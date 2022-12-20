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GeForce RTX 5090 в 2024 году совершит самый большой рывок быстродействия в истории – Wccftech
Инсайдеры полагают, что новая архитектура NVIDIA Blackwell принесёт революционные изменения на рынок в 2024 году
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NVIDIA может похвастать грамотными маркетологами, способными продать геймерам даже самую плохую видеокарту под правильным соусом. Ровно 2 года назад в сети появились первые слухи о новой архитектуре Ada Lovelace. Инсайдеры рассказывали нам о невероятном приросте производительности, который только видел рынок видеокарт за всю историю. Якобы, условная GeForce RTX 4090 окажется более чем в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090. При этом нас уверяли в том, что графический чип получит внушительные характеристики и будет превосходить поступивший в 2020 году в продажу флагман по всем показателям более чем в 2 раза. Стоит заметить, что на этот раз прогнозы оказались верны, ведь по количеству ядер CUDA и числу транзисторов действительно наблюдается двукратный рост. И всё бы ничего, вот только на производительность такое увеличение технических характеристик не оказало должного влияния, а эксперты отмечают отсутствие линейной зависимости между реальной производительностью и указанными выше параметрами.

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А вот презентация GeForce RTX 4090 прошла с большой помпой. Геймерам вывалили невероятные цифры, а в итоге по сравнению с GeForce RTX 3090 Ti новый флагман 2022 года оказался всего на 55% быстрее. На самом деле цифра очень неплохая, но мы ждали больше, а во время презентации и вовсе говорилось о 4-кратном приросте производительности в играх. Внимательные геймеры заметили, что речь идёт о масштабировании с помощью технологии DLSS 3.0, но какая в сущности разница, ведь цифры утекли в народ, а рядовой покупатель знает, что нужно брать NVIDIA, ведь эта видеокарта в 4 раза быстрее. А вот у AMD беда с маркетологами. Судя по нулевому фону, который сопровождает продажи линейки Radeon RX 7000, графических чипов очень мало, а сами они не вызвали интереса у игрового сообщества. Очень странно, ведь прирост производительности ровно такой же, как у конкурентов, а цена ощутимо ниже. Похоже, Лиза Су неплохо справляется с задачей выпустить качественный продукт, но не умеет его правильно подать. Ну а дефицит и вовсе отдельная тема, о которой поговорим в одном из следующих материалов. 

Как вы уже поняли из названия, GeForce RTX 4090 находится на прилавках, а значит самое время сделать небольшой инсайдерский вброс информации о невероятном приросте производительности графических чипов на архитектуре следующего поколения. Словом, ничего нового. Согласно новым слухам, в 2024 году нас ждёт самая революционная архитектура графических чипов на планете Земля, а может даже во всей Вселенной. Якобы, Blackwell окажется духовной наследницей Hopper, но получит важную особенность в виде компоновки на базе чиплетов. Инсайдеры ещё не определились, для какого сегмента архитектуру планируют выпустить. Скорее всего, это будут профессиональные устройства для облачных вычислений, но никто не исключает, что Blackwell не появится в настольной графике. Именно поэтому название GeForce RTX 5090 уже стоит держать в уме, но озвучивать пока рано (что нам не помешает этого сделать).

Инсайдеры уверены, что Blackwell будет построена по 3-нм технологическому процессу и выйдет в 2024 году. Здесь нет никаких новых данных, ведь NVIDIA в последние годы старается придерживаться 2-летнего графика, поэтому подобная информация носит скорее дополнительный характер. Отдельно утверждается, что инженеры компании рассматривают несколько различных спецификаций, а очень многое будет зависеть от того, как себя покажет новая архитектура AMD RDNA 4. Radeon RX 7900 XTХ уже в продаже, но каких-то невероятных достижений за этим графическим чипом не замечено. Возможно, под руководством Дженсена Хуанга специалистам NVIDIA удастся добиться более впечатляющих результатов, но пока всё это на уровне слухов. Сообщение завершается красивым тизером, на котором красуется надпись: «Самый большой скачок производительности в истории NVIDIA». 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Пока слишком рано спорить с подобными заявлениями, но текущая серия научила нас одному: никогда не поздно пересмотреть своё отношение к ценам на видеокарты. Как вы могли слышать, на этот раз настольная графика стала ещё дороже, ну а пока не было анонсов GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070, нам остаётся только надеяться, что резкого скачка цен на это видеокарты не будет. 

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#nvidia #видеокарты #blackwell
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