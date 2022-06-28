Изучаем статистику и аналитику по рынку, предоставленную Kommersant

В марте большая часть иностранных компаний, занимающихся производством электроники и бытовой техники, сообщила об уходе с российского рынка или о временной приостановке деятельности. Для кого-то слово «временно» затянулось на месяцы, тогда как другие и вовсе решили распрощаться с возможностью зарабатывать. Чаще всего нам не сообщают долю продаж на том или ином рынке, но совсем недавно отдельные компании ухватились за цифру 2%, продолжая раскручивать неизвестно откуда взявшийся миф. Оставим иностранные компании страдать, а сами перенесёмся в российскую розницу, где проблем предостаточно.

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Прежде всего нужно понимать, что большая часть находящейся на прилавках техники завезена в страну по неофициальным каналам. Ранее это были серые поставки, тогда как сегодня их принято называть параллельным импортом. Если вы внимательно следите за ценами на электронику и бытовую технику, то могли заметить, что стоимость большинства позиций по сравнению с началом февраля выросла не больше чем на 15%. В премиальных категориях это внушительные суммы, тогда как периферийные устройства и мелкие комплектующие и вовсе продаются без наценки. И здесь нас ждёт первое противоречие. Дело в том, что сегодня курс доллара на 20 рублей ниже, чем был в феврале. Получается, что в пересчёте на иностранную валюту стоимость электроники в России резко подорожала. Ясно, что продаётся всё это потребителям за рубли, но покупается за доллары, поэтому кто-то очень неплохо на всём этом параллельном импорте зарабатывает.

Ну и закономерно российский рынок просел. Аналитики отмечают, что выручка по сравнению с показателями июня 2021 года снизилась на 48%, а вот чистые продажи в штучном эквиваленте упали на 9%. Получается, что покупатели продолжают обращаться в магазины за нужным товаром, но предпочитают менее дорогие позиции. Российские ритейлеры отмечают, что кризис нарастает, но далеко не у всех потери носят катастрофический характер. Например, одна из российских торговых сетей (источник не называется) зафиксировала в июне снижение продаж до 25%. При этом по России продажи мобильных телефонов обвалились на 30%. Что любопытно, средняя цена снизилась всего на 1.3% и достигла 23 200 рублей.

Эксперты уверены, что ситуация со временем придёт в норму, а спрос восстановится. В первую очередь это случится благодаря стабилизации курса национальной валюты. Покупатели почувствуют стабильность и потянутся за электроникой, которая не входит в число товаров первой необходимости. Одновременно будет нарастать параллельный импорт, что может оказать позитивное влияние не только на цены, но и на количество товаров в магазинах. Представители Ситилинк полагают, что выйти из кризиса помогут новые китайские бренды, которые ранее не входили на российский рынок. Причина в высокой конкуренции, ведь именитые западные компании прочно держались за рынок, не желая денег на рекламу и одаривая покупателей скидками, создавая лояльную аудиторию. После бегства иностранных компаний нет никаких препятствий для захода на рынок малоизвестных за пределами Поднебесной брендов. Чаще всего они предлагают выгодные цены и относительно неплохое качество.

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При этом есть мнение, что всё не так радужно, как может показаться. Ожидается, что параллельный импорт может заработать в полную силу только во второй половине осени или даже к началу зимы. Именно поэтому надеяться на быстрое восстановление рынка не приходится. Кроме того, есть сложности и с ожидаемым ростом цен. Если вы видели курс рубля, то должны понимать, что вечно на такой позиции национальная валюта находиться не будет. Скорее всего, осенью рубль осенью просядет, а стоимость электроники тут же подпрыгнет на 20-30%. Вполне возможно, что последствия кризиса будут ощущаться даже в 2023 году, если не позднее. Источник.