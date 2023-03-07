Также президент Белоруси рассказал о состоянии одного из ключевых разведывательных бортов авиации РФ

Вторая половина 2022 года отметилась сразу несколькими успешными операциями, которые проводились украинскими спецслужбами под неусыпным контролем со стороны ЦРУ. Прежде всего стоит вспомнить подрыв Крымского моста, что только по счастливой случайности не привело к массовым жертвам и критическим повреждениям полотна. Чуть позднее была проведена атака на корабли Черноморского флота. Задействовались не только привычные беспилотники, но и морские дроны. При этом использовался зерновой коридор, а в результате повреждения получили как минимум два судна. Стоит вспомнить об ударах реактивных БПЛА по военным аэродромам в глубине России, где долгое время находилась стратегическая авиация. Потери оценить сложно, но суть от этого не меняется, ведь Украина не планирует останавливаться.

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Американцы пытаются дистанцироваться от происходящего, требуя от Киева не использовать поставленные дроны для нанесения ударов на территории РФ, ну а собственные возможности украинской армии невысоки, а значит пока ожидать массированных прилётов беспилотников не стоит. Ну а поскольку достать до критических военных объектов РФ украинское правительство не может, то в ход идут другие средства. Известно, что в любой стране найдутся люди, готовые за деньги пойти на любые поступки. Совсем недавно в прессе обсуждали удар по белорусскому аэродрому, на котором базировался российский самолёт А-50. Речь идёт о машине, способной проводить дальний радиолокационный анализ воздушных и наземных целей противника, фиксировать летательные аппараты на большой дистанции и выполнять другие задачи. Потеря такого самолёта оказала бы негативное влияние на возможности России проводить разведывательные операции в будущем. Украинское командование тут же дистанцировалось от атаки, открыто посмеиваясь на камеру и указывая в сторону неких недовольных партизан. Похоже, один из партизан всё же был пойман.

По словам Лукашенко, спецоперация СБУ и ЦРУ полностью провалилась. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения находится в полной безопасности, а террорист пойман и уже начал сотрудничество со следствием. Все пособники, помогавшие в осуществлении плана атаки на российский самолёт, задержаны, а следствие продолжается. Президент Беларуси ещё раз уточнил, что А-50 во время террористической атаки не пострадал. Сам диверсант родом из Крыма и ранее получил российский паспорт. Детали не уточняются, но не исключено, что речь идёт о спящем агенте СБУ, который был оставлен украинским правительством с целью проведения секретных операций на территории потенциального противника. Лукашенко отметил, что во время подготовки к террористическому акту, а также проведения атаки использовались самые продвинутые технологии. Напомним, в сети писали о взрыве на аэродроме и использовании беспилотника для атаки на самолёт А-50.

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Нападение приписывалось белорусской оппозиции, но в какой-то момент в сети появились кадры пролёта над местом атаки, на которых можно было увидеть российский самолёт без следов повреждения. Сложно сказать, каким образом удалось предотвратить атаку. Не исключено, что план просто не сработал, поскольку сам террорист был задержан и вычислен с большим опозданием. Имя так и не ставшего героем Украины жителя РФ не разглашается. Было бы довольно интересно узнать, сколько СБУ готова платить за террористические атаки в России, поскольку деньги на всё это идут прямиком из США. Кстати, в России подобных самолётов не так уж и много. Всего на боевом дежурстве состоят 3 борта А-50 и 6 бортов более продвинутых А50У в новой модификации. Внутри поставили новую электронику, что привело к увеличению технических характеристик. Предполагается, что в ближайшие годы 3 немодифицированных А-50 пройдут ряд улучшений, что позволит им соперничать с лучшими американскими аналогами.