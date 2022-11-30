Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
США может передать Украине высокоточные сверхзвуковые реактивные бомбы GLSDB с дальностью до 130 км
Что любопытно, оружие может появиться в Украине раньше, чем в армии США
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Известно, что обычные бомбы стоят на порядок дешевле современных ракет. Разница может варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от веса и эффективности, но суть остаётся неизменной. В 2014 году в США стартовал проект Ground Launched Small Diameter Bomb – сокращённо GLSDB, перевести который можно как бомба малого диаметра для пусков в земли. За разработку отвечали американские Boeing и Saab, а уже в 2015 году проводились стрельбы, результаты которых выглядели впечатляюще. Казалось, новый тип вооружения ждёт успех, ведь стоимость одного снаряда должна была составить 40 000 долларов и дешевле в зависимости от количества в партии, вот только найти заказчика в Пентагоне не удалось. Армия США отнеслась к новинке холодно, а в результате проект замер на долгие годы. 

реклама

Представители Boeing предпринимали несколько попыток расшевелить чиновников, но не добились заметных результатов на этом направлении. Сложно сказать, почему перспективное оружие оставалось вне поля зрения, но в любом случае до недавнего времени о нём слышали единицы. А между тем GLSDB обладает довольно любопытными характеристиками. Длина изделия равняется 4 метра, вес 300 килограмм, а диметр 227 миллиметров. В хвостовой части расположился двигатель от ракеты M26, работающий на твердотельном топливе. Боевая часть выполнена в виде бомбы GBU-39, которая имеет длину всего 1.8 метра и весит 130 килограмм. Поражающая часть не превышает 93 килограмма, а сама она находится в специальном корпусе, где также расположилось складывающееся крыло и рулевая часть, способная раскрываться во время полёта. Принцип наведения работает по спутниковой связи, но есть и модификация с лазерным прицелом. Коэффициент отклонения не превышает 2 метра, что говорит о высокой точности. 

Внутри боевой части может располагаться два типа заряда. Бронебойная, которая служит для уничтожения железобетонных укреплений с осколочно-фугасным зарядом до 16 килограмм. Обычный осколочно-фугасный снаряд весом 62 килограмма. Запуск производится с находящихся на вооружении РСЗО типа M270 и M142, но ходили слухи о том, что инженеры раздумывают о создании собственной базы в виде мобильной установки, что сильно упрощает работу в полевых условиях. После запуска GLSDB разгоняется до сверхзвуковой скорости, после чего ракета отделяется, а бомба продолжает полёт к заданной цели так, как это делает обычная бомба, сброшенная с самолёта. Максимальное расстояние поражения достигает 130 километров, а в ходе испытаний удалось доказать эффективность против стационарных и движущихся целей. Мало того, в ходе испытания были продемонстрированы способности к маневрированию, когда GLSDB меняла направление и даже совершала поворот на 180 градусов. В результате эффективность стала ещё выше, ведь стало возможно поражение незащищённой стороны цели, тогда как обычно происходит удар в лоб, где броня наиболее сильна. 

В тот момент, когда судьба GLSDB уже казалась решена, воспользоваться положением решили представители компании Boeing. Журналисты Reuters раскопали планы этой компании уговорить Пентагон начать выпуск новой бомбы, которую стоит сразу же передавать в Украину. Якобы, это даст ощутимое преимущество украинским войскам, ну а США получит перспективное оружие, заплатить за которое предлагается деньгами, поступающими от военных контрактов. Что любопытно, если производство GLSDB действительно стартует, то украинская армия получит бомбу даже раньше, чем американские военные, что станет первым прецедентом в истории. Ну а в данном случае налицо попытка оторвать себе кусок пирога, который сегодня так щедро военным компаниям раздаёт Пентагон. Сообщается, что пока однозначных решений о производстве GLSDB не принято. Но даже если это случится, то на выпуск и бумажную волокиту уйдёт не меньше полугода.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

У экспертов есть своё мнение относительно низкой эффективности бомбы. Отмечается, что сегодня даже старые системы ПВО способны обнаруживать и сбивать подобные типы боеголовок. Возможно, именно поэтому Пентагон и не рвётся делать заказ пусть и недорогого, но малоэффективного оружия. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технологии
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В РФ появится первая в мире система РЛС для фиксации, подавления и уничтожения всех типов БПЛА
В Украине замечен новый дрон-камикадзе – на что способен Герань-2, и кто стоит за созданием БПЛА
США покажет публике самолёт 6-го поколения – почему B-21 никогда не появится на поле боя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине замечен новый дрон-камикадзе – на что способен Герань-2, и кто стоит за созданием БПЛА
6
Филипп Киркоров сыграет роль Ипполита в ремейке фильма Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
11
Китайские десантные корабли типа 075 "Хайнань" готовятся к военной операции против Тайваня
4
Стоимость видеокарты GeForce с поддержкой лучей и DLSS на Алиэкспресс рухнула до 11000 рублей
26
Китайский ВПК разработал и довел до производства авиадвигатель для замены российских АЛ-31
2
GeForce GTX 1080 Ti стоит в 10 раз дешевле GeForce RTX 4090 – покупаем старый флагман с историей
9
Продажи российского ноутбука Bitblaze за 100 тысяч рублей отменены
6
Сколько стоит процессор для начинающих геймеров – 6 камней для самых экономных пользователей
5
В США представили последнюю модификацию F-16, но Пентагону не нужны эти истребители
10
DNS продолжает устраивать распродажи GeForce RTX 4090 – скидок нет, но вы держитесь
19
Власти Тайваня осознают, что политика США и Европы нанесёт удар по местной экономике
11
Почему не стоит покупать дорогие SSD, и сколько стоят самые продвинутые накопители на 2 Тб
7
Бывший руководитель Twitter по безопасности выступил с критикой действий Илона Маска
+
Разогнанная Radeon RX 6500 XT нового поколения продаётся в США за $99
10
Nvidia объявила дату выпуска Portal RTX
2
В Японии научились добывать электричество из снега
1
NVIDIA выпустит отменённую RTX 4080 12Gb под названием RTX 4070 Ti
6
Закончился первый день саммита НАТО, подводим итоги: поддержка Украины и расширение на восток
59
Какие видеокарты чаще всего покупают российские геймеры, и куда подевались GPU производства AMD
4
Представлен смартфон ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition с 18 ГБ памяти
2

Популярные статьи

Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
325
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
144
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
70
Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт
43
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
149
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
35
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
31
Злобный супергерой: краткий обзор фильма "Черный Адам"
8
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
8
Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
1

Сейчас обсуждают

Sergei Eremeev
07:08
я луче икры красной вазму и на 2060 посижу ))) с такими суммами расставаться как то не комильфо причем через год два кусок текстолита станет дешевле раза в 2 ))
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
AV
07:04
Не берите планки отдельно. Могут быть разные ревизии с разными чипами со всеми вытекающими
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
ROSH
07:02
Потребуется, как минимум, одна куля в лоб для жида Зе.
Зеленский: на восстановление Украины потребуется минимум один триллион долларов
Антон Васильев
07:00
Берёзки, как бы, и в Польше есть и Германии
"Русские березки" и снежные просторы тундры возмутили подписчиков бренда Dior
Avroveks
06:50
украине уже ничего не поможет. всё уже
Зеленский: на восстановление Украины потребуется минимум один триллион долларов
Fess 11fess11
06:44
Ну если геймер настолько беден, что приходится брать такие карты, то может ну его нафиг , этот гейминг? Ну если прям "геймер", а не поиграть во что-то старенькое и хватит. Ибо представленные карты выт...
Какую видеокарту может себе позволить бедный геймер, и сколько стоит билет в мир компьютерных игр
Giant_calmar
06:42
500 баксов за топовое исполнение и я подумаю
Опрос показал завышенную стоимость видеокарты Nvidia RTX 4080
Козак Турчинов
06:37
90% new. с петушиной фермы раздолбанный хлам
Стоимость видеокарты GeForce с поддержкой лучей и DLSS на Алиэкспресс рухнула до 11000 рублей
evsapelkin
06:27
А можно просто посбивать их на хрен над СССР , да это моя страна и другой я не знаю.
Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
ACDCOVER
06:21
Зеленский это обезьяна с гранатой. У хохлов хорошо чужое бабло бесследно исчезает. Хороший проект Зеленский, чтобы запад до ниточки обокрасть. Пиндосы и потпиндосики ещё до конца не осознали, что тако...
Зеленский: на восстановление Украины потребуется минимум один триллион долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем