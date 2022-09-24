До рекордов 2020 года далеко, но онлайн постепенно восстанавливается

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся уже почти 2 года назад. Первые дни продажи били все рекорды, поскольку у игры была мощная рекламная поддержка. Вот только уже спустя какое-то время стало ясно, что перед нами сырая бета-версия, которая пестрит багами и на консолях предыдущего поколения отказывается корректно работать. Руководители CD Projekt Red долго делали вид, что ничего не происходит, но когда сдерживать шквал недовольных геймеров стало невозможно, пошли на попятную.

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Почти полтора года Cyberpunk 2077 продавалась минимальными тиражами, а многим казалось, что вернуться из небытия уже не выйдет. Совсем недавно разработчики анонсировали выход первого большого дополнения, а несколько дней назад на стриминговом сервисе на Netflix появилось аниме Cyberpunk Edgerunners. Всё это подстегнуло интерес геймеров, а в итоге количество активных аккаунтов в Steam бьёт рекорды. Например, у легендарной The Witcher 3 было 103 329 активных геймеров, тогда как сегодня в Cyberpunk 2077 играло больше 120 тысяч любителей компьютерных игр. До рекордного 1 миллиона, который наблюдался в момент релиза, бесконечно далеко, но дела у игры пошли на поправку. Если вы по каким-то причинам проигнорировали Cyberpunk 2077, то сегодня самое время пройти сюжетную линию. Патч 1.6 исправил множество дыр, хотя требования остались такими же высокими. В связи с этим мы предлагаем определиться с наиболее подходящей видеокартой для разрешения 4К, 2К и 1080р.

Если вы купили монитор с разрешением 4К и планируете играть на максимальных настройка качества, то стоит присмотреться к Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта обладает отличным потенциалом и будет легко тянуть не только Cyberpunk 2077, но и любые игры, которые выйдут в течение следующих нескольких лет. После можно перейти на разрешение 2К, а через лет 5 спуститься на 1080р. Словом, запас производительности настолько большой, что даже через 6 лет вы будете оставаться в строю.

Неплохой альтернативой со стороны NVIDIA остаётся GeForce RTX 3080. Мы не советуем брать версию на 10 Гб, поскольку Cyberpunk 2077 действительно требовательная игра, а значит нужно побеспокоиться о наличии достаточно высокого потенциала. Благодаря наличию 12 Гб видеопамяти на 384-битной шине удалось повысить количество кадров, а значит даже в самых сложных сценах вы будете видеть плавную картинку, а не тормоза и глюки. Palit выпустила чрезвычайно красивую видеокарту, которая порадует геймеров яркой подсветкой и необычным дизайном.

Для разрешения 2К стоит запастись чем-то не менее мощным, но это только в случае, если вы хотите выставить ультимативные настройки графики. Нам кажется, что это не самое главное, ведь даже на высоких можно получить отличные визуальные эффекты. Именно поэтому советуем обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Это перспективная видеокарта стоит дешевле 40 тысяч рублей и неплохо справляется с современными играми. Для не самых сложны проектов её хватит на многие годы вперёд, ну а для таких, как Cyberpunk 2077, придётся поступиться настройками графики.

За 35 590 рублей можно купить Radeon RX 6650 XT. Это одна из самых интересных видеокарт текущего поколения. Среди её преимуществ высокая производительность и низкое потребление энергии. Разработчики оснастили её 128-битной шиной, чем крайне удивили геймеров. Теперь и NVIDIA планирует провернуть такой финт в следующем поколении, вот только если судить по утечкам, новинки останутся прожорливыми. В любом случае Radeon RX 6650 XT неплохо справляется с Cyberpunk 2077, а значит брать её под разрешение 2К смело можно.

Для тех, кто не может позволить себе потратить на игры больше 20 тысяч, в продаже есть Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта не способна демонстрировать ультимативную производительность, но этого и не требуется, ведь у неё более скромные задачи. Radeon RX 6500 XT прекрасно тянет Cyberpunk 2077 в народном разрешении, а значит для 70% геймеров её будет достаточно. Мы советуем вам не переплачивать лишние деньги, ведь не всегда больше означает лучше.

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В качестве ознакомления можно выбрать GeForce GTX 1650. Здесь с производительностью всё намного скромнее, но на минимальных графических настройках в 1080р играть всё же можно. Увы, но вы не увидите никаких красот Найт сити, поэтому брать такую видеокарту советуем только в случае крайне бедственного экономического положения.