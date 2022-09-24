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Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 бюджетных моделей для геймеров с пустыми карманами
World of Tanks остаётся одной из самых популярных игр в российском сегменте
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Многие наши читатели предпочитают требовательные игры. До недавнего времени они тратили на виртуальные развлечения довольно внушительные суммы, поскольку в последние годы студии значительно подняли нижнюю ценовую планку. Но если владельцам консолей не позавидуешь, то владельцы компьютеров благополучно переместились на торренты. В новинках мы увидим, как из игр выпиливают русскую озвучку и субтитры, а значит придётся учить английский. Но если бы проблема была только в этом. Сегодня за мощную видеокарту у вас попросят 50 тысяч рублей, но это для разрешения 2К, тогда как для 4К придётся выложить все 100 000 рубликов.

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Всё это не нужно тем, кто выбирает World of Tanks. Игра пользуется высокой популярностью среди российских геймеров и включает несколько интересных механик, к которым привыкли сотни тысяч и даже миллионы виртуальных танкистов. Если вы выбираете World of Tanks, то не стоит гнаться за дорогой видеокартой. Давайте рассмотрим несколько моделей, которые отлично впишутся в любой компьютер.

За 19 тысяч можно взять Radeon RX 6500 XT. Это самая дорогая видеокарта из нашего списка, которая позволяет поиграть даже в разрешении 2К. Движок World of Tanks совершенствуется медленно, поэтому владелец такой видеокарты сможет годами не думать об апгрейде. Кстати, видеокарта может и не самая мощная, но легко тянет все игры в разрешении 1080р. В настоящее время 4 Гб достаточно, ну а 64-битная шина позволяет экономить электричество, ведь требования у Radeon RX 6500 XT к железу минимальные.

Чуть дешевле можно купить GeForce GTX 1650. Эта видеокарта также позволяет играть в новинки 2022 года. В то же время, мечтать о большом потенциале не приходится, ведь такая видеокарта обеспечивает минимальное разрешение на минимальных графических настройках. А вот в танках GeForce GTX 1650 будет чувствовать себя отлично. Вы сможете настроить все эффекты, а также отстреливать потенциального противника в удалённых кустах, ведь теперь низкое качество графики не скажется на вашем высоком скиле.

Купив GeForce GTX 1630, вы можете сэкономить ещё 2 тысячи рублей. Мы прекрасно понимаем, что для некоторых геймеров каждый рубль на счету, поэтому и предлагаем присмотреться к такой видеокарте. С нашей точки зрения она должна стоить дешевле, но нас с вами никто не спрашивает, а реалии таковы, что скидок на бюджетные модели всё меньше. Несмотря на это GeForce GTX 1630 неплохо тянет World of Tanks. До более дорогих моделей, указанных выше, этой видеокарте далеко, но испытывать неудобств вы точно не будете. Если вдруг у вас старый процессор, то лучше снизить настройки до средних. Увы, но даже в 1080р важно иметь современный процессор, а владельцам неактуальных систем посоветовать просто нечего.

Radeon RX 550 не претендует на скорость и современность, но способна тянуть танки даже в разрешении 1080р. Увы, но вам придётся довольствоваться минимальными настройками графики. Это значит, что о бабочках, мирно летающих возле вашего дула, придётся забыть. Но разве в танках главное спецэффекты? Истинному танкисту нужна миникарта, побольше патронов, удача и быстрый светляк, который позволит уничтожить как можно больше противников. Ну а для этих целей Radeon RX 550 прекрасно подходит. Кстати, видеокарта может похвастать 4 Гб видеопамяти.

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3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
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Ну и самый бюджетный вариант на сегодня представлен видеокартой GeForce GT 1030. Это скромная модель, которая имеет минимальную производительность и может тянуть World of Tanks исключительно в разрешении 720р. Если для вас это не проблема, то берите модель производства MSI. Она получила пассивную систему охлаждения, что сегодня редкость. Благодаря этому ваши уши будут наслаждаться полной тишиной, а вы услышите каждый шорох врага, подбирающегося к вам из-за соседних кустов. Стоит GeForce GT 1030 всего 7 тысяч рублей, что позволяет говорить о то, что для танков достаточно видеокарты за довольно скромную сумму.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #world of tanks
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