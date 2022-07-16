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Сколько игр поместится на SSD Джеймса Уэбба – зачем космическому телескопу быстрый SSD
Телескоп Джеймс Уэбб получил крошечный SSD на 68 Гб. Почему NASA решила сэкономить. Давайте разбираться
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Одним из ключевых шагов к освоению космоса и пониманию сложных процессоров, происходящих в далёких галактиках, стал вывод на орбиту телескопа Хаббл. Старичок уже давно отработал свой ресурс и может выйти из строя в любой момент. Учёные несколько раз оживляли его, используя хитроумные методики, а также резервные системы. Неясно, сколько ещё проработает Хаббл, но на смену ему уже пришёл Джеймс Уэбб. Путь телескопа оказался долгим и тернистым. Он несколько раз обновлялся, поэтому часть технологий там из далёкого прошлого, тогда как другие отвечают самым современным стандартам. Ожидается, что аппарат позволит дать ответы на целый ряд вопросов, начиная с того, как появлялись галактики, до событий, происходящих сразу после Большого взрыва. Особый интерес учёных вызывают чёрные дыры, а вот жизненный цикл телескопа окажется намного меньше Хаббла и по расчётам не превысит 10 лет. Пока всё это теория, ведь в 2021 году Хаббл буквально воскресили из небытия. 

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На этой неделе человечество впервые увидело невероятные изображения, полученные при помощи продвинутой оптики Джеймса Уэбба. Зеркало размером 6.4 метра и площадью 25 метров квадратных покрыто золотым напылением и способно заглядывать за пределы доступного ранее пространства. Согласно официальным данным NASA, первые фотографии – это только начало, а телескоп прошёл все тесты и готов к работе. Если вам интересны первые изображения, то изучить подробности можно здесь. Учёные подробно поясняют, что мы видим, и почему, а также делятся и другими подробностями, одной из которых мы уделим больше внимания. 

Как оказалось, каждые 10.7 секунды телескоп создаёт 6 изображений размером 2048х2048р, а общий объём внутренней памяти превышает 68 Гб. При этом, только 58.8 Гб используются, тогда как остальная часть служит для других целей. На первый взгляд это кажется мало, но стоит сравнить показатели с Хабблом, у которого были скромные 2 Гб, и всё становится на свои места. Кстати, внутри находится не совсем обычный SSD, а так называемый твердотельный регистратор. Он настолько прочный и надёжный, что способен выполнять свою работу в штатном режиме даже там, где большинство дисков вышли бы из строя через несколько минут. Несмотря на это инженеры сообщают, что сегодня нет технологии, способной обеспечить полную сохранность накопителя в космосе. Это значит, что уже через 10 лет из 68 Гб будут доступны только 60 Гб, но и этого будет достаточно, ведь всего 57 Гб нужны для передачи фотографий на Землю. Ну а отвечая на вопрос, заданный в названии, стоит отметить, что больше и не нужно, ведь хранить изображения в космосе бесполезно, а значит важно было добиться стабильности, а не огромной ёмкости. 

Для понимания проблемы стоит знать, что Джеймс Уэбб находится в так называемой точке Лагранжа 2, расположенной от Земли на расстоянии 1.5 миллиона километров. Для сравнения, Хаббл располагается всего в 545 километрах, что в 2750 раз ближе. А между тем скорость передачи данных поражает. Сообщается, что передача осуществляется по нескольким каналам с максимальной скоростью 48 Мбит/с. Обычно передача происходит по 4 часа, а всего за сутки осуществляется всего 2 обмена данными. Одновременно с этим идёт передаче технической информации, позволяющей учёным анализировать положение телескопа, состояние приборов и многие другие показатели. 

Одна из ключевых задач Джеймса Уэбба состоит в поиске экзопланет. За последние годы люди научились видеть их даже там, где царит кромешная тьма. Благодаря продвинутым инструментам нового телескопа удастся понять, что представляют собой каменные глыбы, проносящиеся мимо своих звёзд на расстоянии десятков световых лет от Земли. Даже сейчас мы не сможем понять, если органическая жизнь на одном из этих тел, но по сравнению со всеми другими телескопами Джеймс Уэбб действительно открывает новое окно во Вселенную. 

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#nasa #джеймс уэбб
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