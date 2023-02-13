HIMARS пока способна бить дальше, но скорострельность «Торнадо-Г» позволяет получить преимущество над любой РСЗО потенциального противника

Эксперты отмечают, что российские и американские инженеры имеют собственное видение на парадигму существования артиллерийских комплексов. Янки предпочитают одиночные оружия высокой точности, способные наносить удары по целям, находящимся на расстоянии до 300 километров с отклонением в несколько метров. Такой подход позволяет уничтожать склады боеприпасов в глубоком тылу потенциального противника, а также прицельно бить по штабным объектам, подрывая работу командного состава. Именно так работает M142 HIMARS, который давно попал в руки к украинским солдатам и используется не только для ударов по логистическим веткам, но и по жилым кварталам, а также многим другим гражданским объектам. Есть мнение, согласно которому американская система крайне уязвима для устройств радиоэлектронной борьбы, вот только за счёт наличия дальнобойных снарядов M142 HIMARS редко попадает в зону действия Российских РЭБ, поэтому пока свободно использует спутниковые системы для наведения.

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Что до российской артиллерии, то здесь точность приносилась в жертву поражающей способности. К примеру, в первые месяцы СВО в интернете можно было встретить видео с украинскими солдатами, которые рассказывали о том, что удары артиллерии могли по защищённым позициям могли длиться несколько суток без перерыва. Именно таким нехитрым образом решался вопрос с уничтожением укреплений, взять которые без жертв невозможно. Некоторые считают российские системы более эффективными, тогда как другие говорят о необходимости перенимать опыт янки. Пожалуй, наиболее оптимальным решением является попытка взят лучшее из двух миров, используя высокоточные снаряды тогда, когда этого требует реальная обстановка. Как стало известно, российская РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» начала получать совершенно новый тип снаряда, способный бить по позициям противника с высокой точностью.

Напомним, 9К51М «Торнадо-Г» была принята на вооружения в 2014 году и должна прийти на смену БМ-21 «Град». Реактивная система прошла долгий путь и была создана ещё в 60-е годы двадцатого века, поэтому исчерпала все возможности для модернизации. «Торнадо-Г» находится только в начале пути, а появление высокоточных снарядов доказало, что реальный потенциал этой РСЗО ещё только предстоит увидеть. Представители «Ростех» не раскрывают многих подробностей, ссылаясь на государственную тайну, но уже известно, что количество выпущенных «Торнадо-Г» было намного выше, чем первоначально планировалось. По сути, производство вышло на новый этап, а военные объекты работают в три смены. Повторимся, что пока точных данных нет, поэтому узнать реальную дальность боеприпасов нет никакой возможности. При этом представители Министерства обороны отмечают, что инженеры создали сразу два новых типа снарядов калибра 122 миллиметра. В первом случае речь идёт о неуправляемых боеприпасах, тогда как вторые будут управляемыми, что позволит ощутимо повысить точность нанесения ударов.

Одновременно с этим сообщается, что оба типа снарядов имеют более высокую дальность полёта, тогда как находящиеся на вооружении боеприпасы могли бить по целям на расстоянии до 40 километров. Эксперты полагают, что боевая часть получила раскладывающиеся крылья, что позволяет маневрировать в воздухе и напоминает логику использования планирующих бомб. После модернизации «Торнадо-Г» получили полноценную систему спутниковой навигации и новый компьютер «Багет-41». Благодаря этому перед выстрелом можно запрограммировать каждый снаряд, который будет лететь точно в цель. Это не только повысит точность ударов, но и уменьшит время для наведения, поскольку всё это можно делать удалённо, ещё до развёртывания комплекса. Модернизация сказалась и на комплектации самой РСЗО, поскольку теперь экипаж составляет всего 2 человека (было 3).

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В Минобороны РФ сообщают, что обновлённая «Торнадо-Г» с высокоточными дальнобойными снарядами уже находится на фронте. При этом особый упор делается на тот факт, что подобная система способна выпускать 40 снарядов за 20 секунд. С подобной волной не способна справиться ни одна одиночная батарея ПВО, а несколько «Торнадо-Г» и вовсе способны превратить укрепления противника в руины.