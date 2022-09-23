Всё пройдёт как в лучших фантастических фильмах

NASA в режиме реального времени отслеживает перемещение всех известных астероидов в Солнечной системе. Специалисты при помощи продвинутых систем на основе искусственного интеллекта фиксируют всё новые объекты, попадающие в поле зрения наземных телескопов. По данным учёных, в ближайшие 100 лет Земле ни грозит опасное столкновение, вот только есть несколько ключевых моментов, о которых стоит помнить. Во-первых, новые объекты постоянно появляются из облака Оорта, а значит говорить о полной безопасности не приходится. Во-вторых, даже если столкновение не случится сегодня, рано или поздно появится большая комета или астероид, способный поставить крест на всех достижениях человека.

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Так уже было, ведь 66 миллионов лет назад 75% всех живых существ на нашей планете подверглись тотальному вымиранию после падения гигантского астероида Чиксулуб, ширина которого превышала 9 километров. Столкновение привело к выбросу в атмосферу огромного количества пыли, что на многие столетия привело к вечной зиме и непреходящей тьме. Учёных и фантастов уже много десятилетий беспокоит тот факт, что мы абсолютно беззащитны перед подобными гостями из космоса, а значит нужно предпринимать меры по защите нашей планеты. Уже через несколько дней космический корабль Double Asteroid Redirection Test (DART) произведёт первую попытку в истории изменить орбиту большого астероида. Аппарат был запущен ещё в 2021 году и несётся к своей цели на скорости 23 000 км/ч. Удар придётся по астероиду Диморфос, который вращается вокруг более крупного астероида Дидимос. Оба не представляют угрозы для Земли и будут пролетать на расстоянии 11.2 миллиона километров от нашей планеты.

Если всё пойдёт по плану, то 26 сентября в 23 часа и 14 минут по Гринвичу космический корабль NASA ударит в астероид Диморфос, размер которого достигает 160 метров. Ожидается, что в результате этого удастся сократить время полного вращения вокруг Дидимоса на 10 минут, что позволит говорить о том, что человек способен влиять на орбиту потенциально опасных космических тел. Всё это будет доступно для просмотра в прямом эфире, а миллионы людей увидят, как мечты из фильмов воплощаются в реальность.

На протяжение всего времени встроенная камера на корабле DART будет передавать фотографии на Землю. Кроме того, за столкновением будут следить и другие телескопы, включая Джеймс Уэбб. Ну а спустя несколько минут после удара мимо пролетит крошечный спутник LICIACube. Он сопровождает DART и позволит оценить последствия столкновения, а также угол отклонения и другие показатели. Больше сведений можно будет получить в ходе миссии European Space Agency (ESA) под названием Гера (Hera), в рамках которой на астероид приземлится спутник для изучения его физических и химических свойств.

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По мнению некоторых экспертов, учёным следовало бы вначале отправить на астероид спутник, поскольку удар космического корабля фактически будет происходить вслепую. Всё дело в том, что мы не знаем структуру астероида. К примеру, если он представляет собой большой кусок металла или других плотных минералов, то потребуется гораздо больше усилий для изменения курса Диморфоса. В то же время, если поверхность космического тела окажется рыхлой, то он может развалиться после такого удара. Не исключено, что астероид вязкий, тогда ударная волна будет поглощена, а результат окажется ниже ожиданий. На самом деле вариантов множество, а учёные констатируют, что даже не знают точную форму астероида. Похоже на то, что он больше напоминает собачью кость или большой пончик, а значит автоматической системе прицеливания придётся как следует постараться. Если DART пролетит мимо, то следующую попытку ударить по астероиду удастся провести только через 2 года. Всё это время космический корабль будет пытаться выйти на правильную орбиту для удара и заряжать солнечные аккумуляторы, позволяющие развить достаточную скорость.