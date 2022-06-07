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Появление криптовалютного законодательства в США может привести к исчезновению 99% криптовалют
Проект выглядит зловеще, ведь биржам придётся пройти сложные процедуры регистрации, а разработчикам криптовалют доказать ценность проектов
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Это может показаться странным, но в большинстве стран мира до сих пор нет законодательства, предусматривающего ту или иную зону ответственности майнеров, держателей криптовалют и других участников рынка. К примеру, в России уже довольно давно идут дебаты на эту тему, но пока дальше разговоров дело не идёт. Примерно такая же ситуация и в Европе, где политики посматривают друг на друга. Вообще эти ребята в последние три месяца очень сильно заняты, ведь нужно чуть ли ежедневно придумывать новые санкции против России. Именно поэтому все взгляды устремлены на Америку, где бюрократическая машина разрослась так сильно, что позволяет решать десятки задач одновременно.

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Если вы проживаете в США и решили заняться добычей криптовалюты, то обязательно должны платить налоги. Неясно, насколько эффективны органы надзора, но мы не слышали ни об одном громком деле, когда у обычных майнеров забирали ферму из видеокарт за неуплату налогов. Это значит, что пока давление на эту индустрию минимально, а одним из условий является контроль за средствами граждан США на централизованных биржах. Например, если вы за определённый период получили цифровых активов на 10 000 долларов и больше, то обязаны сообщить об этом в соответствующие органы, заплатив налоги. Есть все основания полагать, что уже сегодня биржи передают часть данных о пользователях в налоговую, но в будущем ожидается ужесточение существующих норм.

Сегодня был обнародован законопроект под названием «Закон об ответственных финансовых инновациях». Звучит вполне обыденно, а вот последствия его принятия могут быть самые неожиданные. Прежде всего все провайдеры (общее название для всех компаний, занимающихся вводом и выводом криптовалют) обяжут раскрывать полную информацию о своих клиентах. Учтите, что таким образом к дядюшке Сэму попадут не только данные о счетах американцев, но и жителях всей планеты. В правительстве заявили, что закон будет активно стимулировать инновации на рынке криптовалют, но нам кажется, что слежка за людьми придумана очень давно, поэтому к инновационным способам ведения бизнеса не относится.

Эксперты полагают, что в целом закон позитивно скажется на рынке криптовалют, но будет стоить обычным гражданам потери миллиардов долларов. Всё дело в том, что создатели криптовалют должны будут пройти сложную регистрацию. Это же касается компаний, занимающихся распространением стейблкоинов, бирж и других участников рынка. При этом разработчики стейблкоинов должны будут доказать наличие резервного фонда, который гарантирует выплаты абсолютно всем владельцам токенов, если потребуется единовременный выкуп всей эмиссии. Риск такого развития событий мал, но это не отменяет суровые требования. Кроме того, указываются на некие нормы биржевого надзора и дополнительные процедуры раскрытия личной информации, но подробностей на этот счёт пока нет.

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Скорее всего, первыми начнутся проблемы у сектора DeFi. Следом подтянутся все биржи, расходы которых кратно возрастут. Одновременно с этим работа подобных компаний станет прозрачнее, что снизит риски, но знать всё обо всех будут исключительно соответствующие подразделения налоговой США. Большинство криптовалют единовременно получит статус цифровых товарных активов (как копия компьютерной игры или программного обеспечения), а значит малоизвестные токенов начнёт исчезать. 99% всех монет и вовсе могут не добраться до финиша, а значит деньги держателей просто исчезнут. Скорее всего, будет дан какой-то льготный период, но пока об этом в законопроекте ничего не сказано. Стоит учитывать, что это ещё не финальная редакция, а значит там могут появиться ещё более весёлые формулировки.

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#криптовалюты
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