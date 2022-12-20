Цены на GeForce RTX 4090 растут, но это не останавливает геймеров

Сегодня пришли сразу несколько любопытных новостей о видеокартах, которыми мы спешим с вами поделиться. Давайте обойдёмся без прелюдий, ведь данных действительно много. Прежде всего нужно понимать, что глобальный рынок полупроводников прочно завязан на Америке. Любые негативные изменения несут негативные последствия для самых отдалённых регионов нашей планеты. Если вы уже забыли, то Трамп стал инициатором торговой войны между США и Китаем, в результате чего был принят целый ряд мер, после чего цены на видеокарты и процессоры поползли вверх. Так вот, команда Байдена приняла решение ввести льготный период, во время которого 25% пошлина на китайские товары не будет применяться. Это позволило удержать цены на привычном уровне, а буквально сегодня Управление торгового представительства США (USTR) отложило введение пошлины на 9 месяцев. Всего с января могли подорожать сотни различных товаров, которые находятся в 352 категориях. Это значит, что абсолютно все электронные изделия, включая игрушки и медицинские устройства могли ощутимо подорожать по всему миру.

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Всё это значит только одно: губительные решения правительства США не приведут к резкому росту цен на видеокарты. Если вы уже начали радоваться, то самое время прекратить себя тешить праздными иллюзиями. Всё дело в том, что рыночная ситуация такова, что впору готовиться к очередному подорожанию. Вчера представители сайта Hardware Unboxed представили масштабный анализ по американскому рынку, сравнив цены на eBay, Newegg и в MicroCenter. Как оказалось, дела идут просто отвратительно. Учтите, что всё это рынок США, который включает самые лучшие предложения на планете по самым низким ценам. Прежде всего приходится констатировать, что GeForce RTX 4090 продолжает пользоваться огромным спросом. Купить такую видеокарту дешевле 1800 долларов невозможно, а некоторые модели и вовсе стоят каких-то неразумных денег. Например, за ASUS TUF Gaming OC просят 3459 долларов. Видеокарт в рознице достаточно, а геймеры активно раскупают флагман NVIDIA.

GeForce RTX 4080 не пользуются успехом, а происходящее напрямую связано с тем, что данный графический чип находится не в своей ценовой категории. Мало того, что рекомендованная цена видеокарты стартует с 1200 долларов, так даже в США большинство моделей предлагаются дороже 1400 вечнозелёных. Дорожает серия GeForce RTX 30. В целом рост стоимости небольшой и составил всего 3%, но перед нами ненормальная тенденция, ведь много лет подряд мы видели, как предыдущее поколение становится дешевле, а не наоборот. Совершенно неожиданно цены растут и на графические чипы серии Radeon RX 6000. Больше всего подпрыгнула Radeon RX 6800 XT, которая умудрилась за короткий промежуток времени подорожать на 28%. Совсем не такого эффекта геймеры ожидали от выхода графических чипов AMD нового поколения.

После того как в первые дни геймеры раскупили большую часть Radeon RX 7900 XTХ, видеокарты снова вернулись в розницу. Что любопытно, сегодня купить флагман можно по рекомендованной стоимости в 999 долларов, вот только желающих нет. Доступны как отдельные модели, так и готовые системы, где можно получить ощутимую скидку за счёт сборки. Происходящее говорит о полном провале AMD. Radeon RX 7900 XTХ быстрее GeForce RTX 4080 на 15% и больше, но стоит как минимум на 400 долларов дешевле. При этом включает 384-битную шину и 24 Гб видеопамяти. Несмотря на это геймеры отдают предпочтение видеокарте NVIDIA. Ну а Radeon RX 7900 XT и вовсе доступна за 900 долларов. При прямом сравнении с GeForce RTX 4080, она уступает видеокарте NVIDIA 5-7%, но стоит на 500 долларов дешевле.

Если вы хотите получить больше информации на эту тему, изучите видео ниже. Там есть графики с ценами как по новым, так и по бывшим в употреблении видеокартам. Мы же заметим, что графическое подразделение AMD тонет. Красные так и не смогли найти свою нишу, а конкурировать во флагманском сегменте с Дженсеном Хуангом оказалось нереально. Энтузиасты предпочитают зелёные цвета, а геймеры и вовсе не знают о существовании AMD. На конец ноября красные умудрились сократить рыночную долю до 10%, а релиз Radeon RX 7900 XTХ не оправдал ожиданий. Скорее всего, мы увидим, как доля AMD снижается, а NVIDIA получает безграничное влияние на ценообразование, ведь один крупный монополист всегда будет принимать решения в свою пользу.

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