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Zelot За пост начислено вознаграждение
Третий игрок сошёл с дистанции – Intel отменила выход видеокарт ARC Alchemist по данным MLiD
Видеокарты должны были выйти до конца марта, но на дворе уже конец июля, а производитель даже не готов назвать приблизительные сроки
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Представьте себе такую ситуацию: в мире наблюдается дефицит тележек для супермаркетов. Несчастные покупатели вынуждены таскать продукты в руках, что жутко неудобно. Два основных производителя не справляются, а один из них ещё и большую часть тележек переделал в клетки для попугайчиков. Просто какая-то беда, но есть третий игрок, который обещает решить все проблемы. На самом деле этот третий игрок давно планировал выйти на рынок, но теперь ещё и намерен заработать. Вот только третий оказался неповоротливыми, руководство погрязло в бюрократии, а инженеры так и не смогли разработать идеальную конструкцию тележки, которая бы позволяла экономить металл и не позволять шоколадным батончикам вываливаться на пол. В итоге пока третий раздумывал, дефицит сошёл на нет, а тележек на склады завезли столько, что их вообще перестали покупать.

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Если вы думали, что такое случиться в реальном мире не может, то стоит обратить внимание на потуги Intel выпустить первую серию игровых графических чипов. Планы постоянно корректировались, журналистам назывались всё более нереалистичные сроки, а в какой-то момент руководство и вовсе перестало говорить на эту тему. Мы не увидели видеокарт в 1 квартале 2022 года, не увидели их в первом полугодии 2022 года, а сегодня сложилась весьма противоречивая ситуация. Представители компании подтвердили сам факт существования нескольких графических чипов, а на А380 даже начали выпускать видеокарты. И всё бы ничего, но цены на продукцию заоблачные, а производительность низкая.

В сеть попадают тесты, в которых мы видим довольно противоречивые результаты. Например, видеокарта Arc A750, которая претендует на звание субфлагмана, окажется примерно равна GeForce RTX 3060 (или медленнее). Это значит, что цена на такое решение не может быть выше 300 долларов, но в реальности нужно уходить в минус, поскольку рынок уже устоялся, а потенциальные покупатели с большим интересом купят NVIDIA. Эксперты не знают, по какой причине видеокарты до сих пор не поступают в продажу. Нет никаких сомнений, что на разработку потрачена кругленькая сумма, поэтому было бы логично вернуть хотя бы что-то. Какое-то время назад ходили слухи, согласно которым у Intel проблема с драйверами, но сегодня появилась ещё более удручающая утечка.

Инсайдер с канала Moore's Law is Dead утверждает, что синие решили отложить выход видеокарт серии ARC Alchemist. Якобы, возникли непреодолимые сложности, а значит мы можем не увидеть ни А750, ни тем более А770. В то же время источники уверены, что Intel не собирается сдаваться без боя. Уже в первой половине 2023 года в продажу поступит серия Alchemist Resfresh. Это будет улучшенная архитектура, в рамках которой инженеры учли все текущие ошибки. Судя по всему, такая архитектура уже есть в наличии. Возможно, оценивая её перспективность, руководство Intel и приняло решение не портить себе имидж сырым продуктом.

Высказывается мнение, что одна из проблем заключается в падении цен на видеокарты. Существуют планы, в рамках которых Intel ожидала получить значительную прибыль. Сегодня сделать этого уже не получится, ведь даже два постоянных игрока вынуждены продавать свою продукцию по рекомендованным ценам. Рынок тележек перенасыщен, а тугодумам тут не место. Ну и последняя ремарка. Если в застенках Intel действительно готова (или готовится) новая архитектура Alchemist Resfresh, то это не значит, что у синих будет лёгкий старт. Дело в том, что этим летом компания могла бы соперничать с графическими чипами текущего поколения. А вот следующей весной придётся биться с серией GeForce RTX 4000 на архитектуре Ada Lovelace и серией Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3. Если предположить, что NVIDIA и AMD совершат даже 50% скачок производительности (вот только утечки сулят двукратный прирост количества кадров в секунду), то Intel придётся либо сильно скидывать цены, либо наращивать мощность.

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#intel #видеокарты #arc alchemist
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