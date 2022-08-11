Переплачивать необязательно, хотя бывают ситуации, когда без дорогого процессора не обойтись

Давайте представим себе такую ситуацию: вы решили собрать довольно мощный компьютер. Речь об ультимативной сборке, которая потребует немалых вложений. При этом стоит задача экономить, ведь тратить просто так деньги не хочется. Вполне возможно, что вам захочется опробовать свои оверклокерские способности, а может вас устроят заводские параметры. Во многом всё будет зависеть от итоговой цены и производительности. Кажется, что задача крайне простая, но на самом деле вы сразу же сталкиваетесь с тем, что по примерно идентичной цене можно встретить кардинально разные по задачам процессоры.

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В данном материале мы постараемся разобрать, какой из камней средневысокого сегмента стоит выбрать. Кроме того, мы подумаем над тем, какой из них выгоден для решения тех или иных задач, что позволит выбрать наиболее правильное решение. Цены на процессоры такого сегмента далеки от идеальных, но среди наших читателей достаточно энтузиастов, а значит информация может быть полезна. Разбирать модели видеокарт и материнских плат будем в одном из следующих материалов.

Нам кажется, что одним из самых интересных процессоров указанного выше сегмента является Ryzen 9 5900X. В сети достаточно роликов, когда пользователи смогли раскочегарить этот камень даже на недорогих материнских платах на чипсете А320. Мы полагаем, что исключительно для демонстрации возможностей, такой опыт может быть интересен, но для текущего поколения процессоров AMD брать что-то проще В550 не рекомендуем. В этой серии достаточно недорогих решений, которые будут соответствовать требованиям как бюджетной сборки, так и любителей разгона.

Очень многие пользователи говорят и пишут о разгоне процессоров, но в реальности всего несколько процентов занимается подобными действиями. Казалось бы, написано столько материалов на эту тему, а также создано роликов, но обычные пользователи предпочитают оставить всё как есть. Если вы ищете мощный процессор для ленивых, то Core i7-12700F – это ваш выбор. Здесь вас ждёт суперскорость серии Alder Lake, а значит вам остаётся только обзавестись хорошей видеокартой. Помните, что цена материнской платы никак не повлияет на конечную производительность вашего компьютера.

Не все пользователи смотрят в сторону новинок. Допустим, что вы давно мечтали о флагмане, но не могли себе его позволить по экономическим причинам. Core i9-11900F решает эту проблему, поскольку предлагает невероятную мощь, хотя и относится к предыдущей линейке. С одной стороны – вы получите всю мощь на тактовой частоте 5.2 ГГц, тогда как с другой – можно рассчитывать на ультимативную скорость из коробки. Не забывайте, что материнская плата под процессор предыдущего поколения окажется дешевле аналогичной для новой серии Alder Lake.

Core i7-11700KF создан для разумных оверклокеров. Более новый камень семейства Alder Lake намного дороже. Материнские платы к нему стоят целое состояние, а ещё нужно покупать оперативную память стандарта DDR5. Здесь вы получаете возможность попробовать разгон, но потратить намного меньше денег. Для Core i7-11700KF стоит выбрать систему жидкостного охлаждения, а иначе вы будете постоянно страдать от перегрева.

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Core i5-12600K только кажется недорогим, а на самом деле, чтобы собрать полноценный компьютер на его основе, вам придётся вложить целую гору денег. Покупать такой процессор без планов на разгон глупо, ведь есть более дешёвые аналоги, поэтому ориентируетесь на то, что для Core i5-12600K вам потребуется материнская плата на чипсете Z690, как минимум 16 Гб оперативной памяти DDR5 и мощная система жидкостного охлаждения. Мы даже не будем считать, сколько всё это выйдет по деньгам, ведь нужно ещё купить видеокарту. Иногда, только эта комплектующая может затянуть половину стоимости компьютера. Но даже без видеокарты за 100 тысяч сборка на Core i5-12600K не будет дешёвой.