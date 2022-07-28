Stray - одна из самых необычных игр 2022 года. Давайте попробуем определиться, какую видеокарту купить под эту игру

В последнее время разработчики бомбардируют нас дорогостоящими блокбастерами. Все они похожи друг на друга и часто эксплуатируют идентичные механики. Многие геймеры пишут, что уже устали от однообразия, ведь многие студии предпочитают не экспериментировать, выдавая очередной Far Cry 6 только потому, что такая игра точно позволит заработать денег. Под однотипные шутеры выделяются сотни миллионов долларов, тогда как о смежных жанрах и необычных сюжетных открытиях все уже давно позабыли. К сожалению, приходиться признать, что всё это правда, хотя иногда случаются довольно приятные сюрпризы.

реклама

Одна из игр, которые запомнились атмосферностью и интересными сюжетными находками по мнению автора данного материала является Kena: Bridge of Spirits. Если вы ещё не знакомы с этим шедевром, то обязательно загляните на торренты, там приключения проводницы духов доступны 24/7 абсолютно бесплатно. Но сегодня мы хотим поговорить о новинке этого лета – Stray, в которой вам предстоит взять на себя роль обычного кота, путешествующего по полуразрушенному миру. С нашей точки зрения, игра получилась довольно интересной, хотя и имеет линейный сюжет. Если в играх вам прежде всего интересна история, то Stray – это тот самый глоток воздуха, который отличает уникальные проекты от засилья блокбастеров. Никаких откровений в игре нет, а большую часть времени вы просто бродите в поисках очередной подсказки, находить которые можно долгими летними вечерами.

Если сегодня вы пребываете в поисках новой видеокарты и хотели бы опробовать Stray, то мы предлагаем небольшую подборку из пути моделей, подходящих для разрешения 1080р, 2К и 4К. Поскольку игра нетребовательная, то для разрешения 4К подойдёт GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарты вам хватит на много лет, поскольку она имеет внушительный запас по прочности и сможет тянуть популярные шутеры даже через 10 лет. Цена ощутимо бьёт по карману, но ведь и мощность здесь довольно существенная.

На целых 9 тысяч дешевле можно взять Radeon RX 6650 XT. Обычно данную видеокарту мы рекомендуем для 2К или 1080р, но это когда речь идёт о требовательных блокбастерах. Приключения котика не напрягают видеокарту, но это не значит, что можно купить бюджетную модель. В целом, Radeon RX 6650 XT довольно выгодна, ведь она не только предъявляет минимальные требования к железу, но и довольно перспективная с точки зрения цены и теоретического жизненного цикла.

Для 2К рекомендуем взять GeForce RTX 3050. Важно понимать, что речь идёт только об игре Stray, тогда как в самых требовательных проектах в таком высоком разрешении на GeForce RTX 3050 придётся снижать графически настройки до средних. Кстати, в прессе жанр Stray почему-то определяют как киберпанк. Судя по всему, разработчики просто решило добавить модное слово, тогда как ничего общего приключения кота к этому жанру не имеют.

Для 1080р будет достаточно Radeon RX 6500 XT. Это одна из самых энергоэффективных видеокарт на рынке, что обеспечивается 64-битной шиной, крошечным кристаллом и 4 Гб видеопамяти. При этом Radeon RX 6500 XT умудряется выдавать приличную производительность. Нет никаких сомнений, что стабильные 60 кадров в секунду в Stray в народном разрешении вам обеспечены.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если вы предпочитаете NVIDIA и хотите немного сэкономить, что берите GeForce GTX 1650. Количество кадров в секунду будет не выше 50, что не помешает вам испытать все позитивные эмоции от игры. Если говорить о перспективе, то с GeForce GTX 1650 её просто нет. Это бюджетная модель, которая является гостем из далёкого прошлого. Если бы в 2021 году не было бума майнинга, мы бы никогда не рекомендовали вам видеокарту такого уровня. Вот только сегодня цены настолько велики, что приходится выбирать. В то же время, если мы говорим о нетребовательных играх с интересным сюжетом, то даже через несколько лет производительности GeForce GTX 1650 вам будет хватать с головой. Самое главное не питать иллюзий относительно блокбастеров типа Next Gen, первые из которых ожидаются в 2023 году.