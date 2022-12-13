GeForce RTX 4090 может остаться самой быстрой видеокартой текущего поколения

Многие эксперты задаются вопросом: как AMD докатилась до того положения, в котором сегодня пребывает графическое подразделение компании? На самом деле вопрос сложный, ведь однозначного ответа нет, а всех деталей мы просто не знаем. Из заявлений Лизы Су можно сделать вывод, что в 2021 году дела шли просто отлично, компания не справлялась с заказами, а главными приоритетом стали игровые приставки. Видеокарты были даже не на втором плане, а наибольший интерес компания проявляла к марже, пытаясь следовать заветам Дженсена Хуанга. Как оказалось, что для NVIDIA хорошо – может привести к настоящей катастрофе для AMD. На конец ноября за красными оставалось всего 10% рынка графических настольных чипов.

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При этом, если вы изучите цены, то сможете убедиться в том, что решения AMD не только быстрее, но и дешевле. Несмотря на это геймеры выбирают NVIDIA, а остановить процесс кажется нереалистично. И вот в такой сложной обстановке в продажу поступает новая линейка графических чипов, состоящая из Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT. Ещё до поступления в продажу ходили слухи о том, что перед нами самые продвинутые флагманы 2022 года, а в результате AMD может догнать и перегнать NVIDIA. Что же, можно сказать, что чуда не произошло, ведь GeForce RTX 4090 оказался непререкаемым лидером. Если у вас есть время, изучите тестирование Hardware Unboxed в деталях. Там есть трассировка лучей и средние показатели по всем играм, ну а мы постараемся кратко подытожить полученные результаты.

Начнём с того, что отрыв GeForce RTX 4090 от красного лидера вырос, если сравнивать с положением на конец 2020 год. Получается, что зелёные смогли представить более мощный графический чип, который превзошёл флагман предыдущего поколения на 55% и выше, тогда как у красных получилось реализовать не все задумки. Если сравнивать Radeon RX 7900 XTX с находящимся в продаже Radeon RX 6950 XT, то разница не превысит 35%, тогда как нам вещали о невероятных 100%. Трассировка новому флагману даётся гораздо лучше, чем можно было ожидать, но и здесь NVIDIA остаётся беспрекословным лидером. А вот позиции GeForce RTX 4080 не такие сильные, ведь Radeon RX 7900 XTX оказалась немного быстрее этой видеокарты. Разница небольшая, а значит некоторые эксперты и вовсе получат противоположный результат, в целом же новый флагман AMD выглядит разочаровывающе.

А вот с ценами всё куда интереснее. Дело в том, что в США за Radeon RX 7900 XTX просят от 999 долларов. Что любопытно, сегодня утром многие магазины начали продавать новинку по цене близкой к рекомендованной, тогда как прокачанные модели не сильно отличаются по стоимости. К примеру, за кастомную XFX Radeon RX 7900 XTX MERC 310 попросят всего 1200 долларов, тогда как большая часть новинок и вовсе можно купить за 999 долларов. На момент написания большая часть доступных видеокарт на BestBuy и B&H была распродана, а в наличии остались предложения за 1100 долларов и выше. Согласно заявлениям российских ритейлеров, новинка обязательно приедет в отечественною розницу, но случится это к концу декабря, тогда как о ценах и вовсе не было ничего сказано. Европейцы ожидаемо увидят 20% наценку, но там и за GeForce RTX 4090 просят от 2000 евро, поэтому сильно удивляться не стоит.

Подводя итог можно сделать вывод, что ничего революционного Radeon RX 7900 XTX не предлагает. В первой половине 2023 года станет доступна технология FSR 3.0, которая позволит увеличить показатели в трассировке лучей. Надеяться на программные комплексы мы бы не стали, но на самом деле AMD и не нужна самая быстрая видеокарта, ведь можно неплохо зарабатывать, предлагая правильно соотношение между ценой и скоростью. За 1000 долларов Radeon RX 7900 XTX выглядит заманчиво, но первая партия почти раскуплена, а ведь нам обещали, что видеокарт хватит на всех. Это может означать только то, что цены пойдут вверх, а GeForce RTX 4080 уже не кажется такой дорогой.

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