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Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дешевеют – цена GeForce RTX 3060 Ti уже ниже GeForce RTX 3060
В российских магазинах можно найти интересные решения, нужно только поискать получше
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Иногда бывает сложно разобраться в том, какая видеокарта вам нужна для полного счастья. Здесь проблема не только в нехватке денег, но и в том, под какое разрешение ориентироваться. Например, вы наслушались россказней о том, что грядёт 4К, а после пошли и купили флагман NVIDIA за 150 000 рублей. Одно дело, если у вас такая сумма есть, но совсем другое, когда пришлось брать долги. Игры развиваются крайне медленно, а продвинутые технологии, которые доступны владельцам флагманов, используются по минимуму.

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Выходит, что вы заплатили за потенциал, который и не думал раскрываться, на носу следующее поколение графических чипов. Ну и для чего вы переплачивали столько денег? Нет никаких сомнений, что ответы на подобные вопросы есть, но мы не будем вдаваться в подробности, ведь сегодня самое время не только пройтись по скидкам, но и выбрать наиболее интересные решения в российской рознице. Никаких флагманов. Мало того, что такие видеокарты себе могут позволить единицы, так они ещё и имеют весьма сомнительную пользу, поскольку дают эффект только в случае наличия мощного процессора и монитора на 4К.

Одним из самых перспективных графических чипов текущего поколения является GeForce RTX 3070. Обычно такие видеокарты остаются в строю по 6 лет и больше, позволяя запускать даже самые требовательные новинки. Есть геймеры, которые предпочитают менять видеокарты каждые несколько лет. Что же, в таком случае вы тем более оказываетесь в выигрыше, ведь даже спустя 2 года после выхода GeForce RTX 3070 остаётся актуальной. 8 Гб видеопамяти вполне достаточно для разрешения 2К, хотя немало владельцев подобной видеокарты и вовсе имеют монитор с народным 1080р.

Любопытное позиционирование занимает графический чип Radeon RX 6700 XT. Видеокарта медленнее GeForce RTX 3070, но немного быстрее GeForce RTX 3060 Ti. При этом она включает 12 Гб видеопамяти и не так требовательна к блоку питания. Получается, что любая из указанных выше видеокарт будет достойной заменой, но многие фанаты AMD продолжают рассказывать о потенциале Radeon RX 6700 XT. Мы не знаем, удастся ли вам его раскрыть в будущем, но 4 Гб видеопамяти точно не помешают.

Приятно радует ценой GeForce RTX 3060 Ti. Сегодня за такую видеокарту просят 47 850 рублей. Нам хотелось бы меньше, но не заметить скидки невозможно. Дело в том, что за 50 720 рублей продаётся GeForce RTX 3060. Эта видеокарта намного медленнее, но снижать цену на неё в магазине пока не готовы. Получается, что совершенно внезапно менее скоростная модель стала дороже. Стоит признать, что многие пользователи плохо разбираются в таких деталях, поэтому могут взять именно GeForce RTX 3060. Ошибиться нетрудно. Смотрите, GeForce RTX 3060 Ti оснащена двумя кулерами и 8 Гб видеопамяти, тогда как указанная выше модель GeForce RTX 3060 получила сразу 3 кулера и 12 Гб видеопамяти. Помните, что всегда нужно изучать тесты, ведь внешний вид может быть обманчив.

Ну а для разумных геймеров есть Radeon RX 6650 XT. По производительности эта видеокарта расположилась между GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060, но стоит дешевле. Нетрудно подсчитать, что это крайне выгодная покупка. Если у вас нет предубеждений против AMD, то мы советуем изучить несколько тестов. Вполне возможно, что даже если раньше вы смотрели на продукцию красных с опаской, после этого ваше мнение изменится.

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12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Дешевле 30 тысяч стоит только GeForce RTX 3050. Эта видеокарта идеальная для разрешения 1080р и без проблем справляется даже с самыми сложными сценами в играх. В данном случае 128-битная шина является плюсом, поскольку позволяет снизить требования по питанию. Ну а 8 Гб видеопамяти уже стали традиционными для NVIDIA. Если вы хотите сэкономить, то GeForce RTX 3050 позволить надолго решить все проблемы с запуском игр. Модель производства Palit немного не дотягивает до оптимального решения, поскольку получила только один большой кулер. Это может сказываться на шуме во время игры. Задумайтесь об этом, если ваши чувствительные уши привыкли к тишине. Хотя, если на улице лето, то даже обычный кондиционер окажется намного громче.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3060 ti
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