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Илон Маск раскритиковал производителей электрокаров Lucid и Rivian и ожидает банкротства конкурентов
Rivian потеряла 1.5 миллиарда долларов за 1 квартал 2022 года
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В 2020 году мы стали свидетелями массового инвестиционного помешательства. Десятки никому не известных стартапов накачивались миллиардами долларов, вот только в портфолио у основателей сомнительных компаний были в лучшем случае гениальные планы и несколько рендеров. Как грибы после дождя росло количество сервисов доставки, цифровых чатов и вообще всего, что только может заинтересовать человека на удалённой работе. Но куда больше подобных проектов появлялось в технологической сфере. Особенно неожиданным стал взлёт нескольких стартапов, планирующих выпускать электрокары. Вполне возможно, если бы всё шло своим чередом, лет через 15 Lucid и Rivian могли бы стать уважаемыми брендами, вот только обе компании стали жертвами гиперинвестиций.

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Обратите внимание на графики ниже. Они отражают рост и падение рыночной капитализации Lucid и Rivian за прошедший год. Обе являются аутсайдерами рынка, а разбирать линейку автомобилей мы не будем. Отметим, что там всё действительно плохо. Как видите, за 12 месяцев капитализация Lucid снизилась в 3.5 раза, тогда как Rivian подешевела больше, чем в 6 раз. Вообще сегодня кажется, что инвесторы были ослеплены, ведь дошло до того, что никому не известная компания за короткий промежуток времени стала оцениваться выше, чем Ford. Происходящее можно было бы понять, если бы Rivian продавала бы хотя бы несколько миллионов машин в год, вот только за весь 2021 года с конвейера сошло всего 652 автомобиля. Судя по всему, инвесторы всё же осознали свои ошибки, ведь сегодня ценные бумаги обеих компаний находятся на дне, а где-то выше по течению стоит улыбающийся Илон Маск.

По словам миллиардера, обе компании действительно тонут, и уже вскоре станут банкротами, унеся с собой миллиардные инвестиции. Это уже происходит, на что мы уже сказывали выше, но всё самое интересное ещё впереди. Илон отмечает, что Rivian не просто имеет отрицательную динамику, но и сжигает деньги в невиданных масштабах. К примеру, только за 1 квартал 2022 года компания умудрилась потерять 1.5 миллиарда долларов. А ведь количество выпущенных элекропикапов не превысило 100 единиц. Немногим лучше положение у Lucid, но там просто немного меньше масштабы. Маск согласен с тем, что на определённом этапе Tesla также теряла деньги и не могла выйти в плюс, вот только даже когда с конвейера выходило всего несколько тысяч автомобилей за квартал, каждый из них приносил компании прибыль. При этом негативное сальдо было следствием расширения производственных мощностей. Что до Lucid и Rivian, то даже сегодня обе компании теряют деньги на каждом проданном автомобиле. Цены постоянно растут, но это не оказывает никакого заметного влияния на доходность, а курс акций постоянно снижается.

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По мнению основателя Tesla. Если в кратчайшие сроки производители не научатся считать деньги, то уже очень скоро обе компании столкнуться с нежеланием инвесторов финансировать безграмотный маркетинг и полное отсутствие понимания рынка. Ну а эксперты полагают, что Илон просто хочет избавиться от конкурентов. Миллиардер с большим удовольствием подтолкнул бы Lucid и Rivian в пропасть, но пока может только давать прогнозы. По мнению журналистов сайта Electrek, у обеих компаний есть достойные продукты, а в будущем они ещё не раз напомнят о себе. В то же время нельзя ждать от новичков умения противостоять акулам рынка, как Илон Маск. Автомобили производятся, штат сотрудников расширяется, а значит не всё так плохо.

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#илон маск #lucid #rivian
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