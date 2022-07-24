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NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
К сожалению, российский рынок пока остался без скидок
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Не секрет, что Дженсен Хуанг долго не хотел наращивать производство графических чипов. Он сделал небольшой заказ в 2020 году и упрямо сопротивлялся необходимости расширения выпуска в первой половине 2021. Майнеры требовали больше видеокарт, но руководитель NVIDIA помнил криптопохмелье 2019 года, поэтому оттягивал решение нарастить заказ графических чипов до последнего. В 4 квартале 2021 года он сообщил о самом крупном в истории заказе, ведь на следующую серию чипов будет потрачено больше 9 миллиардов долларов. Возможно, если бы Дженсен Хуанг был расторопнее, то нужное количество видеокарт поступило бы в магазины ещё во второй половине 2021 года, ну а сегодня рынок испытывает перенасыщение.

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Западные издания сообщают о забитых складах. Партнёры NVIDIA испытывают сложности, а мечтать о сверхдоходах не приходится. На прошлой неделе стало известно о том, что руководство зелёных приняло решение снизить рекомендованные цены на флагманы текущей линейки. Уже после выхода объявления в прессу, появилось уточнение. Геймеров предупредили, что это временная акция, а значит вскоре цены вернуться в норму. При этом в пресс-релизе сказано, что это вообще не скидка, а попытка порадовать любителей компьютерных игр, которые полтора года страдали от дефицита полупроводников.

На самом деле это уже не так важно, в чём причина, ведь геймерам важнее платить меньше, а получать больше. Как стало известно, уже вчера скидки добрались до магазинов. Пока это американская сеть Newegg, где можно купить GeForce RTX 3090 за 1299 долларов. Это на 14% дешевле рекомендованных 1499 долларов. Напомним, это одна из самых быстрых видеокарт текущей серии, которая получила 24 Гб видеопамяти и 384-битную шину. Быстрее только GeForce RTX 3090 Ti, но скидки на неё в Newegg пока нет.

Ещё выгоднее стала GeForce RTX 3080 Ti, которую теперь можно купить за 899 долларов. Изначально NVIDIA просила за флагман 1199 долларов. Потенциальных владельцев этого графического чипа ждёт 12 Гб видеопамяти и 384-битная шина. Видеокарта отличается высокой энергоэффективностью, что позитивно влияет на температуру и уровень шума, издаваемый массивной системой охлаждения. К слову, если перевести 899 долларов в рубли, то мы получим 52 000 рублей. Увы, но в российской рознице дешевле 110 тысяч найти GeForce RTX 3080 Ti крайне сложно.

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3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
-25% на 3050 MSI Gaming = за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
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3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и 739.99 доллара стоит GeForce RTX 3080. Это обновлённая модель с 12 Гб видеопамяти, максимально близкая по производительности с GeForce RTX 3080 Ti. Ещё недавно за неё просили 999 долларов, а в переводе на российскую валюту со скидкой получается 43 000 рублей. Как вы уже поняли, ничего подобного встретить невозможно даже в Европе. Рекомендованная стоимость каждого графического чипа там намного выше из-за специфики налогообложения, ну а российские цены были основаны именно на европейских. Мало того, здесь происходили дополнительные накрутки, а сами поставщики постоянно сетовали на нестабильность рубля. Стоимость видеокарт российские ритейлеры снижают неохотно, ну а при любом поводе тут же поднимают. Неясно, как российская розница отреагирует на происходящее за океаном. Вполне возможно, что в августе цены на флагманы пойдут вниз. Случится это не так быстро, поскольку официальных поставок нет, но многие геймеры смотрят на происходящие распродажи без интереса. Причина в выходе графических чипов следующего поколения. Для тех, кто планировал купить GeForce RTX 4060, у нас плохие новости. Инсайдеры уверяют, что случится это не раньше весны 2023 года, ну а цены на старшие модели могут оказаться намного выше, чем на видеокарты, которые лежат на прилавках прямо сейчас.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3080 ti
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