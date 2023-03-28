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39 флагманских смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 на Andriod 13 в 2023 году
Финальный список актуальных флагманов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14
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Многие наши читатели до сих пор не могут понять, почему так важно использовать оборудование, работающее на актуальных операционных системах. Давайте возьмём в пример старый добрый Windows 7. В настоящее время система установлена как минимум на 15% компьютерах по всему миру. Статистика может не отражать реальной картины, поскольку старая операционная система используется на предприятиях, где компьютеры очень часто вообще не подключены к интернету. Эксперты отмечают, что многие компании просто не могут себе позволить обновить парк старых компьютеров, поскольку стоимость такой операции может составить десятки миллионов долларов. Ну а поскольку значительная часть машин лишена выхода в сеть, то риски заражения вирусным ПО крайне низкие, но так происходит далеко не всегда. Например, обычные геймеры почти отказались от старых настольных операционных систем, а доля всех версий Windows 7 и Windows 8 в Steam сегодня не превышает 2% от общего числа. 

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Учтите, что с 1 января 2024 года программное обеспечение Steam и вовсе прекратит поддержку старевших операционных систем. Важно понимать, что пользователи должны самостоятельно думать о своей защите в интернете, а также своевременно переходить на актуальные ОС. Ну а причина не только в том, что на вашем компьютере вдруг перестанут запускаться игры и другие программы. Эксперты уверяют, что Windows 7 непригодна для работы домашнего компьютера, которое подключено к интернету, поскольку содержит огромное количество ошибок. Ну а поскольку Microsoft прекратила выпуск обновлений безопасности, то старые дыры и обнаруженные недавно уязвимости никто не будет закрывать. Отметим, что большая часть пользователей за многие годы на собственном опыте усвоила эти простые законы, поэтому многие всё же предпочитают не тянуть с переходом на более новые операционные системы. Ну а с мобильными телефонами ситуация немного иная. Проблема в том, что операционная система для смартфонов выходит один раз в год, принося мелкие и крупные изменения интерфейса и работы устройства. 

Теоретически, никаких сложностей быть не должно, но это только так кажется. Так, Apple стремится оказывать выпускаемым устройствам максимальную поддержку, что гарантирует получение операционных систем спустя 5 лет после поступления смартфона в продажу. А вот производители, выпускающие свои аппараты на базе Andriod, не спешат применять опыт яблочной компании. В итоге небольшие китайские компании выпускают одноразовые трубки, операционная система на которых уже на момент выхода может быть устаревшей, ну а лидеры рынка не готовы поддерживать смартфоны дольше трёх лет. Но три года – это флагманы, тогда как даже Xiaomi может забросить популярный аппарат спустя несколько лет после его выхода. 

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Никаких решений здесь нет и не будет, а выход только один: как можно чаще менять свои мобильные телефоны. Простой пример, вы купили Mi 10 сразу после мировой премьеры. В этом году телефону исполняется ровно 3 года, а значит флагман получит обновления MIUI 14. Ровно через год выйдет MIUI 15, но ваш гаджет уже не сможет претендовать на эту ОС, а значит нуждается в замене. Никто не говорит, что вам нужно выкидывать аппарат. Отдайте его ребёнку, или продайте. Ну или не храните на нём конфиденциальную информацию и платёжные карты, используя в качестве второй трубки. Как вы могли прочесть в названии материала, в 2023 году Xiaomi планирует выпустить новую ОС MIUI 14. Всего в список актуальных попали 39 аппаратов. Это флагманы и телефоны, стоимость которых значительно выше недорогих серий. Помните о своей безопасности. Текущая версия MIUI 14 основана на операционной системе Andriod 13, а значит Andriod 12 ещё относительно безопасна, но мы бы не стали на вашем месте использовать старую Andriod 10, которая кишит дырами. Отметим, что рассылка уже началась, а многие смартфоны, указанные в нашем списке, уже получили прошивку. 

  1. Mi 12T Pro
  2. Mi 11
  3. Mi 11T Pro
  4. Mi 12 Pro
  5. Mi 13 Pro
  6. Mi 11i Hypercharge
  7. Mi 11X
  8. Mi 12 Lite
  9. Mi 10T Lit
  10. Mi 12S Ultra
  11. Mi 12S
  12. Mi MIX FOLD 2
  13. Mi 10S
  14. Mi MIX FOLD 2
  15. Mi 11 Lite 5G NE
  16. Mi 11T
  17. Mi 11 Lite 5G
  18. Mi 11 Pro
  19. Mi 10 Lite Zoom
  20. Xiaomi Civi 1S
  21. Mi 12
  22. Mi 11i
  23. Mi 10i 5G
  24. Mi 11X Pro
  25. Mi 10 Pro
  26. Xiaomi Civi
  27. Mi 10T Pro
  28. Mi 12T
  29. Xiaomi Civi 2
  30. Mi 11 LE
  31. Mi 13
  32. Mi 11 Ultra
  33. Mi 12S Pro
  34. Mi 10 Ultra
  35. Mi 11i
  36. Mi 10
  37. Mi 11 Lite 4G
  38. Mi 12X
  39. Mi 10T
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#смартфоны #xiaomi #прошивки #miui 14
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