Глобальная экономима трещит по швам, а потребительский спрос падает

В 2021 году мы стали свидетелями взрывного спроса на полупроводниковую продукцию. На самом деле рост случился ещё в 2020 году, а эксперты утверждают, что причиной стала массовая долларовая эмиссия. Благодаря накачиванию экономики денежной массой у обычных граждан в США появилось больше возможностей, ну а на еду и бензин этим ребятам всегда хватало. Точно такие же процессы происходили и в еврозоне, а в результате эти два региона перетянули на себя основную часть товаров, создавая дефицит на других рынках. Казалось, что праздник жизни будет длиться вечно, а полупроводниковым гигантам не оставалось ничего другого, как наращивать темпы производства готовых изделий.

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2022 год слегка охладил пыл американских экономистов, которые привыкли жить за чужой счёт. Инфляция превысила 8.6%, а дальнейшие планы по надуванию триллионных пузырей под большим вопросом. Денег у обычных граждан становится меньше, поскольку миллиардеры и не собираются делиться с ними своими накоплениями. На этом фоне всё больше крупных компаний сообщают о снижении спроса. Покупателям просто не нужны новые ноутбуки и компьютеры, когда приходится переплачивать за электричество, продукты питания и бензин. Экономический кризис только нарастает, а значит покупательская способность ощутимо снизится по всему миру. Во время недавнего отчёта, руководство NVIDIA скромно указало на эту проблему, не став уделять ей должного внимания, но ситуация такова, что все вокруг сжимаются. Та же Samsung снизила планы по выпуску смартфонов, а следом идёт вся производственная цепочка, ведь южнокорейская компания предлагает услуги выпуска чипов по самым современным технологиям.

Согласно данным TrendForce, в первых рядах среди пострадавших производители оперативной памяти. По итогам второго квартала 2022 года ожидается снижение цен на настольную DDR4 и DDR5 на 5-8%. Но это только начало, ведь в третьем квартале мы увидим аналогичные показатели, что даёт нам свыше 10% падения стоимости линеек оперативной памяти за полгода. TrendForce отмечает, что многие крупные ОЕМ-поставщики создали большие складские запасы, поэтому предпочтут остановить закупки, полагаясь на уже имеющуюся продукцию. На этом фоне производители снижают мощности, но сделать это быстро не получится. Пока прогнозов на 4 квартал нет, поскольку ситуация на глобальных рынках меняется слишком быстро. Ну и не стоит забывать, что именно на 4 квартал намечен выход как процессоров, так и видеокарт нового поколения. Это должно увеличить спрос, хотя мы не знаем, в какой экономической ситуации окажется планета.

Казалось бы, причины просты, но западные эксперты предпочитают не замечать очевидных вещей. Вместо признания собственных ошибок, они указывают в сторону России, предлагая считать власти РФ ответственными за мировой экономический кризис. Неясно, о чём вообще думают эти аналитики, но в текущей ситуации российские пользователи могут извлечь для себя выгоду. К примеру, если оперативная память продолжит дешеветь, то можно будет собрать компьютер с некоторой выгодой. Ну а учитывая постоянное снижение цен на видеокарты и процессоры, перспективы выглядят ещё лучше. Увы, игнорировать падение экономики невозможно, поэтому далеко не все наши читатели смогут позволить себе такие радости жизни.

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Что до мнения экспертов, то они скромно предполагают, что падение цен и покупательского спроса может оказаться даже выше самых пессимистичных прогнозов. Предсказать реальное снижение производства смартфонов пока невозможно, а значит более конкретные цифры мы увидим только к концу второго квартала, когда крупные компании объявят результаты своей деятельности за первые полгода.