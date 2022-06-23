GeForce RTX 3080 Ti стоит даже дешевле официально рекомендованной цены

Сколько должна стоить видеокарта, чтобы обычные геймеры стали считать её недорогой. Сегодня мы то и дело слышим о том, что игровая продукция стоит в разы дороже рекомендованной цены. Высказываются язвительные заявления в сторону майнеров, которые почему-то обязаны отдавать геймерам свои видеокарты за бесценок, а некоторые и вовсе полагают, что уже к концу года игровую продукцию будут продавать по цене грибов. Нам кажется, что нужно трезво оценивать возможности российского рынка, который достаточно неплохо себя чувствует в условиях санкций. Ну и не забывайте о том, что даже два года назад геймеры жаловались на высокие цены.

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Получается, что дело не в видеокартах, а в самих геймерах, которые просто хотят платить меньше. Что же, мотивы вполне ясны, но сегодня есть все основания говорить о рекордном падении цен на графические чипы в российской разнице. Взять хоты бы GeForce RTX 3090 Ti. 23 июня суперфлагман стоит всего 160 тысяч рублей. Только вдумайтесь, в феврале обычная версия GeForce RTX 3090 стоила больше 300 тысяч, а значит у нас рекордное падение стоимости. Говорить о том, что эта видеокарта будет ещё много лет предлагать ультимативный уровень производительности, не нужно, ведь вы и без нас знаете о 24 Гб видеопамяти на скорости 21 Гбит/с.

Когда GeForce RTX 3080 Ti только пришла на российский рынок, стоимость этой видеокарты превышала все допустимые пределы. Вообще даже рекомендованная цена в 117 тысяч была явно завышена, но это решение NVIDIA спорить с которым бесполезно. В некоторых магазинах GeForce RTX 3080 Ti можно было встретить за 150 тысяч, ну а сегодня модель производства Asus подешевела до 103 тысяч рублей. Получается, что спустя год после официального релиза цена не только вернулась к рекомендованной отметке, но и ушла ниже. GeForce RTX 3080 Ti совсем немного уступает флагману линейки, поэтому гораздо выгоднее с точки зрения соотношения между ценой и количеством кадров в секунду в требовательных играх.

Продолжаем изучить линейку NVIDIA. За 66 тысяч можно взять GeForce RTX 3070 Ti, которая считается оптимальным вариантом для игр в разрешении 2К. Учтите, что рекомендованная стоимость такой видеокарты была установлена на отметке 58 тысяч, поэтому впору говорить, что и здесь у нас максимально близкая цена к официальной на старте продаж. Мы не можем не указать на разницу в курсе рубля, но подобное объясняется санкционными ограничениями, которые встали ну пути официальных поставок в Россию.

За 51 400 рублей в наличии Radeon RX 6700 XT. Сравнивать эту видеокарту с более дорогой от NVIDIA сложно, поскольку падение производительности налицо. И всё же, если у вас на руках всего 50 тысяч, то можно разжиться скоростной видеокартой, способной обеспечить вас максимальным уровнем производительности в 2К. Среди сильных сторон Radeon RX 6700 XT можно выделить наличие 12 Гб видеопамяти, ну а низкое потребление энергии позволяет не беспокоиться о шуме кулеров даже в самое жаркое время года.

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Radeon RX 6500 XT можно назвать самой спорной видеокартой AMD 2022 года. Идея была неплохая, но реализация подкачала. Так, поставив шину до 64 бит, инженеры красной команды буквально подрезали крылья бюджетной видеокарте. К этому прибавилась экономия на видеопамяти, а в результате уровень производительности примерно равен GeForce GTX 1660. На фоне завышенной стоимости на графические чипы видеокарта могла бы получить неплохие продажи, но релиз пришёлся на самое неподходящее время, когда дефицит полупроводников завершился, а майнеры перестали скупать видеокарты в ожидании перехода Эфира на PoS. Вполне возможно, что в будущем AMD скинет цену на Radeon RX 6500 XT, что сделает её выгодной в глазах потенциальных покупателей. Ну а пока 21 570 рублей это даже выше рекомендованных 17 тысяч для РФ. Хотя и ненамного выше.