вашем компьютере вдруг перестанут запускаться игры и другие программы. Эксперты уверяют, что Windows 7 непригодна для работы домашнего компьютера, которое подключено к интернету, поскольку содержит огромное количество ошибок. Ну а поскольку Microsoft прекратила выпуск обновлений безопасности, то старые дыры и обнаруженные недавно уязвимости никто не будет закрывать. Отметим, что большая часть пользователей за многие годы на собственном опыте усвоила эти простые законы, поэтому многие всё же предпочитают не тянуть с переходом на более новые операционные системы. Ну а с мобильными телефонами ситуация немного иная. Проблема в том, что операционная система для смартфонов выходит один раз в год, принося мелкие и крупные изменения интерфейса и работы устройства.
Теоретически, никаких сложностей быть не должно, но это только так кажется. Так, Apple стремится оказывать выпускаемым устройствам максимальную поддержку, что гарантирует получение операционных систем спустя 5 лет после поступления смартфона в продажу. А вот производители, выпускающие свои аппараты на базе Andriod, не спешат применять опыт яблочной компании. В итоге небольшие китайские компании выпускают одноразовые трубки, операционная система на которых уже на момент выхода может быть устаревшей, ну а лидеры рынка не готовы поддерживать смартфоны дольше трёх лет. Но три года – это флагманы, тогда как даже Xiaomi может забросить популярный аппарат спустя несколько лет после его выхода.
Никаких решений здесь нет и не будет, а выход только один: как можно чаще менять свои мобильные телефоны. Простой пример, вы купили Mi 10 сразу после мировой премьеры. В этом году телефону исполняется ровно 3 года, а значит флагман получит обновления MIUI 14. Ровно через год выйдет MIUI 15, но ваш гаджет уже не сможет претендовать на эту ОС, а значит нуждается в замене. Никто не говорит, что вам нужно выкидывать аппарат. Отдайте его ребёнку, или продайте. Ну или не храните на нём конфиденциальную информацию и платёжные карты, используя в качестве второй трубки. Как вы могли прочесть в названии материала, в 2023 году Xiaomi планирует выпустить новую ОС MIUI 14. Всего в список актуальных попали 39 аппаратов. Это флагманы и телефоны, стоимость которых значительно выше недорогих серий. Помните о своей безопасности. Текущая версия MIUI 14 основана на операционной системе Andriod 13, а значит Andriod 12 ещё относительно безопасна, но мы бы не стали на вашем месте использовать старую Andriod 10, которая кишит дырами. Отметим, что рассылка уже началась, а многие смартфоны, указанные в нашем списке, уже получили прошивку.
- Mi 12T Pro
- Mi 11
- Mi 11T Pro
- Mi 12 Pro
- Mi 13 Pro
- Mi 11i Hypercharge
- Mi 11X
- Mi 12 Lite
- Mi 10T Lit
- Mi 12S Ultra
- Mi 12S
- Mi MIX FOLD 2
- Mi 10S
- Mi MIX FOLD 2
- Mi 11 Lite 5G NE
- Mi 11T
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Pro
- Mi 10 Lite Zoom
- Xiaomi Civi 1S
- Mi 12
- Mi 11i
- Mi 10i 5G
- Mi 11X Pro
- Mi 10 Pro
- Xiaomi Civi
- Mi 10T Pro
- Mi 12T
- Xiaomi Civi 2
- Mi 11 LE
- Mi 13
- Mi 11 Ultra
- Mi 12S Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 11i
- Mi 10
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 12X
- Mi 10T