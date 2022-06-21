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Китайские майнеры распродают фермы по добыче Эфира – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 16 000р
Будем надеяться, что часть видеокарт дойдёт до РФ, или некоторые выставят их на AliExpress
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6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro за 60тр</b>
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр

Видеокарты дешевеют, но происходит это настолько медленно, что многие геймеры даже не замечают, как цены ползут вниз. Бывает, что за полтора месяца мы увидим скидку на 15 тысяч в среднем сегменте, а иногда появляются наиболее интересные модели, которые предлагаются с большим дисконтом. Несмотря на это большая часть графических чипов даже не приблизилась к рекомендованным ценам, поэтому у геймеров есть только несколько вариантов. Например, можно продолжить сидеть в ожидании чуда. Способ интересный, но бесперспективный, поскольку старые модели уходят с рынка, а на их место приходят новые, но дороже. Уставшие от длительного ожидания просто покупают видеокарты в магазинах с большой переплатой. Для кого-то это лучший выход, но есть немало геймеров, ожидающих массовых распродаж на вторичном рынке.

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Надеемся, что вы осведомлены о скором переходе Эфира на алгоритм Proof of Stake (PoS), что сделает добычу криптовалюты невозможной. Стоит указать, что это перспектива ближайшего года, поскольку так быстро подобные изменения не происходит. Если вы чуть ли не ежедневно мониторите Авито в поисках суперцен, то хотим вас слегка огорчить. Прежде чем Эфир перейдёт на PoS, должна сработать Бомба сложности, и только после значительного снижения доходности, майнинг Эфира будет окончательно остановлен. Это значит, что надеяться на PoS глупо и преждевременно, а значит у нас остаётся только одна переменная: падение курса Эфира. К счастью, криптовалюты находятся не в лучшем положении, а совсем недавно Эфир опускался ниже 900 долларов. Вчера рынок немного восстановился, но эксперты неумолимы, указывая на скорое падение Биткоина до 10 000 долларов. Нет никаких сомнений, что следом за цифровым золотом вниз пойдёт и Эфир, а значит российским геймерам стоит ожидать именно этого события.

Ну а китайцам повезло больше. Как сообщается, на фоне резкого снижения Эфира, начались массовые распродажи криптоферм. Казалось бы, майнинг в поднебесной запрещён уже год, но это не означает, что с фермерами покончено. Да, крупные компании покинули страну, но отследить небольшие мощности, почти невозможно. Тем более сложно, если майнеры выдают себя за интернет-кафе. Напомним, в начале 2021 года многие подобные заведения в Китае стали наполняться компьютерами. Эпидемия коронавируса снизила посещаемость, а майнинг казался выгодным вложением. Судя по всему, некоторые до сих пор копали Эфир, но после недавнего обрушения решили окончательно разорвать отношения с криптовалютой.

Сообщается, что в Китае на продажу выставляются одновременно десятки видеокарт, а продавцы заполонили торговые площадки. Цены на некоторые модели поражают слабую психику неподготовленных геймеров. Например, можно встретить GeForce RTX 3060 Ti за 300 долларов. По курсу в рублях это скромные 16 300, что в разы дешевле предложений на российских площадках. Например, новая такая видеокарта в РФ может стоить 55 тысяч и дороже, а на Авито дешевле 40 000 рублей и вовсе ничего не найти. Местные журналисты отмечают, что ещё в начале года точно такая же видеокарта могла стоить 700 долларов, а распродажи только начались.



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-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti за 80 тр в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

А вообще нет ничего удивительного в том, что китайские майнеры избавляются от видеокарт. Государство планомерно закручивает гайки. Например, несколько дней назад руководство местного мессенджера WeChat (около 1.26 миллиарда пользователей) приняло решение запретить публикацию информации, так или иначе связанной с криптовалютами. Сюда же относятся и NFT, которые переживают не лучшие времена. Если пользователь нарушит новое правило, то отделается небольшим предупреждением. Ну а любителей криптовалют, которые не хотят подчиняться суровым требованиям, ждёт удаление аккаунта. Логично, что майнеры устали сопротивляться. Если раньше был хотя бы экономический смысл, то теперь фермеры пытаются извлечь хоть какую-то прибыль. Журналисты отмечают, что многие из этих майнеров покупали видеокарты в несколько раз дороже, а значит текущие потери огромны.

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#видеокарты #майнинг
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