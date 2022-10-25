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Российские инженеры построят 17-метровую беспилотную подлодку с автономностью до 1300 км
АНПА получила название «Суррогат-В»
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Современная война претерпела ряд изменений, а боевые действия не похожи на то, чему принято учить будущих офицеров в специализированных вузах. Можно бесконечно долго говорить о тактической авиации и крылатых ракетах, но совершенно неожиданно ключевую позицию заняли беспилотные летательные аппараты. Как выяснилось, самые простые дроны способны дать больше данных, чем дорогостоящая спутниковая система, а постоянный мониторинг местности позволяет малыми силами противостоять атаке превосходящего по количеству живой силы и техники потенциального противника. При этом обнаружить дрон крайне сложно, а многие подобные аппараты обладают камерами ночного видения и тепловизорами, что открывает широкие возможности по их применению на линии соприкосновения. Вы уже могли читать о том, как используются зарубежные аналоги в рамках СВО. Обе стороны активно задействуют возможности беспилотников, а наиболее эффективным средством поражения целей стала Герань-2, представляющая собой иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

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Но если с господством в воздухе всё относительно понятно, то что же происходит на флоте? Не так давно состоялся форум «Армия-2022», в рамках которого были продемонстрированы перспективные концепты и модели, находящиеся на карандаше у российских инженеров. Немалый интерес вызвал подводный аппарат «Суррогат-В». Эксперты сходятся во мнении, что это подводная лодка, способная решать задачи по выявлению потенциального противника и демаскировке иностранных глубинных аппаратов. За разработку отвечают инженеры ЦКБ МТ «Рубин», а сам «Суррогат-В» принадлежит к классу автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) и может стать главным козырем Российского флота в мировом океане.

Предполагается, что если такой аппарат будет выполнен в металле, то водоизмещение не превысит 40 тонн с длиной 17 метров. Это значит, что в реальных условиях подлодка будет неотличима от обитаемой субмарины, выполняя целый ряд задач без риска для экипажа. Заявленная автономность не превысит 1300 километров, а инженеры предполагают, что «Суррогат-В» сможет выполнять боевые операции в тандеме с полноценной подводной лодкой. Питание осуществляется за счёт штатных литий-ионных аккумуляторов, а АНПА можно применять в нескольких направлениях. Например, ему стоит поручить разведку с использованием сложного гидролокационного оборудования. Обычно, когда подводники применяют нечто подобное, то сразу же себя демаскируют. Поскольку АНПА необитаема, то нет угрозы жизни экипажа, при этом все ценные данные передадутся в режиме реального времени в адрес командования. Не исключён сценарий, при котором АНПА можно применять для введения потенциального противника в заблуждение. Для этого «Суррогат-В» может как бы случайно себя демаскировать, а после отвлекать внимание потенциального противника, тогда как основной корабль продолжит нести своё дежурство с минимальными рисками.

Не менее перспективным видится использование АНПА в качестве тренировочных целей во время учений. Подлодка способна имитировать любые военные операции потенциального противника, при этом является достаточно сложным объектом для обнаружения, что позволит улучшить навыки личного состава, стоящего на боевом дежурстве как во флоте, так и в других рядах войск. Предполагается, что максимальная скорость автономной подлодки не превысит 45 км/ч, но в данном случае важны другие качества. В будущем планируется построить аппараты для подзарядки АНПА. Например, на том же стенде была показана АПЛ «Арктур», которая способна выступать в качестве базы-носителя для автономных подводный дронов. В кормовой части находятся отсеки, в которых проводится подзарядка и транспортировка.

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На самом деле планов строительства подобного беспилотника пока нет. Инженеры сказали своё слово, предоставив всю необходимую документацию, ну а будет ли создан «Суррогат-В» или нет, решает Министерство обороны. Специалисты планируют определить реальную ценность подобного типа подлодок для уже существующего флота, а после вынести решение.

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#военные технологии #суррогат-в
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