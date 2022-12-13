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Zelot За пост начислено вознаграждение
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
GeForce RTX 4090 может остаться самой быстрой видеокартой текущего поколения
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Многие эксперты задаются вопросом: как AMD докатилась до того положения, в котором сегодня пребывает графическое подразделение компании? На самом деле вопрос сложный, ведь однозначного ответа нет, а всех деталей мы просто не знаем. Из заявлений Лизы Су можно сделать вывод, что в 2021 году дела шли просто отлично, компания не справлялась с заказами, а главными приоритетом стали игровые приставки. Видеокарты были даже не на втором плане, а наибольший интерес компания проявляла к марже, пытаясь следовать заветам Дженсена Хуанга. Как оказалось, что для NVIDIA хорошо – может привести к настоящей катастрофе для AMD. На конец ноября за красными оставалось всего 10% рынка графических настольных чипов.

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При этом, если вы изучите цены, то сможете убедиться в том, что решения AMD не только быстрее, но и дешевле. Несмотря на это геймеры выбирают NVIDIA, а остановить процесс кажется нереалистично. И вот в такой сложной обстановке в продажу поступает новая линейка графических чипов, состоящая из Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT. Ещё до поступления в продажу ходили слухи о том, что перед нами самые продвинутые флагманы 2022 года, а в результате AMD может догнать и перегнать NVIDIA. Что же, можно сказать, что чуда не произошло, ведь GeForce RTX 4090 оказался непререкаемым лидером. Если у вас есть время, изучите тестирование Hardware Unboxed в деталях. Там есть трассировка лучей и средние показатели по всем играм, ну а мы постараемся кратко подытожить полученные результаты. 

Начнём с того, что отрыв GeForce RTX 4090 от красного лидера вырос, если сравнивать с положением на конец 2020 год. Получается, что зелёные смогли представить более мощный графический чип, который превзошёл флагман предыдущего поколения на 55% и выше, тогда как у красных получилось реализовать не все задумки. Если сравнивать Radeon RX 7900 XTX с находящимся в продаже Radeon RX 6950 XT, то разница не превысит 35%, тогда как нам вещали о невероятных 100%. Трассировка новому флагману даётся гораздо лучше, чем можно было ожидать, но и здесь NVIDIA остаётся беспрекословным лидером. А вот позиции GeForce RTX 4080 не такие сильные, ведь Radeon RX 7900 XTX оказалась немного быстрее этой видеокарты. Разница небольшая, а значит некоторые эксперты и вовсе получат противоположный результат, в целом же новый флагман AMD выглядит разочаровывающе.

А вот с ценами всё куда интереснее. Дело в том, что в США за Radeon RX 7900 XTX просят от 999 долларов. Что любопытно, сегодня утром многие магазины начали продавать новинку по цене близкой к рекомендованной, тогда как прокачанные модели не сильно отличаются по стоимости. К примеру, за кастомную XFX Radeon RX 7900 XTX MERC 310 попросят всего 1200 долларов, тогда как большая часть новинок и вовсе можно купить за 999 долларов. На момент написания большая часть доступных видеокарт на BestBuy и B&H была распродана, а в наличии остались предложения за 1100 долларов и выше. Согласно заявлениям российских ритейлеров, новинка обязательно приедет в отечественною розницу, но случится это к концу декабря, тогда как о ценах и вовсе не было ничего сказано. Европейцы ожидаемо увидят 20% наценку, но там и за GeForce RTX 4090 просят от 2000 евро, поэтому сильно удивляться не стоит. 

Подводя итог можно сделать вывод, что ничего революционного Radeon RX 7900 XTX не предлагает. В первой половине 2023 года станет доступна технология FSR 3.0, которая позволит увеличить показатели в трассировке лучей. Надеяться на программные комплексы мы бы не стали, но на самом деле AMD и не нужна самая быстрая видеокарта, ведь можно неплохо зарабатывать, предлагая правильно соотношение между ценой и скоростью. За 1000 долларов Radeon RX 7900 XTX выглядит заманчиво, но первая партия почти раскуплена, а ведь нам обещали, что видеокарт хватит на всех. Это может означать только то, что цены пойдут вверх, а GeForce RTX 4080 уже не кажется такой дорогой. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом


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#видеокарты #тесты #geforce rtx 4090 #radeon rx 7900 xtx
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Кем решенный ?) Большего бреда давно не слышал. А когда ваш "решенный вопрос" накроется медным тазом - готов ли ты будешь признать, что глупостями и враньем заполнил этот ресурс ? )
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