Неясно, кто вообще производит дрон, который уже успел наделать столько шума

Ту-141, известный в народе как Стриж, был создан советскими инженерами ещё в 70-х годах прошлого века. При этом удалось разработать машину, которая превосходила аналоги на несколько десятилетий. К примеру, дальность полёта переваливает за 1000 километров, а скорость достигает 1100 км/ч. Именно такой беспилотник прилетел на российские авиабазы 5 декабря, оставаясь незамеченным для ПВО РФ. С тех пор технологии шагнули намного дальше, но последние события свидетельствуют о том, что современные армии не способны бороться с самыми простыми дронами. Похоже, продвинутые технологии создавались с оглядкой на военные тенденции потенциального противника. Американцы пытаются сделать самолёты менее заметными, ну а российские специалисты ищут способы увидеть даже самый быстрый борт задолго до того, как он пересечёт государственную границу. Некоторые наработки против беспилотников есть, но и здесь идёт речь о попытке заметить большие объекты, тогда как маломощные и вовсе остаются без внимания. Неясно, какие шаги командование РФ будет предпринимать по противодействию угрозам нового типа, ну а российский дрон-камикадзе Герань-3 уже успел наделать много шума. Прежде всего стоит заметить, что до сих пор идут дискуссии о том, кто же вообще производит эти беспилотники. Западные страны уверяют, что это плод иранской инженерной мысли (так называемый Shahed 131), тогда как есть свидетельства тому, что разработка осуществлялась силами украинских специалистов почти 15 лет назад. Ситуация запутанная, ну а в последние недели полёты гераней и вовсе прекратились.

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Поскольку западные аналитики внимательно следят за ходом СВО, то можно обратиться к их данным. Как оказалось, 17 ноября Россия совершила массовую атаку дронами, а после прекратила их полёты на несколько недель. Журналисты начали писать о том, что все беспилотники у РФ закончились, радостно хлопая в ладоши. Отметим, что у нас нет и не может точных данных о том, сколько Гераней осталось у России, и где они производятся, но 6 декабря состоялся очередной прилёт, а 7 украинские военные отчитались о том, что смогли сбить все беспилотники над Запорожской и Днепропетровской областью. В первом случае речь идёт о 17 единицах, но российская сторона не даёт официальных подтверждений.

Ну а сегодня представители британской разведки МI-6 заявили о том, что в Россию приехала большая партия БПЛА из Ирана. Англичане не называют точных цифр, ссылаясь на закрытые каналы, но предупреждают Киев о том, что в самое ближайшее время может состояться массовая атака с применением Герани-3. Отметим, что сбивать такие маломощные объекты в Украине так и не научились, при этом в отличие от более продвинутых аналогов дрон-камикадзе передвигается на скорости 150 км/ч. Он издаёт жужжащий звук, из-за которого в народе получил название мопед. Первое время предпринимались попытки сбивать БПЛА с помощью стрелкового оружия, но со временем эту обязанность переложили на ПВО.

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Неясно, могут ли в России окончится Герани, ведь многие эксперты уверены, что производство находится не в Иране. Собрать такой беспилотник просто, а самым главным компонентом считается двигатель. И вот здесь и начинаются споры. Дело в том, что сам агрегат (Mado MD550) был скопирован с оригинального немецкого Limbach L550E, а после модифицирован иранскими специалистами. Не исключено, что в Россию поступают сами двигатели, а сборка ведётся местными специалистами. Ну и добавим, что в рамках СВО уже были замечены и другие представителе семейства гераниевых. Модификация Герань-1 является упрощённой версией, в результате чего может пролететь меньшее расстояние, нанося меньший урон противнику. Если обратиться к иранским разработкам, то там есть поистине гигантские дроны, но пока во главу угла ставится соотношение между ценой и эффективностью. Это значит, что применять Герань-3 дешевле, даже если половина окажется уничтожена.