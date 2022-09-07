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В срыве сделки о покупке Илоном Маском соцсети Twitter оказался виноват В. Путин и его речь от 9 мая
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В последнее время к социальной сети Twitter привлечено слишком много нездорового внимания. Пресса пишет о конфликтах даже больше, чем о постоянных утечках данных с аккаунтов миллионов пользователей других социальных сетей, не говоря уже о разглашении конфиденциальной информации и угрозе потери денег на кредитных картах. Возвращаясь к Twitter стоит отметить, что все 16 лет своего существования соцсеть так и не смогла выйти в плюс, постоянно принося убытки и расстраивая потенциальных инвесторов. Поскольку современный бизнес устроен таким образом, что вы можете десятилетиями работать неэффективно. Удивительно, но руководство всё это время продолжало получать гигантскую прибыль, а акции росли в цене. В какой-то момент социальной сетью заинтересовался Илон Маск, что привело к целой череде странных событий.

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Напомним, основатель Tesla обратился к совету директоров с предложением, от которого нельзя было отказаться. В ходе переговоров договорились о цене в 43 миллиарда долларов, а обе стороны рассказывали о перспективах роста и планах на будущее. Будущее казалось безоблачным, но вдруг Илон неожиданно заявил, что ничего не будет покупать, поскольку в социальной сети слишком много ботов. Акции Twitter обвалились, а после непродолжительных переговоров прийти к общему знаменателю не вышло. Эксперты предполагали, что таким нехитрым способом Маск и вовсе решил сбить итоговую цену, но сегодня в прессу попали крайне противоречивые данные, свидетельствующие о том, что с головой у миллиардера не всё хорошо.

Журналисты издания Business Insider раскопали переписку Илона с личным банкиром из Morgan Stanley, в которой первый выражает обеспокоенность предстоящей речью президента России. По его мнению, в рамках празднования окончания Второй мировой войны Путин мог объявить о начале Третьей мировой войны. Такое событие должно было негативно отразиться на финансовом рынке, поэтому Маск предпочёл слегка притормозить с покупкой. Основатель Tesla в открытую написал, что нет никакого смысла вкладывать огромные деньги, если на пороге стоит большая война. Случилось это за несколько дней до речи 9 мая, а в итоге 8 мая сделка была поставлена на паузу. Слухи быстро расползаются в прессе, а адвокат Илона уже успел всё опровергнуть. По его словам, всё это происки журналистов, а сам он в самое ближайшее время опубликует стенограмму с полной перепиской Илона и банкира Morgan Stanley. Не совсем понятно, для чего нужно брать двухдневную паузу. Вполне возможно, что это время необходимо для правки стенограммы, а иначе переписку опубликовали бы в сыром виде.

В любом случае уже очень скоро нам станут известны истинные мотивы миллиардера и филантропа, которые привели к срыву сделки о покупке социальной сети. Всё это станет достоянием общественности, ведь руководство Twitter настроено серьёзно, а разбирательство принесёт ряд сюрпризов и станет резонансным. А вообще, в качестве ещё одной из причин, из-за которой Илон отказался покупать социальную сеть, эксперты часто называют сомнительную инициативу, в рамках которой Twitter планировалось превратить в платформу для размещения контента 18+ по типу OnlyFans. Информации на этот счёт немного, но доподлинно известно о том, что пользователи могли бы размещать в социальной сети личные видео и фотографии, получая доход как в ходе просмотров, так и подписок на канал.

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Неясно, знал ли об этом Илон Маск, но решимость купить Twitter остановила планы руководства соцсети. Ну а инсайдеры отмечают, что уже на начальном этапе создания платформы для потребителей контента 18+ возникли проблемы с алгоритмом, на основе которого ИИ должен был отсеивать запрещённые фотографии и видео. В случае, если бы жажда денег одержала бы верх над здравым смыслом, проблем у руководства соцсети могло быть куда больше. Как мы уже писали выше, истинную причину, из-за которой Маск сорвал сделку, мы узнаем в самое ближайшее время. Ну а речь Путина и вероятность начала полномасштабной войны действительно могла напугать большой капитал. Источник

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#илон маск #twitter
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