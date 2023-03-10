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10 новых Т-14 Армата замечены на пути в зону СВО – куда направлялся самый мощный танк армии РФ
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Сегодня Министерство обороны поделилось очередной порцией информации об уничтоженной за сутки технике и личном составе противника в рамках СВО. Ничего необычного, но людям свойственно цепляться за красивые цифры, а сегодня можно констатировать преодоление серьёзного рубежа, аналогов которого после Второй мировой войны не было. Так, сообщается о сбитом Су-27. Известно, что украинский штурмовик проводил боевой вылет в районе Марьянки, где выполнял боевые задачи. Поскольку советский истребитель может комплектоваться ракетами воздух-земля, то не исключено, что он пытался атаковать те или иные объекты армии РФ. Похоже, в какой-то момент в воздух были подняты перехватчики, а в результате воздушного боя Су-27 был сбит. К слову, это уже 400й самолёт вооружённых сил Украины. 

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Если верить данным авторитетного зарубежного издания Flight International, то на момент СВО в Украине было всего 285 самолётов, вертолётов и других летательных аппаратов, в том числе и учебных. Вот только за прошедший год были уничтожены 218 вертолётов, что вызывает много вопросов. По мнению экспертов, есть две причины таких гигантских расхождений. Во-первых, страны Восточной Европы отдали большую часть своей авиации, которая поставлялась из СССР. Оставшиеся в строю самолёты могут передать в самое ближайшее время, а общее число пока неизвестно. Во-вторых, подсчёты можно назвать достоверными только в том случае, когда самолёт был сбит во время воздушного боя, либо упал от удара ПВО. В то же время достаточно большое количество указанных летательных средств появилось в ходе первых недель ударов по аэродромам, где и располагалась вся авиация. И вот здесь и начинается путаница. Эксперты отмечают, что отремонтировать десятки бортов своими силами украинские власти не могли, вот только в Польше были расширены мощности, позволяющие восстанавливать самолёты после воздушных ударов. 

Выходит, что озвученная цифра может быть условной, но ничего более точного в сложившихся условиях просто нет. Сюда же стоит отнести десятки уничтоженных РСЗО HIMARS и гаубиц М777. На самом деле всё это работает в обе стороны, поскольку зафиксировать точное повреждение той или иной техники можно только на месте. Уже к концу марта в Украину должны прибыть немецкие Leopard 2. Пока неизвестно, в какой модификации и количестве прибудут танки, ну а российская пресса не дремлет, ведь недавно в объектив местных жителей одного из городов РФ попал большой состав, гружёный самыми современными танками. Прежде всего отмечается, что на станции стояли сразу 10 танков Т-14 «Армата», которые считаются самыми перспективными и принадлежат к следующему поколению. Свидетели отмечают, что на каждом отдельном танке было от руки написано «Н2300», но разобраться в том, что это значит, пока не удалось.

Особое внимание привлекла ремонтно-эвакуационная машина Т-16, созданная на базе унифицированной платформе «Армата». Известно, что речь идёт о бронированной технике, которая предназначена для эвакуации застрявшей или повреждённой технике. За счёт модного двигателя 1500 л.с. Т-16 способна вытаскивать из глубокой грязи даже танки, а среди оснащения несколько лебёдок, два подъёмных крана и целый арсенал ремонтного оборудования. Машина хорошо защищена по бортам и имеет бульдозерный отвал. В прессе есть три версии того, куда танки и бронемашина могла двигаться. Самым очевидным является отправка в зону СВО, где всё это пригодится в реальных боевых действиях. Не исключено, что пока Т-14 «Армата» отправится в ту или иную военную часть, где будет использоваться для обучения личного состава и ознакомления с новой техникой мобилизованных. Но не стоит исключать и третий сценарий.

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Как вы могли заметить, на календаре 10 марта, а впереди парад победы на Красной площади. Не исключено, что Т-14 «Армата» уже отработали на фронте и теперь отправятся в Москву, где предстанут перед всем миром в полной боевой готовности, показав, что у России есть не только опытные образцы, но и живая техника нового поколения, ранее принимающая участие в реальных боевых действиях. 

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#сво #военные технологии #т-14 «армата»
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