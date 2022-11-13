Разрыв может вскоре только увеличится, ведь в начале 2023 года появятся игры с поддержкой FSR 3.0

Выхода графических чипов на архитектуре Ada Lovelace ждали миллионы геймеров со всей планеты. Предполагалось, что новая серия окажется намного быстрее и дешевле сильно подорожавших из-за дефицита полупроводников и майнеров видеокарт. Инсайдеры месяцами рассказывали о том, как новинки обойдут по производительности даже самые быстрые видеокарты в два раза. Высказывались опасения относительно того, что такой шаг потребует значительного роста энергопотребления, а в результате истина расположилась где-то между инсайдерскими прогнозами. GeForce RTX 4090 ожидаемо обошла GeForce RTX 3090 Ti, но всего на 50% и в идеальных условиях. Это значит, что у вас должен быть один из самых скоростных процессоров, оперативная память DDR5 с высокими тактовыми частотами и низкими таймингами и блок питания на 1000 Вт. Последний ещё и брендовый с хорошими контактами, поскольку уже несколько десятков GeForce RTX 4090 сгорели на пустом месте.

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Но если с производительностью в обычных сценариях всё более или менее ясно, то неприятным сюрпризом оказалась реализация технологии масштабирования DLSS 3.0. Как оказалось, абсолютно все графические чипы предыдущего поколения не смогут на неё претендовать, так как она будет доступна только серии GeForce RTX 40. Вот такое спорное решение, а ведь в играх улучшенная технология творит чудеса. На самом деле и здесь не всё так просто, ведь найти игру с DLSS 3.0 довольно сложно. На начальном этапе было доступно всего 4 проекта, которые после расширили до 6. Предполагается, что в скором времени количество тайтлов увеличится до 37, но точных сроков пока нет. Добавим, что многие эксперты уверены в том, что уже через несколько поколений NVIDIA столкнётся с невозможностью повышать производительность нового поколения видеокарт на 50% раз в 2 года. Освоение технологических норм упирается в физику, а в итоге единственным эффективным решением станет использование программно-аппаратных комплексов. Например, увеличения количества тензорных ядер и улучшенная реализация DLSS при помощи продвинутых алгоритмов на основе искусственного интеллекта. Пока это только предположения, но конкуренты не дремлют.

У AMD есть FSR 2.0, тогда как Intel представила технологию XeSS. Обе не используют самообучаемые модели, что считается гораздо проще для реализации в играх. Не говоря уже о том, что AMD использует ПО с открытым исходным кодом, что позволяет разработчикам игр быстрее интегрировать наработки в своих продуктах. Обычно геймеры относятся с недоверием к технологиям красного лагеря, ну а синие и вовсе выпустили настолько сырой продукт в виде первого поколения графических чипов, что воспринимать их всерьёз эксперты пока не готовы. Ну а любитель сенсационных расследований и по совместительству главный редактор сайта Igor's Lab решил как следует разобраться в вопросе. Он взял видеокарту GeForce RTX 4090 и прогнал её в игре Spider-Man Remastered в нескольких различных технологиях масштабирования: NVIDIA DLSS 3.0, Intel XeSS и AMD FSR 2.0. Результаты вы можете изучить выше и ниже на скриншотах.

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Начнём с того, что технология Intel на удивление показала неплохие показатели. Да, XeSS на третьем месте, но провала в производительности нет, а значит вторая редакция учтёт все допущенные ошибки. Кстати, есть все основания полагать, что синие готовят второе пришествие уже в 2023 году. Первый блин вышел комом, поэтому второе поколение графических чипов должно доказать способность инженеров Intel выпускать качественные и мощные продукты. А вот NVIDIA со своей DLSS 3.0 неожиданно оказалась на втором месте. AMD FSR 2.0 опережает соперника незначительно, но разница есть как по средним, так и по процентилям. Последние очень ценят и любят фанаты дядюшки Хуанга. В реальных играх так называемые редкие события незаметны, но по разным причинам видеокарты NVIDIA показывают лучшие результаты. Надеемся, что на этот раз, когда красные опережают и в этом сценарии, поклонники секты зелёных честно признают победу технологической мысли AMD. Кстати, не стоит забывать, что следующая версия FSR появится уже в начале следующего года. Если предположить, что данная технология окажется хотя бы на 50% эффективнее предыдущей, то у NVIDIA действительно начнутся проблемы.