Список небольшой, но владельцы указанных смартфоном точно получат прошивку в 2023 году

Во время анонса MIUI 14 руководство Xiaomi старалось сосредоточить внимание на возможностях операционной системы, а также тех улучшениях, которые будут видны невооружённым взглядом. В ход пошли привычные байки о повышении стабильности, энергоэффективности и многих других показателей, тогда как саму прошивку называют самой продвинутой за многие годы. Похоже, все уже привыкли к тому, что красивые слова никак не соотносятся с реальностью, поэтому о презентации быстро забыли, а первые пользователи начали получать MIUI 14 уже в январе. Стоит отметить, что китайская компания старается давать прессе как можно меньше информации относительно сроков выхода прошивки для тех или иных смартфонов. Скорее всего это связано с тем, что в Xiaomi сильно усложнила подход к своей работе. Так, существует сразу несколько версий одной и той же прошивки, а значит программистам приходится совершать массу лишних действий.

реклама

К примеру, вначале появляются китайские образы. Не так важно, идёт ли речь о бета-тесте, или пользователям прилетает стабильная финальная MIUI 14, ведь между появлением прошивки для Китая и её выходом в России может пройти полгода. Чем всё это время заняты программисты, неясно, но есть не только российская версия, но и индийская. Здесь действует своя команда разработчиков, а интерес к местному рынку высокий, поэтому нет ничего удивительного в том, что там всё происходит гораздо быстрее. В какой-то момент программисты выпускают MIUI 14 глобальную версию, но есть и другие региональные. Это, тайваньская, турецкая, европейская, индонезийская и другие. Никто не знает, зачем все эти сложности, ведь можно было бы обойтись глобалкой, которая включала бы все языки и выходила бы в один день для всех актуальных устройств.

Mi 12S Ultra Mi 12 Pro Mi 12S Pro Redmi K50 POCO F4 GT Mi MIX FOLD 2 Redmi K50 Ultra Mi 12S Mi 12 Pro Dimensity Mi 12 Redmi K50 Pro Redmi K50G

Именно так поступает Apple, ну а Xiaomi не спешит следовать хорошим примерам, ежегодно устраивая забег по аккуратно разложенным граблям. На календаре уже середина февраля, а между тем рассылка официальных обновлений MIUI 14 на основе финальной версии Android 13 пока буксует. Известно, что на конец января прошивку получили 12 телефонов, названия которых представлены выше. За прошедшие несколько дней MIUI 14 стала доступна для Mi 12Т и Mi 12Х. Речь идёт об европейской версии, которая может быть недоступна российским пользователям. Всё сложно, а постоянная путаница только мешает пониманию общей картины. При этом особенно сложно обычным пользователям, которые пытаются разобраться в том, числится ли их мобильник в рядах актуальных, и можно ли считать свой телефон безопасным.

В данном материале поговорим о серии POCO, незаслуженно забытой прессой. Такие телефоны не принадлежат к флагманам, но и не могут считаться недорогими. Там есть довольно мощные аппараты, а попадаются и середняки, поэтому серия достаточно разношёрстная, а сроки появления прошивки могут варьироваться от середины апреля, то конца 2023 года. И всё же, инсайдеры уверяют, что всего 18 таких аппаратов могут претендовать на MIUI 14. Не все они доступны в России, но китайские площадки часто предлагают такие смартфоны со скидами, поэтому нет ничего удивительного в том, что наши читатели могут владеть одним из подобных аппаратов.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Как вы уже поняли, со сроками всё сложно, поскольку тот же POCO F4 GT свою прошивку уже получил, тогда как остальные могут претендовать на скромную китайскую бета-версию. Советуем не бежать впереди паровоза, скачивая пользовательские образы. В любом случае MIUI 14 прибудет, а обновления безопасности на старой прошивке приходят регулярно.

POCO M4 Pro 5G POCO C40 POCO M3 Pro 5G POCO M4 5G POCO M3 POCO X3 NFC POCO M5 POCO X3 POCO C40+ POCO X4 Pro 5G POCO F4 POCO X3 GT POCO X4 GT POCO M5s POCO M4 Pro 4G POCO F3 POCO X3 Pro POCO F3 GT