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Известный блогер реанимировал 2 ПК с помойки – что можно найти в корпусе, где раньше жили мышки
Операция прошла неудачно, хотя некоторые выводы из случившегося всё же можно сделать
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Любая вещь со временем становится старой и неактуальной. Монитор, который когда-то казался вершиной технологической мысли, сегодня воспринимается как пережиток прошлого. Попробуйте показать современным подросткам старый Samtron 55E. Скорее всего, вас просто не поймут, а было время, когда такой монитор считался вполне неплохим. Но если вы ещё можете взять старый дисплей на 15 дюймов и вполне сносно использовать его для офисных задач, то с процессорами из прошлого такой номер не пройдёт. Можно сколько угодно рассказывать о легендарном 775 чипсете, но сегодня его лучше оставить в прошлом, ведь у каждого поколения должны быть свои герои.

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И вот здесь и возникает любопытный вопрос: куда девается всё это старое железо? Если речь идёт о европейских странах, то там активно развита переработка. Вы приносите старый компьютер, что позволяет вам бесплатно утилизировать ненужную вещь. Мало того, в некоторых местах за такое даже платят. Ну а в России пытаются выжать из старичков все соки. На старые чипсеты устанавливают более новые прошивки, находят самые мощные процессоры (относительно мощные) и дают вторую жизнь железу, которое уже давно должно было исчезнуть в огненной печи. Вообще, бизнес по выпаиванию особо ценных запчастей из материнских плат процветает, но занимаются таким делом небольшое количество людей, а массовой составляющей пока нет. Возможно, именно поэтому блогер Даниил Герасимов (Daniil Gerasimov) так удивился, когда к нему в мастерскую принесли два системных блока на утилизацию.

Очевидно, что блогер не мог так просто пройти мимо двух компьютеров, как следует изучив то, что перестало быть нужным предыдущему владельцу. Первый системник оказался печальным. Внутри обнаружились продукты жизнедеятельности мышей. Материнская плата оказалась со вздувшимися конденсаторами, а в качестве процессора стоял Pentium 4 на 3 ГГц. Жёсткий диск на 160 Гб так и остался тёмной лошадкой, а в качестве оперативной памяти висела планка на 512 Гб. Реанимировать такое чудо технической мысли никто не стал, поэтому решено было отправить ПК в мусор.

А вот второй системный блок оказался куда интереснее. Мало того, что он был почти чистым, так и само железо заработало, правда штатный блок питания приказал долго жить. Выяснилось, что внутри стояла некогда дорогущая материнская плата со встроенным контроллером Wi-Fi, а также процессор Pentium Е2160 на 2 ядра. Тактовая частота печальная и не поднимается выше 1.8 ГГц, но блогер нашёл прошивку для BIOS, позволяющую установить туда легендарный Core 2 Quad Q6600. А это уже заявочка на премиальность. Внутри также обнаружились 2 планки по 256 Мб и жёсткий диск на 250 Гб. В целом даже сегодня такой компьютер можно смело использовать для решения бюджетных задач, но в таком случае монитор с разрешением 1080р лучше не брать.

Блогер не стал реанимировать и собирать старое железо. По его словам, выкидывать материнскую плату не стоит, поскольку она ещё может пригодиться в будущем. Интересен жёсткий диск, а всё остальное бесполезно, поскольку любой современный камень окажется в разы дороже. Вообще даже сложно представить, кому в наше время может понадобиться такой компьютер, поскольку любой смартфон за 10 000 рублей будет работать быстрее и обладает более универсальными характеристиками. Ну и учтите, что мастер возьмёт за реанимацию, сборку и установку операционной системы больше, чем стоит такое железо. Как мы написали в начале текущего материала, некоторые вещи из прошлого всё же должны оставаться в прошлом. Возможно, прокачанная материнская плата, оперативная память с радиаторами и корпус, в котором жили мышки, кому-то и кажется перспективным, но в таком случае стоит задуматься о том, сколько вообще этот человек зарабатывает.

По словам Даниила Герасимова, такое компьютер даже стыдно подарить благотворительному фонду. Мало ли, вдруг старичок откажет в самый ответственный момент. Нам кажется, что если уж и думать о благотворительности, например для детей из детских домов, то стоит лучше подарить им по бюджетному смартфону, а также озаботиться подключением беспроводного интернета, но это уже тема для другого материала.

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