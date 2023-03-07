Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Лукашенко поделился подробностями поимки террориста, совершившего атаку на военный самолёт А-50
Также президент Белоруси рассказал о состоянии одного из ключевых разведывательных бортов авиации РФ
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Вторая половина 2022 года отметилась сразу несколькими успешными операциями, которые проводились украинскими спецслужбами под неусыпным контролем со стороны ЦРУ. Прежде всего стоит вспомнить подрыв Крымского моста, что только по счастливой случайности не привело к массовым жертвам и критическим повреждениям полотна. Чуть позднее была проведена атака на корабли Черноморского флота. Задействовались не только привычные беспилотники, но и морские дроны. При этом использовался зерновой коридор, а в результате повреждения получили как минимум два судна. Стоит вспомнить об ударах реактивных БПЛА по военным аэродромам в глубине России, где долгое время находилась стратегическая авиация. Потери оценить сложно, но суть от этого не меняется, ведь Украина не планирует останавливаться. 

реклама

Американцы пытаются дистанцироваться от происходящего, требуя от Киева не использовать поставленные дроны для нанесения ударов на территории РФ, ну а собственные возможности украинской армии невысоки, а значит пока ожидать массированных прилётов беспилотников не стоит. Ну а поскольку достать до критических военных объектов РФ украинское правительство не может, то в ход идут другие средства. Известно, что в любой стране найдутся люди, готовые за деньги пойти на любые поступки. Совсем недавно в прессе обсуждали удар по белорусскому аэродрому, на котором базировался российский самолёт А-50. Речь идёт о машине, способной проводить дальний радиолокационный анализ воздушных и наземных целей противника, фиксировать летательные аппараты на большой дистанции и выполнять другие задачи. Потеря такого самолёта оказала бы негативное влияние на возможности России проводить разведывательные операции в будущем. Украинское командование тут же дистанцировалось от атаки, открыто посмеиваясь на камеру и указывая в сторону неких недовольных партизан. Похоже, один из партизан всё же был пойман.

По словам Лукашенко, спецоперация СБУ и ЦРУ полностью провалилась. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения находится в полной безопасности, а террорист пойман и уже начал сотрудничество со следствием. Все пособники, помогавшие в осуществлении плана атаки на российский самолёт, задержаны, а следствие продолжается. Президент Беларуси ещё раз уточнил, что А-50 во время террористической атаки не пострадал. Сам диверсант родом из Крыма и ранее получил российский паспорт. Детали не уточняются, но не исключено, что речь идёт о спящем агенте СБУ, который был оставлен украинским правительством с целью проведения секретных операций на территории потенциального противника. Лукашенко отметил, что во время подготовки к террористическому акту, а также проведения атаки использовались самые продвинутые технологии. Напомним, в сети писали о взрыве на аэродроме и использовании беспилотника для атаки на самолёт А-50. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Нападение приписывалось белорусской оппозиции, но в какой-то момент в сети появились кадры пролёта над местом атаки, на которых можно было увидеть российский самолёт без следов повреждения. Сложно сказать, каким образом удалось предотвратить атаку. Не исключено, что план просто не сработал, поскольку сам террорист был задержан и вычислен с большим опозданием. Имя так и не ставшего героем Украины жителя РФ не разглашается. Было бы довольно интересно узнать, сколько СБУ готова платить за террористические атаки в России, поскольку деньги на всё это идут прямиком из США. Кстати, в России подобных самолётов не так уж и много. Всего на боевом дежурстве состоят 3 борта А-50 и 6 бортов более продвинутых А50У в новой модификации. Внутри поставили новую электронику, что привело к увеличению технических характеристик. Предполагается, что в ближайшие годы 3 немодифицированных А-50 пройдут ряд улучшений, что позволит им соперничать с лучшими американскими аналогами. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #авиация
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ИИ победил человека во время воздушного боя – китайские военные готовят революцию в авиации
Опрос ABC: «Кто угодно» будет иметь отрыв в 27% голосов от Байдена в качестве кандидата демпартии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
9
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
8
В зону боевых действия отправили «мотолыги» с приделанными артустановками 2М-3
5
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
10
Realme GT Neo 5 Lite получит SoC Snapdragon 7 Plus Gen 1 или Gen 2 и 100-ваттную зарядку
+
Полеты F-35 по всему миру приостанавливаются более чем на 90 дней
3
Израильские пилоты истребителей F-15 устроили протест, отказавшись совершать тренировочные полёты
3
В США под отзыв попали 3470 кроссоверов Tesla Model Y
+
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
17
Турция готова отказаться от F-16 в пользу российских истребителей
5
Компоненты на базе нитрида галлия получат распространение в сегменте электромобилей
+
Первые магазины для жадных от сети "Магнит" открылись в Подмосковье
3
В США планируют создать самолёт 6-поколения на замену истребителя F-22 Raptor
8
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
8
Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации
3
Канцлер ФРГ заявил, что Запад не будет принимать решения по Украине без Украины
2
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
1
Бывший командир ополченцев предложил отстранить Пригожина от командования ЧВК "Вагнер"
12
В настройках Windows 11 появится интерфейс для создания виртуального жёсткого диска
4

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
9
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
165
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
17
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
215
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
25
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
6
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
13
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
65
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
37

Сейчас обсуждают

dimkahon
15:09
Нет, я уже писал, кто ты.
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Веточка
15:09
Я уже выше написал выше на 1 пост что ты чушь напишешь и вот твой результат. Скажи я телепат?
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Веточка
15:08
капитан очевидность раскрыл секрет полишинеля, ты наверно гений
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
dimkahon
15:07
Умею или нет, к чему тебе со мной общаться? Напиши лучше что-нибудь умное повыше. А для особо одаренного дяди, прикидывающегося тетенькой напишу еще раз: я не тебя спрашивал.
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Мальчик Фёдор Герой
15:07
Ретро и ностальгия - популярные темы среди игровых разработчиков, которые видят потенциал в создании игр, которые будут транспортировать игроков в прошлое или рассказывать истории о любимых играх и пе...
Ретро и ностальгия как способ заработка: Atomic Heart, Fallout и далее со всеми остановками
Сергей Ермаков
15:06
хм, купил 3060ти на хуниксе после майнинга (приблизительно год майнила) - вертушки умерли почти-заменил на новые, термоинтерфейс заменил - сижу радуюсь уже второй месяц. Так то под одну гребенку все н...
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Веточка
15:02
"никто не гарантировал, что Rtx 3060ti будет доступен сразу после его анонса" от ты валенок, весь смысл анонса, сегодня представить то что завтра можно пойти и купить в магазине и так было всегда на э...
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
ffe
15:01
На самом деле всё ещё проще - половина европейцев умерли от голода и холода, а европейская промышленность полностью разрушена. Соответственно, спрос резко снизился, а за ним и цены.
Цены на газ в Европе вновь достигли минимума и за сутки рухнули до 455 долларов
Blackengine
15:01
Как можно украсть вк? Вот телефон или ноут понятно, могут в поезде или шкалке стырить. А вк?
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
Игнат Тверской
14:59
Мобилизованные из Калининградской, Мурманской и Архангельской областей записали обращение к высшему командованию Россию. https://t.me/nexta_live/47874
Шойгу уточнил, какие возможности откроются перед военными после взятия Бахмута
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем