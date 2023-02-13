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Старый флагман против новой Hogwarts Legacy – большое тестирование GeForce GTX 1080 Ti в 1080р-4К
Новую Hogwarts Legacy запустили на старых видеокартах GeForce GTX 1080 Ti и GeForce GTX 1050 Ti
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Hogwarts Legacy вышла совсем недавно, но уже успела засветиться в нескольких скандалах. Похоже, сегодня без этого никак не обойтись, если вы создаёте популярную франшизу и хотите привлечь как можно больше потенциальных покупателей. Вселенная Гарри Поттера приносит колоссальное количество денег, поэтому никто не сомневался, что игра станет хитом. Её обязательно купят как фанаты, которых на планете несметное множество, так и хейтеры. Последние будут искать там недостатки, ну а первые проблемы уже найдены. Например, в игре обнаружился трансгендерный персонаж. Что поделать, сегодня официальная позиция европейских и американских властей вступает в противоречия с достижениями медицины последних трёх тысячелетий. Судя по всему, политики больше знают о гендерах, чем учёные, ну а последние вынуждены кивать головами, рассказывая о том, что даже отклонение от нормы – это тоже норма. 

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Проблема сложная, ну а пока у геймеров Hogwarts Legacy на персональных компьютерах появился ещё один повод порадоваться, ведь недавно стало известно, что энтузиасты получили доступ к закрытому контенту, который доступен только для игровых консолей. Уже вскоре появится небольшая утилита, которая позволит пройти огромный квест, ну а пока стоит поговорить о том, какую вообще видеокарту вам стоить купить под новую игру. Вариантов множество, а эксперты уже успели протестировать Hogwarts Legacy на флагманах. Выяснилось, что для полного погружения в 4К на максимальных графических настройках вам понадобиться видеокарта с 16 Гб видеопамяти. Это может быть GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6950 ХТ. В данном случае не так важно, что перовая быстрее, ведь речь идёт именно о нехватке видеопамяти. И всё бы хорошо, но обычные геймеры не могут себе позволить видеокарты за 100 000 рублей, поэтому сегодня мы сосредоточимся на чём-то более реальном. Например, взглянем на то, как себя покажет GeForce GTX 1080 Ti и совсем бюджетная GeForce GTX 1050 Ti.

Тестирование проводили энтузиасты с канала zWORMz Gaming, а в качестве процессора был задействован Ryzen 5800X3D. Купить GeForce GTX 1080 Ti сегодня можно на вторичном рынке дешевле 30 тысяч рублей, а многие геймеры выбирают старый флагман ещё и потому, что когда-то мечтали о нём, но не могли себе позволить. В данном материале обойдёмся без изучения целесообразности покупки видеокарт после майнеров, сосредоточившись на цифрах. Итак, в разрешении 1080р с высокими настройками качества удалось получить 70 кадров в секунду. Если использовать технологию FSR 2 со стандартными настройками, то можно увидеть все 90 кадров в секунду. Очень неплохой результат для старой видеокарты. В 2К без масштабирования с высокими настройками графики удалось выжать 57 кадров в секунду, а с FSR 2 – все 76 fps. В 4К на высоких настройках фрамрейт ушёл ниже 25, но даже с использованием технологии масштабирования окажется нестабильным и в среднем равен 38 кадрам в секунду. Оптимальным выбором для тех, кто хочет играть в сверхвысоком разрешении, будет использование FSR 2 и средних настроек графики. В этом случае фрамрейт кажется стабильным, составив 47 кадров в секунду. 


Купить GeForce GTX 1050 Ti можно и сегодня. Мы бы не советовали этого делать, но если у вас на компьютере томится именно такая видеокарта, то вам стоит знать, в 1080р на низких настройках удастся получить всего 36 кадров в секунду. Использование технологии масштабирования частично решает проблему, поскольку фрамрейт подкачивает до 48 fps. Есть тесты в разрешении 720р, но энтузиасты пришли к выводу, что даже в 900р с видеокартой GeForce GTX 1050 Ti можно чувствовать себя неплохо. Обязательно понадобится FSR 2, а в результате количество кадров будет находиться у границы 60 fps. К сожалению, картинка выглядит посредственно, но если вы хотите ознакомиться с игрой, и не можете себе позволить более дорогую видеокарту, то даже с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti варианты остаются. 

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#тесты #hogwarts legacy
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