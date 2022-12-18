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Потянет ли старушка GeForce GTX 1060 обновлённую The Witcher 3 – красивая картинка доступна единицам
Похоже, владельцам старых видеокарт лучше не скачивать обновление для культовой игры
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14 декабря после двухлетнего опоздания геймерам дали возможность скачать бесплатное дополнение к культовой игре The Witcher 3. Что любопытно, CD Projekt RED отказалась выпускать полноценную версию, а в итоге нужно вначале установить стандартную версию игры, а после накинуть на неё большой патч. Выглядит такое решение спорно, но это далеко не все сюрпризы, которые поджидают тех, кто решит вернуться в мир Геральта из Риви. Прежде всего жители РФ столкнулись со сложностями с доступом к обновлению. Многие геймеры писали о том, что не могут скачать патч как в магазинах для игровых консолей, так и на компьютере. Требовалось сменить регион проживания, а значит без танцев с бубном не обойтись. Но это были только цветочки, ведь эксперты констатируют, что игра пестрит огромным количеством багов. 

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Даже на мощной видеокарте наблюдаются просадки фрамрейта, а также неожиданные вылеты в операционную систему. Неясно, когда выйдет правильный патч, исправляющий досадные недоразумения, а значит какое-то время геймерам придётся страдать. Но если с ошибками пока вопрос не решён, то сама игре выглядит просто прекрасно. Появились отражения в воде, которых никогда не было, одновременно с этим водные поверхности и даже лужицы стали более реалистичными, что действительно заметно. Любителей технологий порадуют тени с трассировкой лучей, генерирующие правильное освещение. Благодаря тому, что разработчики перерисовали огромное количество объектов и персонажей, текстуры стали выглядеть современно, а в итоге мимика и лица кажутся реалистичными. Автор данного материала не нашёл готового торрента, в котором уже есть интегрированное обновление, поэтому пока не изучил всё это воочию. Тем не менее, многие блогеры уже сняли ролики, к одному из которых мы вас и отсылаем. 

Если вы воодушевлены и уже готовы тратить время на закачку и установку игры, а после поиск патча с бубном, то самое время немного охладить свой пыл, ведь игра стала намного тяжелее, чем оригинальная версия. Авторы канала Testing Games провели небольшое тестирование, в рамках которого использовали народные комплектующие, чаще встречающиеся у обычных геймеров. Это процессор Core-i3 10100F с видеокартой GeForce GTX 1060. Никаких откровений, ведь перед нами старая машина, которая уже неактуальная для современных игр. Однако, культовая The Witcher 3 вышла 7 лет назад, а значит должна летать на такой сборке. Сегодня обойдёмся без графиков, ведь итоги просты и линейны. 

Для начала блогеры запустили The Witcher 3 в 1080р на максимальных настройках без трассировки лучей. Увы, но выжать больше 24 кадров в секунду не удалось, а значит играть сегодня на самой распространённой сборке в Ведьмака невозможно. Next Gen-версия подрезала крылья GeForce GTX 1060, поэтому авторы теста решили включить технологию fsr, установив максимальное качество картинки. После этого фрамрейт подпрыгнул до 33 кадров в секунду, ну а изображение стало слегка хуже. Нужно действительно присматриваться, чтобы найти различия, вот только 33 fps – это как-то маловато. Дальше были эксперименты с понижением качества изображения, а в итоге удалось добиться 45 кадров в секунду ощутимо испортив картинку. Нам кажется, что нет никакого смысла играть в обновлённую версию, если вы изначально решите подрезать ей крылья. Всё ещё хуже, если поставить ползунок на максимальную производительность. В этом режиме фрамрейт достиг 60 кадров в секунду, но картинка даже хуже, чем в оригинальной версии без всяких обновлений. Спасибо, но лучше не нужно. Ну и в конце блогер решил активировать трассировку лучей. Что же, в таком режиме владельцев GeForce GTX 1060 поджидают 4 кадра в секунду. 

Нет никаких сомнений, что CD Projekt RED выпустила кривоватую версию игры, которая нуждается в улучшениях. Неясно, будут ли проведены оптимизации, или поляки ограничатся тем, что уберут вылеты и другие ошибки. Судя по всему, владельцам старых видеокарт нечего делать в The Witcher 3. Можно снизить настройки графики на средние и гонять без всякого масштабирования, но в таком случае это уже совсем не тот Ведьмак, которого вы ожидали увидеть. Добавим, что существуют масштабные модификации, которые умудряются повысить качество картинки с минимальным влиянием на фрамрейт. Ну а трассировка и вовсе генерируется с помощью шейдеров. Эффекты будет не такие крутые, как в официальном обновлении, вот только вся эта новомодная мишура доступна немногим геймерам. 

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#geforce gtx 1060 #тесты #the witcher 3
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