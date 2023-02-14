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«Ростех» планирует поделиться секретными технологиями танка Т-14 «Армата» с Индией
Пока контракт даже не обсуждается, но и не исключается
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Эпическое появление Т-14 «Армата» на Красной площади можно сравнить только таким же эпическим провалом, который ожидал перспективный танк в следующие несколько лет. Казалось, что уже вскоре Россия получит десятки и даже сотни суперсовременных машин, аналогов которым нет ни у одной страны мира, но производство встало, а эксперты заговорили о многочисленных проблемах. Например, уже известны сложности с двигателем. Агрегат оказался слишком капризным, вот только заменить его крайне сложно, поскольку машина делалась под размеры и мощность двигателя. Стоит только поставить что-то попроще, как мощность и скорость танка значительно снизится. Проблем хватает, а серийное производство стартовало в 2021 году. Сложно сказать, сколько машин было выпущено за это время, ведь «Ростех» считает подобную информацию секретной. Предполагается, что всего выпущено несколько единиц Т-14 «Армата», а западная пресса уверяет, что ни один танк не значится в официальном перечне российских военных частей. Патриотические ресурсы верят в то, что где-то стоят готовые к бою десятки машин, но всё говорит о том, что танк оказался слишком дорогим и не окупает инвестиций. Пресса критикует высокую заметность, а модернизированный Т-90 способен решать задачи не менее эффективно.

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Но раз технология создана, значит её нужно использовать, тем более, когда речь идёт о гордости нации. По данным «Ростеха», планов поставлять Т-14 «Армата» на экспорт пока нет, но это не мешает поделиться технологиями с союзниками. Как стало известно, Индия готовится объявить крупный международный тендер на создание танка следующего поколения. Требуемые тактико-технические характеристики пока не озвучены, но российская сторона полагает, что сможет не только принять участие в тендере, но и победить. Производство и разработка будут сосредоточены в Индии, а победитель тенденра сможет предложить свои технологии и консультации. Повторимся, что речь о поставках Т-14 «Армата» в Индию не идёт, а информация появилась в ходе проведения выставки Aero India 2023. Сложно сказать, какие узлы будут отправлены на экспорт, поскольку пока нет ни тендера, ни других подробностей. Нет никаких сомнений, что в случае получения контракта Россия сможет получить многомиллиардный контракт, что позволит решить проблемы с Т-14 «Армата» и наладить массовое производство. Индийская сторона отмалчивается, ну а пресса фантазирует. 

Стоит отметить, что российский танк уже засветился в зоне проведения СВО. Какие именно задачи выполнял танк, остаётся под грифом секретно, но российские военкоры уверяют, что проводится оперативное сглаживание в режиме, приближённом к реальным боевым действиям. Бросать Т-14 «Армата» в наступление никто не будет, а на это есть целый ряд причин. Прежде всего нужно понимать, что речь идёт об уникальном танке, аналогов которому пока в мире нет. Согласимся, что он был создан с некоторыми просчётами, но проблемы решаемы, а при наличии дополнительного финансирования можно не только создать десятки машин, но и сделать их близкими к идеалу. Испытания в СВО являются прекрасным полигоном, но одно дело тестировать, а совсем другое – потерять танк. Именно по этой причине Т-14 «Армата» не вступает в бой с потенциальным противником, а «Ростех» скрывает число выпущенных машин. Предполагается, что это должно стать сюрпризом для США и союзников, ну а опасность захвата техника в боевых условиях остаётся. 

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В наше время принято хранить секреты подальше от глаз потенциального противника, ну а в США действуют по аналогичной схеме. Например, M1 Abrams с урановой бронёй не поступает на экспорт, тогда как истребитель пятого поколения F-35 действует исключительно при поддержке других штурмовиков. В лучшем случая янки решаются на сопровождение российских самолётов, но там и речи быть не может о вступлении в реальный поединок. Вдруг американский истребитель окажется не таким хорошим, как казалось, ну или пилот подкачает. Всё это грозит попаданием секретных технологий в руки врага. Ну а российская корпорация «Ростех» по этому поводу не сильно переживает, поскольку планирует поделиться с Индией технологиями, которые считаются сверхсекретными. 

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#сво #военные технологии
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