Впервые с момента начала продаж GeForce RTX 3080 Ti стоит дешевле 100 000 рублей

Многие наши читатели привыкли к тому, что торговые сети активно рассказывают о новых скидках. Реклама разносится из каждого утюга, а выгодные предложения поступают прямо на смартфон. В последнее время приходится признать, что рекламные бюджеты явно стали меньше, а магазины предпочитают не устраивать громкого события из сезонных скидок. Ну а поскольку заметить скидки не так просто, то некоторые геймеры стали полагать, что выгодных предложений и вовсе нет.

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Что же, если вы решили, что всё плохо, то спешим вас обнадёжить, ведь сегодня вы можете купить несколько видеокарт NVIDIA со скидкой до 26%. Начнём с флагманов, которые стоят больше 100 000 рублей, а завершим середняками. Сегодня бюджетные модели оставим в покое, поскольку магазины предпочитают делать вид, что они и без того крайне выгодны для покупки. Если вы зашли в наш материал через несколько суток после его выхода, то не удивляйтесь, что по ссылкам нет товаров, ведь наши читатели активно разбирают самые выгодные предложения по низким ценам.

Фанатам флагманов стоит обратить внимание на GeForce RTX 3090. В начале года та такую видеокарту просили 300 000 рублей, после цены понемногу шли вниз, а сегодня вы можете стать владельцем одной из самых быстрых видеокарт на планете всего за 120 000 рублей. Возможно, что слово «всего» имеет немного притянутый смысл, ведь в переводе на американскую валюту – это 2000 долларов. В некоторых магазинах США купить отдельные модели GeForce RTX 3090 можно в 2 раза дешевле. Что до российской розницы, то за всё время с начала продаж такой низкой стоимости мы не видели.

Впервые с начала продаж GeForce RTX 3080 Ti стоит дешевле 100 000 рублей. Это настоящий прорыв, ведь по производительности эта видеокарта не уступает предыдущей модели и пасует только в приложениях, требующих наличия 24 Гб видеопамяти. Поскольку в играх вам будет достаточно 12 Гб памяти, то вы можете смело сэкономить 20 000, сделав правильный выбор. Модель производства GIGABYTE обладает внушительной системой охлаждения и не подведёт вас в самых сложных сценариях.

Ещё один рекорд: GeForce RTX 3080 стоит 72 тысячи рублей. В первые недели появления этого графического чипа на российском рынке, можно было встретить эталонную модель и дешевле, но после цена на долгие полтора года взлетела в небо, временами опускаясь ниже 100 000 рублей. Модель производства Palit кажется нам намного перспективнее эталонной, ну а сам графический чип ещё много лет будет тянуть все самые требовательные игры в разрешении 4К.

Единственная видеокарта AMD, представленная в нашей подборке – это Radeon RX 6800. Нужно учитывать, что это очень перспективная карта, которая почти не уступает по скорости GeForce RTX 3080, но стоит дешевле. Подводит трассировка лучей, ведь в текущем поколении красным не удалось добиться на этом поприще сколько-нибудь заметных успехов. Ну и не забывайте, что перед вами модель производства ASUS. Тайваньский бренд считается одним из лучших, а значит вы не только получите внушительный потенциал, но и сможете испробовать на практике свои оверклокерские навыки.

Рекордное снижение цены наблюдается у видеокарты GeForce RTX 3070. Скидка достигла 26%, а значит вы сможете неплохо сэкономить, получив внушительную производительность. GeForce RTX 3070 не подходит для разрешения 4К, но зато отлично справляется с 2К. Поскольку большая часть геймеров сидит на народном 1080р, то для многих GeForce RTX 3070 окажется явно излишня и может использоваться как перспективная покупка на годы вперёд. Palit воспользовалась стандартной системой охлаждения, поэтому рассчитывать на разгон мы бы вам не рекомендовали.

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Завершает нашу подборку GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта впервые стоит дешевле 40 000 рублей, что позволяет считать её одним и лучших предложений на рынке. Дело в том, что немногие геймеры могут себе позволить потратить 100 000 рублей на GeForce RTX 3080 Ti, а 40 тысяч – это пусть и не так мало, но точно подойдёт тем, кто хочет взять максимально быстрое предложение и не разориться. Что и говорить, если сегодня GeForce RTX 3060 Ti внезапно спустилась со средневысокого сегмента в средний, где оказалась даже дешевле GeForce RTX 3060 и намного выгоднее Radeon RX 6550 ХТ, которая стоит столько же, но демонстрирует меньшее количество кадров в секунду в играх.