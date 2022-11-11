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Флагманы AMD сильно подешевели в магазинах РФ – Radeon RX 6800 в 3 раза дешевле GeForce RTX 4090
Radeon RX 6950 XT можно купить всего за 86 тысяч рублей
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RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
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RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
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3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

NVIDIA уже умудрилась выпустить 100 000 графических чипов, предназначенных для видеокарт серии GeForce RTX 4090. Есть мнение, что большая часть ушла на создание специализированных моделей для облачных вычислений, ведь сегодня флагман находится в дефиците, из-за чего стоимость намного превышает рекомендованную. В Европе дешевле 2200 евро купить GeForce RTX 4090 невозможно, ну а уже очень скоро на прилавки поступит GeForce RTX 4080. Предварительная стоимость уже анонсированных моделей приближается к 1500 долларам, а надежды геймеров связаны с AMD.

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Известно, что в следующем месяцев п продажу поступят графические чипы Radeon RX 7000-й серии, при этом флагман будет стоить всего 1000 долларов, что на 600 вечнозелёных дешевле, чем просит за самую быструю видеокарту NVIDIA. Неясно, насколько Radeon RX 7900 XTХ окажется быстра, но даже анонса хватило, чтобы цены на находящиеся в продаже видеокарты текущего поколения пошли вниз. В американской рознице дела идут неплохо уже пару месяцев, ну а российские любители компьютерных игр до недавнего времени вынуждены были переплачивать. Похоже, дела пошли на лад, а мы рассмотрим наиболее интересные предложения.

Radeon RX 6950 XT – это самая быстрая видеокарты AMD текущего поколения. За счёт использования быстрой памяти на 18 Гбит/с удалось ощутимо поднять быстродействие предыдущего флагмана, что позволило обойти GeForce RTX 3090 и вплотную приблизиться к GeForce RTX 3090 Ti. При этом, если графические чипы NVIDIA стоят от 100 000 рублей и выше, то Radeon RX 6950 XT предлагается за 86 660 рубчиков. Это значит, что вы не только можете получить ультимативную производительность, но и заплатить за это намного меньше, чем за продукцию зелёного лагеря.

Radeon RX 6800 XT кажется ещё более выгодной. Если сравнивать её с GeForce RTX 3080, то покупатель красного флагмана получает намного больше видеопамяти и 5-7% кадров в секунду в играх. Можно тысячу раз повторять мантру о продвинутых технологиях Дженсена Хуанга. Возможно, если речь идёт о профессиональных задачах, то NVIDIA выигрывает по всем направлениям, вот только геймерам подобные глупости без надобности. Да, лучи на Radeon RX 6800 XT не так впечатляют, но многие геймеры предпочитают тут же отключить сомнительную технологию, а значит выгода неоспорима.

Не менее выгодна и Radeon RX 6800 от Biostar. Только подумайте, всего за 50 тысяч рублей вы получите видеокарту, позволяющую вам запускать игры в 4К. Здесь 16 Гб видеопамяти, тогда как дядюшка Хуанг в предыдущем поколении сподобился на жалкие 8 Гб. При этом в данном ценовом сегменте в качестве конкурента со стороны зелёных предлагается GeForce RTX 3070 Ti, которая ощутимо медленнее. Ну а если вспомнить, что этой весной вы могли получить за свои 50 тысяч, то может показаться, что магазины устраивают распродажу невиданной щедрости. Кстати, GeForce RTX 4090 стоит в 3 раза дороже. Задайте себе вопрос, насколько зелёный флагман быстрее. 

За 32 520 рублей в наличии Radeon RX 6650 XT. Это одна из самых перспективных видеокарт AMD, которую только можно купить. В своём ценовом сегменте она быстрее GeForce RTX 3060 и почти приближается к GeForce RTX 3070 Ti по уровню быстродействия. При этом Radeon RX 6650 XT ещё и менее требовательная. Хорошо бы скинуть цену ещё немного, что несомненно случится в первом квартале 2023 года.

Всего за 25 тысяч вы можете купить Radeon RX 6600. По цене перед нами прямой конкурент GeForce RTX 3050, вот только самая медленная видеокарта NVIDIA текущего поколения и рядом не лежала с Radeon RX 6600. По уровню быстродействия карточка производства PowerColor примерно равна GeForce RTX 3060, но стоит намного дешевле. Многие геймеры не смотрят тестов, поэтому делают неверный выбор. Мы советуем внимательно изучать сравнительные таблицы, ведь вы переплачиваете за бренд и шильдик.

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

До 16 тысяч рублей опустилась цена Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта может стать идеальным выбором для тех, кто выбирает шутеры и онлайн-игры. Танки будут гонять на максимальных настройках, а вы сможете запускать требовательные блокбастеры даже в 1080р. Словом, это одно из лучших предложений для экономных геймеров. Не обошлось без очевидных минусов, но любой компромисс предполагает некоторые ограничения.

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#amd #видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6950 xt
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