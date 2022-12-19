Комплекс Борщевик проходит финальные испытания и готовится отправиться в зону СВО

По мнению некоторых экспертов, удары по украинской энергетической инфраструктуре наносят сильный урон эффективности управления и перегруппировке тех или иных подразделений. Якобы, большая часть мобильных станций питается от электричества, а значит лишённые интернета украинские военные как слепые котята не могут сопротивляться российской армии. Что же, не исключено, что в некоторых случаях нечто подобное и происходит, вот только уже достаточно давно у основной части украинских вооружённых сил нет проблемы с постоянным доступом к интернету. Всё дело в том, что ещё весной Илон Маск выразил солидарность с Украиной и начал поставлять терминалы для работы спутникового интернета Starlink.

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Сложно сказать, сколько комплексов было поставлено в Украину на данный момент, ведь официальных данных нет. Если верить некоторым военкорам, то поставки давно остановились, на франтах интернет работает ужасно, а Маск и вовсе вот-вот закроет лавочку. Вот только реальность такова, что сегодня сотни магазинов предлагают полностью готовые и настроенные терминалы Starlink. Устройства пользуются огромной популярностью, поскольку позволяют избежать отключения от интернета и раскупаются очень быстро. При этом предложений достаточно, а любой житель страны, у которого есть достаточная сумма, может купить спутниковую антенну и терминал в любом крупном городе в день заказа, а ведь есть ещё и почтовые сервисы. Сложно сказать, откуда берутся подобные комплексы. Вполне возможно, что часть поступает из гуманитарной помощи Илона, тогда как другие завозятся из Европы. На самом деле это уже не так важно, ведь спутниковый интернет действительно является огромным преимуществом на фронте и позволяет поддерживать связь там, где её не может быть априори.

Эксперты видят в Starlink угрозу, но повлиять на решения основателя Tesla не представляется возможным. Похоже, российские инженеры нашли эффективное решение проблемы. Как стало известно, Сестрорецкий оружейный завод выпустил установку, способную засекать работающие терминалы Starlink. Комплекс получил название «Борщевик» и может использоваться в качестве стационарного устройства, так и в мобильном варианте. Во втором случае комплекс грузится на колёсный транспорт, накрывается камуфляжной сеткой, а после передвигается по пересечённой местности вблизи позиций потенциального противника. Стоит отметить, что подобные вылазки крайне опасны, но открывающиеся возможности позволяют получить значительные преимущества. Так, максимальное расстояние обнаружения терминала Starlink не превышает 10 километров, а на это потребуется всего 15 минут или меньше. При этом точность позиций противника, пользующихся высокоскоростным интернетом, составляет от 5 до 60 метров.

Представители российской компании утверждают, что в настоящее время проходит финальная стадия испытаний, по результатам которой «Борщевик» будет отправлен в зону проведения СВО. Что любопытно, работа системы может осуществляться в широком диапазоне температур от -20 до +50 градусов, а значит наступающие холода не станут для комплекса проблемой. Сканирование производится в диапазоне 180 градусов, а максимальное потребление системы составляет всего 70 Вт. Это значит, что его можно запитать от автомобильного прикуривателя, после чего колесить на относительно безопасном расстоянии от противника, ведя анализ позиций на предмет наличия спутникового интернета. Доступно подключение топографических карт местности, время развёртывание не превышает 5 минут, а сам «Борщевик» способен отслеживать сразу 64 терминала Starlink.

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Пока слишком рано говорить о том, что спутниковый интернет Илона Маска станет бесполезным. Но тот факт, что использование подобных систем осложнится, не вызывает сомнения. После подтверждения дислокации терминала, туда обязательно прилетит нужное количество ракет, хотя не всё так просто, как кажется. Как мы уже писали выше, мощность сканера пока невысокая, ведь 10 километров от линии соприкосновения – это очень близко, а значит автомобиль станет лёгкой целью для украинских военных. Ну и пока неясно, когда «Борщевик» попадёт в зону проведения СВО в достаточном количестве. Время уходит, а количество терминалов Starlink постоянно увеличивается. Если вначале украинские военные получали только бесплатные единицы в виде гуманитарной помощи, то в последние месяцы сбор средств от различных организаций позволил увеличить закупки, повышая эффективность связи между подразделениями и центром управления. Источник.