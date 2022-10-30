Солнце улыбнулось, но ничего хорошего ждать точно не стоит

Существует такой любопытный феномен, как парейдолия. Если не вдаваться в научные подробности, то это способность видеть то, чего нет на самом деле. Например, вы можете посмотреть на хаотично разбросанные по небу звёзды и увидеть там очертания конкретных предметов. Ну или можно посмотреть на песчинки у себя под ногами, обнаружив, что некоторые из них образуют знакомые очертания фигур. Нередко вполне обычные бытовые вещи становятся мемными. Например, некоторые предметы могут напоминать человеческое лицо, а постоянно движущиеся облака и вовсе способны превращаться в самые причудливые формы. Учёные пока не пришли к единому мнению относительно причин появления данного феномена, но уже заметили некоторые детали. Так, восприятие образов сильно зависит от конкретного человека, а значит полагается на пережитый опыт. Кроме того, мужчины и женщины видят те или иные предметы по-разному, а очень многие люди и вовсе не способны разобрать ничего там, где другие находят целый мир новых форм.

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Мы предлагаем вам изучить этот феномен больше на видео ниже, где представлены 100 различных примеров парейдолии. Если попытаться найти аналогии с темой нашего материала, то на ум приходит так называемое «Лицо Марса». Так принято называть холм, который был запечатлён станцией «Викинг-1» располагающийся в северном полушарии Красной планеты. Учёные отмечают, что важно не только наше восприятие, но и ракурс, ведь более детальные съёмки одного и того же объекта развенчивают мифы, терзающие человечество на протяжении тысячелетий. Кстати, есть мнение, что именно парейдолией объясняются контакты с инопланетянами, монстрами, приведениями и другими паранормальными явлениями. Мы просто хотим видеть в пустоте те или иные формы, а поверить в реальность увиденного не так уж сложно.

Несколько дней назад NASA опубликовало фотографию улыбающегося Солнца. Звезда похожа на расплывшийся оживший блин или сильно постаревшего колобка. Бедолага всё-таки ушёл не только от дедушки с бабушкой, но и от лисы, ну а время не щадит никого. Снимок сделан Обсерваторией солнечной динамики американского агентства 26 октября и довольно символичен, ведь скоро Хэллоуин, а обыватели падки на подобные сюрпризы природы. По данным учёных, мы видим три тёмных пятна в атмосфере Солнца, которые представляют собой опасные и довольно необычные объекты. Это так называемые корональные дыры, находящиеся в самых верхних слоях атмосферы звезды. Каждая из них представляет собой гигантский вихрь, уносящий радиоактивные заряженные частицы в космос со скоростью свыше 1.6 миллиона километров в час. Корональные дыры намного холоднее поверхности Солнца, а увидеть их можно исключительно с помощью специального ультрафиолетового или рентгеновского оборудования.

По данным представителей NASA, улыбающееся нам Солнце настроено не совсем дружелюбно и пусть и не представляет прямой опасности для Земли, но способно огорчить многих людей. Дело в том, что сегодня 30 октября ожидается магнитная буря. Явление не будет рекордным по силе, поэтому на работу спутников не окажет никакого влияния, но точно приведёт к ухудшению здоровья у тех, кто зависим от подобных всплесков нашей звезды. Происходящее относится к классу G1 геомагнитных бурь, а жители некоторых районов планеты смогут увидеть красивое Северное сияние, разглядывая причудливый танец заряженных частиц в атмосфере Земли. Кто знает, может быть, для кого-то солнечный ветер окажется знакомым, и эти люди увидят очертания привычных объектов или даже живых существ.

Если вы хотите увидеть больше изображений Солнца от 26 октября, переходите по ссылке. На сайте Обсерватории солнечной динамики NASA есть множество других интересных фотографий. Ну а дабы подогреть ваше любопытство, прилагаем снимок, который был недавно сделан на Марсе. Если вы видите дверь, то не одиноки. У учёных есть свои объяснения происходящего, но тысячи любителей сенсаций полагают, что человечество засняло секретный проход в скалах, которым пользуются жители Красной планеты.

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