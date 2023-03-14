Именно такую тактику применяла армия Израиля во время конфликта с Ливаном в 1982 году

Сегодня наиболее активные боевые действия в рамках СВО ведутся на нескольких направлениях, при этом наибольшее внимание в прессе уделяется Бахмуту, тогда как есть и другие цели, многие из которых не менее важные. Известно, что ключевым рубежом на пути армии РФ стал вал из оборонительных сооружений Авдеевки. Город пытаются взять уже почти год, но пока до открытой массированной механизированной и пехотной атаки не дошло. А вот авиация здесь работает намного активнее, чем на других направлениях. Мало того, если послушать военкоров, то командование РФ и вовсе прекратило вылеты на территории, находящиеся под контролем Украины, предпочитая наносить ракетно-бомбовые удары по укреплённым позициям в Авдеевке. Удары по тем или иным направлениям наносятся, но происходит это по совершенно новой тактике, о которой стоит поговорить.

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Обычно, российские самолёты и вертолёты подходят на расстояние, позволяющее нанести удар, и не входя в зону работы украинского ПВО, возвращаются на места дислокации. Эксперты отмечают, что причина в том, что за прошедший год страны НАТО значительно усилили контроль за украинским небом, насытив территорию огромным количеством зенитно-ракетных комплексов. Специалисты отмечают, что безопасных зон практически нет, поскольку до 5 километров небо контролируется ПЗРК, включая FIM-92 Stinger, LMM Martlet и Starstreak. Есть немалое количество советских «Стрела-2», «Стрела-10» и «Игла», а в итоге безопасной зоны до 5 километров просто нет. Подниматься выше 5 километров ещё опаснее, поскольку в этот момент самолёт становится виден не только украинским РЛС, но и многочисленным американским разведывательным бортам, круглые сутки курсирующим над Румынией и Польшей. Всё это глава и уши продвинутой системы РЛС АВАКС, способной обеспечивать захват цели и дать точные координаты российских самолётов для наземных ЗРК средней давности. В пример можно привести NASAMS, дальность поражения которых достигает 180 километров с возможностью сбивать летательные объекты на высоте до 21 километра. У IRIS-T характеристики проще, а эффективная дальность снижена до 40 километров. Есть немало американских MIM-23 Hawk, которые достают самолёты на расстоянии 35 километров. При этом два последних комплекса легко пробивают высоту от 18 до 20 километров, что делает полёт крайне опасным, а шансы уцелеть минимальными.

По данным военкоров, такая ситуация длится достаточно давно, а момент, когда украинское небо было открыто для российских самолётов, безвозвратно упущен. Предпринимались неоднократные попытки уничтожить системы ПВО, но пока решить проблему не удалось. По всей территории Украины стоят не только ЗРК стран НАТО, но и советские С-300 и «Буки». Они не менее эффективны, а одна из нерешаемых проблем кроется в отсутствие высокоточных снарядов. Проще говоря, даже если координаты того или иного объекта известны, требуется вывести на позиции «Калибры», что занимает время. Ну а дальнобойная российская артиллерия так и не получила высокоточные снаряды, что делает невозможным уничтожение украинского ПВО. По крайней мере так было ещё совсем недавно, ведь с конца февраля начала применяться высокоточная бомба УПАБ-1500Б, которая крепится на бомбардировщик Су-34 и выбрасывается с расстояния 50 километров до цели. При этом самолёту приходится подниматься на высоту 15 километров, засветившись перед всеми РЛС.

Эксперты отмечают, что подобное стало возможно благодаря изменению тактики ударов по ПВО Украины. Прежде всего в небо поднимают российские многоцелевые истребители типа Су-35. Они не входят в зону поражения украинских ракет, а значит незаметны для систем РЛС стран НАТО. В качестве вооружения используются противорадиолокационные ракетами Х-31П и Х31ПД, способные наносить удары по целям на расстоянии до 250 километров. Следом в небо поднимается ещё одна группировка самолётов, которая направляется к украинским границам. В этот момент ПВО приводятся в боевую готовность, что позволяет противорадиолокационным ракетам наводиться на цели и выводить из строя дорогостоящие ПВО на протяжение всей линии соприкосновения. Часто по целям летят дроны-камикадзе Герань-2, ну а бомбардировщики благополучно уходят с радаров, возвращаясь на военные аэродромы.

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По данным экспертов, автором подобной тактики стал генерал Суровикин, при этом сам он подсмотрел идею у Израиля, где в рамках войны с Ливаном в 1982 году проводилась операция Mole Cricket-19 (Медведка-19). Участие принимали беспилотники, вертолёты, истребители, бомбардировщики и другая авиация, а в результате Ливан в ходе короткой атаки лишился 29 батарей ПВО. Украина имеет более внушительный запас, а значит потребуется больше времени, если тактику снова не сменят.