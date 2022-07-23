Благодаря видео с распаковкой удалось привлечь внимание руководства Amazon к создавшейся проблеме

Проблема подделки брендовых товаров широко распространена. В целом ряде стран сосредоточены производства копий, отличить которые бывает сложно даже специалистам. На самом деле всё зависит от цены. К примеру, если фирменные кроссовки стоят 250 долларов, то качественная подделка не может быть дешевле 100 баксов. Если же вы умудрились отхватить дамскую сумочку из последней коллекции французского кутюрье в 10 раз дешевле оригинальной цены, то ждите сюрпризов. Многие китайские компании даже не пытаются скрывать факта подделки смартфонов, но, как правило, подобные товары редко покидают пределы Поднебесной. А если нечто такое и происходит, то продажа осуществляется посредством серого импорта, а количество не превышает статистической погрешности.

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Хорошо когда вы сознательно покупаете копию, но совсем другое стать жертвой, выложив полную сумму за товар, качество которого вызывает большие сомнения. Вообще такая практика нередка, а иногда в прессу попадают скандальные заголовки о работе подпольных фабрик, снабжавших товаром бутики в российской глубинке. Ещё совсем недавно для осуществления факта покупки нужно было прийти в магазин, где в лучшем случае вам могли предложить каталог с различными цветами. В большинстве случаев выбор был ограничен находящимся на полке товаром, а о разнообразии было можно только мечтать. В последнее время человечество разленилось настолько, что не только не желает идти за смартфоном или телевизором в магазин, но и предпочитает получить всё это из рук курьера. Активно развиваются службы доставки, а взрывной рост подобных услуг случился во время активной фазы пандемии коронавируса. Судя по нашему сегодняшнему материалу, далеко не всегда это приводит дарит покупателям радость.

Западные журналисты активно раскручивают историю Маурисио Такеда. Мужчина проживает в Бразилии и совсем недавно сделал заказ новенькой GeForce RTX 3090 Ti через площадку Amazon. Во время большой распродажи Amazon Prime Day он умудрился выхватить большую скидку, поэтому с нетерпением ждал доставки флагмана NVIDIA. Сразу же после получения посылки Маурисио обратил внимание на странный вес и неестественные звуки, которые исходят изнутри. Именно поэтому он попросил жену снять видео распаковки. Вначале ничего не предвещало беды, ведь внутри обнаружилась оригинальная коробка, вот дальше всё пошло явно не по плану, ведь после этого геймера ждал неприятный сюрприз.

Видео можно посмотреть по ссылке. Суть такова, что в коробке вместо видеокарты оказался песок. Что удивительно, песок был аккуратно упакован в пластиковую коробочку из-под еды, а рядом стояли две баночки из-под кофе, в которых также находилось неизвестное сыпучее вещество. Рискнём предположить, что там также был песок, хотя не исключаем, что шутники решили скрасить горе Маурисио, предложив ему взбодриться настоящим бразильским кофейком. Сразу же после обнаружения факта подлога, Маурисио обратился в Amazon, но был мягко послан в другой отдел, после чего какое-то время пытался доказать свою правоту ботам и работникам компании. В какой-то момент он понял, что это не принесёт никакого результата и загрузил видео с распаковкой на TikTok. На момент написания данного материала ролик посмотрели 4.8 миллиона человек, но всё ещё впереди, ведь тема оказалась близка многим другим людям. Некоторые из них рассказывают о том, что долго выбивали от Amazon компенсации за подделки или некачественный товар.

По горячим следам Маурисио обратился в суд по защите прав потребителей. Там ему предложили подать иск, приложив видео с распаковкой. Вы удивитесь, но как только ролик стал набирать популярность, с Маурисио связались парни из Amazon. Скорее всего, в самое ближайшее время будет проведено внутреннее расследование после чего бразилец получит свою видеокарту в целости и сохранности. В данный момент на ум приходят многочисленные жалобы российских покупателей, которые упрекают магазины в нежелании идти на контакт с покупателями, откровенно обманывая клиентов, не желая проводить замену бракованного товара. Как вы могли убедиться, проблема носит международный характер, ведь никому не охота брать на себя ответственность. Увы, но согласно закону, делать это магазинам необходимо, хотя некоторые активно сопротивляются, используя юридическую безграмотность обычных покупателей.

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Со своей стороны мы посоветуем вам всегда снимать распаковки дорогостоящей электроники. Автор данного материала столкнулся со сложностями по замене недешёвого планшета из-за того, что там был разбит дисплей. Дело было больше пяти лет назад, а идея снять ролик распаковки в голову не пришла. В результате удалось выбить из магазина другой планшет, но стоило это двух месяцев времени и массы потраченных нервов. Смотреть видео.