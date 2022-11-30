Что любопытно, оружие может появиться в Украине раньше, чем в армии США

Известно, что обычные бомбы стоят на порядок дешевле современных ракет. Разница может варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от веса и эффективности, но суть остаётся неизменной. В 2014 году в США стартовал проект Ground Launched Small Diameter Bomb – сокращённо GLSDB, перевести который можно как бомба малого диаметра для пусков в земли. За разработку отвечали американские Boeing и Saab, а уже в 2015 году проводились стрельбы, результаты которых выглядели впечатляюще. Казалось, новый тип вооружения ждёт успех, ведь стоимость одного снаряда должна была составить 40 000 долларов и дешевле в зависимости от количества в партии, вот только найти заказчика в Пентагоне не удалось. Армия США отнеслась к новинке холодно, а в результате проект замер на долгие годы.

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Представители Boeing предпринимали несколько попыток расшевелить чиновников, но не добились заметных результатов на этом направлении. Сложно сказать, почему перспективное оружие оставалось вне поля зрения, но в любом случае до недавнего времени о нём слышали единицы. А между тем GLSDB обладает довольно любопытными характеристиками. Длина изделия равняется 4 метра, вес 300 килограмм, а диметр 227 миллиметров. В хвостовой части расположился двигатель от ракеты M26, работающий на твердотельном топливе. Боевая часть выполнена в виде бомбы GBU-39, которая имеет длину всего 1.8 метра и весит 130 килограмм. Поражающая часть не превышает 93 килограмма, а сама она находится в специальном корпусе, где также расположилось складывающееся крыло и рулевая часть, способная раскрываться во время полёта. Принцип наведения работает по спутниковой связи, но есть и модификация с лазерным прицелом. Коэффициент отклонения не превышает 2 метра, что говорит о высокой точности.

Внутри боевой части может располагаться два типа заряда. Бронебойная, которая служит для уничтожения железобетонных укреплений с осколочно-фугасным зарядом до 16 килограмм. Обычный осколочно-фугасный снаряд весом 62 килограмма. Запуск производится с находящихся на вооружении РСЗО типа M270 и M142, но ходили слухи о том, что инженеры раздумывают о создании собственной базы в виде мобильной установки, что сильно упрощает работу в полевых условиях. После запуска GLSDB разгоняется до сверхзвуковой скорости, после чего ракета отделяется, а бомба продолжает полёт к заданной цели так, как это делает обычная бомба, сброшенная с самолёта. Максимальное расстояние поражения достигает 130 километров, а в ходе испытаний удалось доказать эффективность против стационарных и движущихся целей. Мало того, в ходе испытания были продемонстрированы способности к маневрированию, когда GLSDB меняла направление и даже совершала поворот на 180 градусов. В результате эффективность стала ещё выше, ведь стало возможно поражение незащищённой стороны цели, тогда как обычно происходит удар в лоб, где броня наиболее сильна.

В тот момент, когда судьба GLSDB уже казалась решена, воспользоваться положением решили представители компании Boeing. Журналисты Reuters раскопали планы этой компании уговорить Пентагон начать выпуск новой бомбы, которую стоит сразу же передавать в Украину. Якобы, это даст ощутимое преимущество украинским войскам, ну а США получит перспективное оружие, заплатить за которое предлагается деньгами, поступающими от военных контрактов. Что любопытно, если производство GLSDB действительно стартует, то украинская армия получит бомбу даже раньше, чем американские военные, что станет первым прецедентом в истории. Ну а в данном случае налицо попытка оторвать себе кусок пирога, который сегодня так щедро военным компаниям раздаёт Пентагон. Сообщается, что пока однозначных решений о производстве GLSDB не принято. Но даже если это случится, то на выпуск и бумажную волокиту уйдёт не меньше полугода.

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У экспертов есть своё мнение относительно низкой эффективности бомбы. Отмечается, что сегодня даже старые системы ПВО способны обнаруживать и сбивать подобные типы боеголовок. Возможно, именно поэтому Пентагон и не рвётся делать заказ пусть и недорогого, но малоэффективного оружия.