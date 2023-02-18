GeForce RTX 3060 Ti может и пользуется большим спросом, но Radeon RX 6700 XT быстрее и перспективнее

Курс рубля снижается, доллар дорожает, а цены на электронику растут. Если бы такое происходило впервые, то нужно было бы посыпать голову пеплом, сетуя на тяжёлую жизнь и злую судьбу. Вот только российские геймеры сталкиваются с подобными событиями чуть ли не каждые несколько лет, поэтому нужно как можно быстрее собраться и не дать басурманской валюте опустошить наши с вами кошельки. Хорошо, если вы успели купить мощную видеокарту этой осенью, вот только многие геймеры ожидали зимних скидок или вовсе надеялись на то, что весной выйдут игровые графические чипы по выгодным ценам.

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Может и выйдут, но пока ничего подобного не происходит, рубчик понемногу снижается. Если вы хотите ещё подождать, то мы не станем вас переубеждать, ну а для тех, кто устал играть в ждуна, предлагаем небольшой список видеокарт, которые могут быть интересны любителям компьютерных игр. Остановимся на наиболее выгодных решениях до 40 тысяч рублей, поскольку больше себе обычные геймеры позволить не могут.

Предлагаем начать с Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта не входит в список самых популярных, а причина в недальновидности геймеров. Смотрите: вы получаете 12 Гб видеопамяти, 192-битную шину и достаточно мощности для запуска самых требовательных игр в 2К. Можно долго философствовать о том, какие плохие драйверы делает AMD, вот только реальность такова, что проблемы возникают крайне редко, а по большей части ошибки связаны с кривыми руками самих пользователей. Ну а сложности случаются и с программным обеспечением NVIDIA.

Если вы никак не можете себе позволить видеокарту за 41 тысячу, то может у вас найдётся 35 000? Если так, то самое время обратить внимание на Radeon RX 6700. Выбор видеокарты часто сопряжён с компромиссом, ну а в данном случае вы экономите 6 тысяч рублей, но получаете 10 Гб видеопамяти 160-битную шину. На самом деле с недорогим процессором прошлого поколения разницу увидеть непросто даже в синтетических тестах, ну а мы советуем вам посмотреть несколько тестов. Возможно, когда вы увидите различия воочию, то сможете сделать более верный вывод. Ну и не забывайте, что не все игры зависимы от шины памяти, а значит разницы в некоторых случаях может и вовсе не быть.

Не хотите брать Radeon RX 6700 XT, покупайте GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта NVIDIA не такая быстрая и может предложить всего 8 Гб видеопамяти, но так сложилось, что в пошлом поколении возник дефицит чипов памяти, а Дженсен Хуанг предпочёл выпустить больше видеокарт с меньшим количеством видеопамяти. Лиза Су выбрала другой путь, ну а если судить по итогам двух лет, то выбор NVIDIA оказался более верным. Геймеры голосуют рублём, а GeForce RTX 3060 Ti пользуется неплохим спросом. Она легко справляется с разрешением 2К, хотя и не достигает там ультимативных показателей.

За 28 тысяч в продаже можно встретить GeForce RTX 3060. Согласимся, что хотелось бы увидеть эту видеокарту дешевле, но речь идёт о графическом чипе, способном легко запускать все игры в народном разрешении. Мало того, вам не придётся беспокоиться о снижении настроек графики, ну а для владельцев мониторов 1080р и вовсе нет смысла переплачивать. Видеокарта неплохая, но не идеальная, поскольку относится к второй версии со 128-битной шиной и 8 Гб видеопамяти. Как вы уже догадались, ничего не бывает бесплатно, а менее дорогие видеокарты всегда лишены части быстродействия.

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Ну и поставим точку в нашем материале на видеокарте GeForce GTX 1660 Super. Время не щадит никого, поэтому нет ничего удивительно в том, что 6 Гб видеопамяти – это маловато для 2023 года. Для разрешения 1080р пока некритично, ну а мы советуем не забивать голову глупостями. Перед вами просто неплохая видеокарта с минимальным потенциалом. Хитом она уже не будет, но это самый лучший вариант для тех, кто хочет совместить экономию с возможностью запускать все существующие игры в 1080р на высоких графических настройках. Ну и дешевле 21 тысячи ничего лучше нет. Можете поискать самостоятельно.