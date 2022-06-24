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Цены на видеокарты NVIDIA в российской рознице возвращаются к рекомендованным
GeForce RTX 3080 Ti стоит на 17 тысяч рублей дешевле рекомендованной цены для рынка РФ
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3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
Несколько RTX 3060 Ti от 50 тр - смотри
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Маркетологи давно заметили, что лучше всего те или иные товары продаются тогда, когда магазины устраивают распродажи и дарят щедрые скидки. Что любопытно, на итог не влияет даже тот факт, что часто перед такими распродажами цены вначале накручиваются, а после искусственно опускаются. Ну а в итоге никакой выгоды обычным покупателям нет. Несмотря на это перечёркнутая цена с дисконтом действует на потребителей волшебным образом. Компьютерная техника и видеокарты не исключение. Лучше всего продажи шли во время падения курса рубля, когда видеокарты дорожали, а магазины давали на некоторые модели скидки. Ну и очень неплохо раскупались видеокарты после стремительного восстановления курса национальной валюты и резкого снижения стоимости комплектующих.

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Сегодня мы видим, что стоимость отдельных графических чипов даже в России вернулась к рекомендованным позициям. Несмотря на это спрос пусть и не ослабевает, но до ажиотажного не дотягивает. Важно понимать, что большинство потенциальных покупателей крайне зависимы от мнения экспертов и падки на громкие скидки. А между тем хорошие цены доступны здесь и сейчас, ведь рубль укрепляется, а Эфир находится в крайне неудобном положении.

Настоящим ценителям флагманов и состоятельным энтузиастам предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3090 Ti. Купив такую видеокарту в 2022 году, вы можете удалить из закладок все интернет-магазины на ближайшие 5 лет. Мощи суперфлагмана достаточно для запуска всех игр на максимальных настройках графики даже в разрешении 8К, а потенциал здесь просто огромен. А главное – сегодня GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 160 тысяч рублей. Ещё полтора месяца назад цены стартовали с 300 тысяч, поэтому у вас есть уникальный шанс собрать сверхмощный компьютер с огромной скидкой.

Лучшим подарочком этого лета стала GeForce RTX 3080 Ti. Когда ровно год назад NVIDIA представила эту видеокарту, то рекомендованная цена для России стартовала со 117 тысяч рублей. Сегодня модель производства Palit можно взять за 99 990 рубликов. Если вы видели в российских магазинах дешевле, обязательно пишите об этом в комментариях. Напомним, GeForce RTX 3080 Ti получила флагманский графический чип, 12 Гб скоростной памяти и отличается эффективной системой охлаждения.

GeForce RTX 3070 Ti за 71 310 рублей не менее интересна. В первую очередь нужно помнить, что эта видеокарта предназначена для игр в разрешении 2К, поэтому требовать от неё 4К@60fps неправильно. Рекомендованная цена для РФ была установлена на отметке в 58 тысяч рублей, поэтому места для манёвра ещё осталось. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы мы уже увидим GeForce RTX 3070 Ti за 55 тысяч, но пока даже такая низкая стоимость кажется нам крайне выгодной.

Radeon RX 6800 на старте продаж в РФ должна была стоить 54 тысячи рублей. Скажем честно, мы ещё ни разу не видели, чтобы эта видеокарта пересекала отметку ниже 70 тысяч. Что же, сегодня настоящий рекорд, ведь купить сверхмощную видеокарту можно всего за 66 тысяч. Учтите, что по производительности она не уступает GeForce RTX 3070 Ti, но имеет на 4 Гб больше видеопамяти. Также Radeon RX 6800 потребляет меньше электричества, что позитивно сказывает на теплопакете. Проще говоря, видеокарта AMD тише и холоднее.

анонсы и реклама
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3050 за 25тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Пожалуй, самая выгодная видеокарта с точки зрения соотношения реального количества кадров и цены – это Radeon RX 6600 XT. За 34 тысячи вы получите мощный игровой продукт, способный на много лет обеспечить вам стабильные 60fps во всех играх. С разрешением можно экспериментировать. Гарантирована работа на максималках в 1080р, но во многих играх Radeon RX 6600 XT будет прекрасно работать и в 2К. По цене в 34 тысячи реальных конкурентов у видеокарты просто нет, поэтому мы советуем присмотреться к ней любителям экономить без вреда для производительности.

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#видеокарты #geforce rtx 3080 ti #оптимальные ценовые предложения
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Цены на видеокарты NVIDIA в российской рознице возвращаются к рекомендованным
Александр Пономарев
16:36
с китая... да пока она придет, они тут дешевле будут
Цены на видеокарты NVIDIA в российской рознице возвращаются к рекомендованным
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