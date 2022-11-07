Что стоит ожидать в ближайшее время в сети Эфира

Может показаться, что сегодня криптовалюты находятся в спящем состоянии. Биткоин немного дорожает, падает, а после отыгрывает позиции. Альткоины незначительно растут, но ещё более стремительно падают, а в целом положение не меняется уже достаточно давно. Некоторые эксперты полагают, что причина происходящих изменений кроется в неверных действиях разработчиков Эфира. Именно так, отмечается, что решение прогнать всех майнеров было неожиданным для рынка, а в итоге стало триггером для тех изменений, что произошли после перехода Эфира на стейкинг. На самом деле не всё так просто, ведь были и другие факторы. Например, высокая инфляция в США, что привело к снижению спроса на криптовалюты среди крупных инвесторов. Киты продолжают вливать сотни миллионов долларов в цифровые активы, но на действия крупной рыбы в последнее время другие участники рынка смотрят с опаской, а в результате торговых операций становится меньше. Аналитики уверяют, что это свидетельствует о том, что рынок становится зрелым, а постепенно спекулянты уходят на другие площадки, где можно заработать лёгкие деньги. Может и так, но пока тысячи экспертов ломают голову над тем, когда же криптовалюты пойдут вверх, Виталик Бутерин, кажется, полностью доволен жизнью.

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Как мы уже писали выше, многочисленная братия аналитиков была уверена в том, что резкой блокировки майнинга Эфира не произойдёт. Создаётся ощущение, что и сами шахтёры до последнего момента верили, что им оставят небольшую сеть с ограниченным количеством монет, где они смогут получать доходы на видеокартах ещё несколько месяцев, а только после этого владельцы других альткоинов создадут условия для перехода тысяч майнеров с миллионами видеокарт. Ничего подобного не произошло, а если вы обратите внимание на график ниже, то сможете увидеть, что после слияния, Эфир ушёл на дно, хотя в последние недели вторая криптовалюта всё же пытается выйти на поверхность. И вот здесь самое время отметить, что стоимость Эфира во многом будет зависеть от тех или иных решений разработчиков. Именно поэтому сегодня мы изучим новую карту развития блокчейна Ethereum на ближайшие месяцы и даже годы.

Очевидно, что Бутерин не является единоличным создателем такого монументального труда, но именно ему доверено показать итоги интеллектуального труда команды разработчиков. Планы разбиты на этапы, первым из которых станет The Scourge. Ключевая задача данного хардфорка (цепи хардфорков) состоит в том, чтобы решить проблему с достоверно нейтральными транзакциями и вопросы, связанные с MEV-Boost. В первом случае речь идёт о справедливых опасениях участников сети, ведь после слияния 60% всех новых блоков были получены с использованием механизма MEV. Это так называемый невидимый налог и спекулятивный способ извлечения прибыли, который уже давно стал камнем преткновения. Но проблема не только в этом, ведь в связи с желанием правительства США контролировать криптовалюты, нейтральный статус Эфира может оказаться под угрозой. В результате крупнейший сервис Flashbots способен цензурировать огромное количество транзакций, а значит монеты, которые были сгенерированы гражданами РФ и вовсе могут оказаться заблокированными. Похоже, вскоре появится механизм, препятствующий подобному беспределу.

Не менее важным этапом станет The Verge. В рамках его Виталик Бутерин надеется повысить надёжность блокчейна, называя это квантово-устойчивой сетью. Ожидается, что произойдёт это одновременно с упрощением верификации блоков с включением протокола zk-SNARK (доказательство с нулевым разглашением). Если подобное удастся реализовать, то десятки компаний, которые так или иначе связаны с криптовалютами, получат надёжный инструмент для противостояния взломам. Что до масштабируемости, то этот вопрос планируется решить путём включения протокола zk-Rollups. В 2021 году из-за резкого спроса на криптовалюты тысячи транзакций зависали в воздухе, а в итоге комиссии постоянно росли. Сегодня такой проблемы нет, ведь нет и спроса. В то же время, если верить долгосрочным прогнозам, то через несколько лет криптовалюты снова вернуться к быстрому росту. Таким образом у разработчиков Эфира есть время, а значит соответствующий протокол стоит на повестке дня. Его реализация позволит расширить пропускную способность на порядок, хотя сам Виталик Бутерин говорит о более внушительных цифрах.

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Если у вас остались вопросы, вы можете почитать краткие объяснения происходящего в Твиттере основателя Эфира по ссылке.