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Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
Как оказалось, армия РФ может наносить удары не только с помощи Герани-3, но и других беспилотников
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Многие наши читатели помнят о неожиданном успехе беспилотников Герань-3 на украинском фронте. С помощью примитивных дронов-камикадзе удавалось сделать то, что не выходило у более дорогих и быстрых ракет. Как оказалось, системы ПВО советского образца отвратительно справляются с небольшими летательными аппаратами. Похоже, со временем специалистам НАТО проблему удалось частично решить, но стоимость одного дрона в десятки раз ниже, чем обходится ракета для ПВО в производстве, ну а иностранные системы и вовсе стреляют боеприпасами, цена которых может стартовать с 500 тысяч долларов. Если судить по тем видео, что поступают с украинской стороны, то на подлётах к критическим объектам поставили системы на основе нескольких пулемётов, которые обладают высокой кучностью стрельбы, что позволяет сбивать пролетающие мимо беспилотники. Точных данных о том, сколько вообще БПЛА попадают в цель, у нас нет, но специалисты отмечают, что удары по тем или иным объектам производятся не только с помощью широко известных дронов-камикадзе семейства Герань.

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С первых дней противостояния неплохо себя зарекомендовал БПЛА под названием Ланцет. Это дрон российской разработки, который кардинально отличается от указанного выше беспилотника. Прежде всего стоит отметить, что Ланцет имеет чисто российское происхождение. Нет никаких связей с Ираном и мутными историями о том, что разработкой занимались инженеры из другой страны. При этом Ланцет применяется не только для поражения целей путём прямого подрыва, но и способен вести воздушную разведку. Для этого используется целый ряд датчиков, от камер инфракрасном диапазоне, до тепловизора, дальномера и прибора для анализа состава воздуха. Доступен лазерный целеуказатель, а также интеллектуальная система, упрощающая наведение на цель. Максимальный вес вместе с осколочно-фугасным или кумулятивным снарядом не превышает 12 килограмм, а скорость составляет около 110 км/ч. При этом заявлена функция манирования, позволяющая на короткий промежуток времени разогнаться до 300 км/ч. Разработчики поясняют, что это даёт возможность догнать вражеские беспилотники или увернуться от действия систем ПВО. Не является рекордной и автономность, ведь Ланцет может пролететь до 70 километров, находясь в воздухе не больше одного часа. 

Может показаться, по сравнению с гигантским дроном-камикадзе Герань-3, маленький Ланцет не представляет особой угрозы противнику, вот только это не так, поскольку за счёт доступа к управлению и высоким возможностям маневрирования российский беспилотник способен наносить удары по критическим объектам в глубоком тылу, ну а специфическая конструкция сильно усложняет возможности для обнаружения БПЛА. Сегодня обойдёмся без перечисления многочисленных фактов уничтожения техники с помощью Ланцета, поскольку в прессе появилась информация о подрыве польской САУ AHS Krab. Речь идёт об артиллерийской установке, обладающей высокой точностью и дальнобойностью. Недавно мы писали о том, что западная пресса считает подобные орудия намного более ценными, чем российские аналоги, поскольку в польской САУ находится цифровой блок управления, отвечающий за наведение. В результате коэффициент отклонения позволяет бить по целям с высокой эффективностью, не расходуя снаряды на обстрел всей территории возле того или иного объекта. 

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По данным военкоров, польская САУ AHS Krab была обнаружена на Купянском направлении, в ходе воздушного патрулирования территории Харьковской области. В результате было принято решение использовать Ланцет в качестве дрона-камикадзе, что позволило нанести удар по находившейся в тылу САУ. Стоит учитывать, что узнать о характере повреждений польской САУ не представляется возможным. В данном случае боеукладка не взорвалась, а значит есть высокая вероятность, что орудие будет доставлено в Польшу, где на одном из заводов все повреждения будут устранены. Ранее аналогичные ремонтные заводы существовали и в Украине, но после ряда ударов командование ВСУ приняло решение переместить из в Польшу, куда русские ракеты пока не летят. Посмотреть видео вы можете по ссылке. 

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#военные технологии #война
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