Благодаря глубокой модернизации удалось увеличить эффективность всех систем вертолёта Ка-52М

Эксперты сходятся во мнении, что современные воздушные бои кардинально отличаются от тех, что происходили во Вторую мировую войну. Нет никаких сомнений в том, что подготовка пилота крайне важна, а его опыт и навыки являются определяющими, но без использования высокотехнологичных систем поддержки не обойтись. Времена героев-одиночек ушли, а сегодня важно не только обеспечить пилота высокоточным оружием, но и сделать всё возможное для того, чтобы сам пилот остался жив. Для этого используется средства подавления радиолокационного слежения потенциального противника, а также новые покрытия, позволяющие подобраться к противнику на максимально близкое расстояние. Желательно, чтобы враг и вовсе узнал о вам присутствии только после того, как миссия будет завершена.

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В связи с этим происходит переоснащение уже доказавших свою боевую эффективность машин. Особенно интересна модификация вертолёта Ка-52М, который стал глубоко модернизированной версией стандартного Ка-52 «Аллигатор». Специалисты отмечают, что опирались на реальный боевой опыт, пытаясь сделать акцент на сильных сторонах вертолёта. Прежде всего Ка-52М получил более мощное вооружение, поступившее прямиком с ударного вертолёта Ми-28НМ. В результате увеличилась дальность поражения, а за счёт применения гиростабилизированная оптико-электронная системы, удалось повысить точность обнаружения и распознавания целей. В итоге стрельба из пушки будет более кучной. Кроме того, Ка-52М может похвастать продвинутым радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решёткой, а также высокоточной ракетой, управление которой будет осуществляться прямо с кресла пилота. Известно о замене колёс с дисковой тормозной системой, а также шин, обладающих повышенной износостойкостью.

Немалый интерес вызывает возможность использования беспилотных летательных аппаратов в тандеме с Ка-52М, что повысит боевую эффективность, а также позволит увеличить дальность разведывательных систем с ранним обнаружением потенциального противника. Назвать вертолёт беззащитным в реальном бою невозможно, ведь он получил на вооружение новый комплекс бортовой обороны, что позволит увеличить выживаемость в ходе столкновения с любыми современными зенитными и ракетными комплексами за счёт улучшенной баллистической защиты. Часть этой информации уже была известна, тогда как отдельные датели разработчики поведали прессе в ходе различных интервью. Вот только многие забывают, что использование подобных боевых машин в летний и зимний период имеет свои отличия. Судя по всему, было принято решение подготовить Ка-52М к холодам.

Сообщается, что вертолёт получит лопасти с нагревательным элементом, покрытые прочным композитным материалом. Это позволит избежать обледенения в самых суровых погодных условиях. По некоторым данным, изначально подобная система должна была поступить на вооружение вертолёта Ка-52К «Катран», но после было принято решение расширить модернизацию и на Ка-52М. Специалисты высоко оценили конструктивные нововведения. Во-первых, зимой действительно существует проблема обледенения, а значит подготовка к вылету может занять какое-то время, поскольку требуется прогрев лопастей. С использованием нагревательного элемента скорость вылета сокращается до минимума. Также интерес вызывает и композитный материал лопастей. Дело в том, что в случае непредвиденной ситуации традиционные лопасти из алюминия могут повредиться, что приведёт к полному разрушению подъёмного механизма и вынужденной аварийной посадке. В то же время композитные лопасти выгодно отличаются от алюминия, поскольку даже после частичного повреждения продолжают сохранять свою целостность.

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Известно, что несколько модернизированных Ка-52М принимают участие в зоне проведения спецоперации. По итогам тестовых полётов уже были сделаны соответствующие выводы, а Минобороны заинтересовано в закупке серийных моделей. Масштабное производство стартует на заводе «Прогресс» в г. Арсеньев, а некоторые узлы будут доработаны с учётом боевого опыта. Инженеры отмечают, что подготовили всё для серийной сборки, а значит процесс будет запущен после завершения финальных испытаний. Подробных данных на этот счёт мало, но эксперты уверяют, что Ка-52М продемонстрировал внушительные показатели в условиях реального боя.