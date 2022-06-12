GeForce RTX 3060 Ti ещё долго будет тянуть все игры на максимальных настройках графики

У каждой крупной компании есть штат собственных маркетологов, которые занимаются изучением рыночного спроса и дают ценные советы относительно развития тех или иных направлений. Решения принимает руководство, но именно мнение специалистов имеет решающее значение, ведь информацию получает не только глава той или иной компании, но и инвесторы. Будет очень странно, если маркетологи спрогнозируют ожидаемый рос рынка на 15%, а руководство снизит производство на 20%. Неясно, какие советы давали эти ребята в начале 2020 года, но NVIDIA и AMD приняли решение остановить производство графических чипов текущего на тот момент поколения. За несколько месяцев до релиза из продажи начали пропадать видеокарты GeForce RTX 2000-й серии, а на момент официального старта стало известно о полной остановке конвейеров.

реклама

Как вы знаете, вернуть производство в 2021 году не вышло, а в результате неверного прогноза маркетологов мы получили дороговизну видеокарт и высокие цены. Наращивание мощностей проходило весь прошлый год, а к началу весны руководство обеих компаний отчиталось о преодолении дефицита. Российские цены пока далеки до рекомендованных, но работа в этом направлении идёт. Мы не станем утверждать, что через несколько месяцев вы сможете купить видеокарту GeForce RTX 3080 за 50 000 рублей, ведь санкции мешают ввозу полупроводниковой продукции в страну. И всё же, если ожидание уже стало для вас тягостным, то в данном материале мы предлагаем ознакомиться с несколькими видеокартами, позволяющими скоротать время у монитора длинными летними вечерами.

Любителям флагманов может быть интересна GeForce RTX 3080. Это не совсем стандартное решение, ведь в данном случае перед нами улучшенный графический чип. Благодаря 384-битной шине и 12 Гб видеопамяти удалось выжать из уже знакомой видеокарты все соки, ведь теперь новинка почти не уступает старшим графическим чипам, но лишена детских болезней серии. GeForce RTX 3080 будет интересна энтузиастам, у которых нет 200 000 рублей на эксперименты, ведь стоит видеокарта 117 500 рублей.

Неплохо смотрится Radeon RX 6900 XT. Производительность здесь выше, видеопамяти больше, а значит через несколько лет владелец видеокарты AMD окажется в более выгодном положении. Вполне возможно, что даже через 5 лет разработчики игр не научатся максимально использовать 16 Гб видеопамяти, в таком случае GeForce RTX 3080 будет не хуже, но гадать на эту тему бесполезно. Учтите, что Radeon RX 6900 XT отстаёт в трассировке лучей. Если для вас это всего лишь бесполезная технология – смело берите то, что считаете наиболее перспективным.

Ну а любителям экономить без ощутимого вреда для игрового процесса мы рекомендуем остановиться на Radeon RX 6800 XT. Здесь почти тот же графический чип, те же 16 Гб видеопамяти, а запаса прочности хватит на 6 лет. Сегодня такая видеокарта способна тянуть все игры в 4K@60fps, поэтому мы не видим смысла переплачивать за цифры в синтетике. Вообще подобные тесты нужны для определения максимальной теоретической мощности графического чипа, поэтому не имеют прямой корреляции с реальной производительностью в играх.

Если и прислушиваться к голосу разума, то брать стоит GeForce RTX 3070 Ti. Каждый раз, когда мы немного экономим, теряется часть мощности видеокарты. В данном случае вы всё ещё можете играть в разрешении 4К, но по чистой производительности Radeon RX 6800 XT вырывается вперёд. На самом деле GeForce RTX 3070 Ti ещё много лет будет справляться со всеми играми на максимальных графических настройках, но в будущем не обойтись без компромиссов. Хотя, даже потратив сегодня 200 000 рублей, через 3 года придётся что-то менять.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

GeForce RTX 3060 Ti является самой недорогой видеокартой в нашей подборке. Gigabyte выпустила отличную модель, которая может предложить три мощных кулера с высокой эффективностью отвода тепла. Учтите, что GeForce RTX 3060 Ti и без этого не является горячим игровым чипом, а в данном случае вы и вовсе будете слышать лишь лёгкий шорох от вращающихся кулеров. Мечтать о покорения разрешения 4К не приходится, но ведь мы говорим о видеокарте за 55 500 рублей. Ну а с 2К GeForce RTX 3060 Ti справится без особых проблем.