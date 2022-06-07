Radeon RX 6700 XT позволяет запускать все игры в 2К на максималках

Многие наши читатели могли заметить, что некоторые видеокарты пользуются популярностью среди геймеров, тогда как другие вообще никому не интересны. В качестве одного из самых громких провалов последних лет можно назвать Radeon RX 5600 XT. Скорее всего, вы уже и не помните, что это за видеокарта. Что же, она отличилась тем, что имела крайне спорную производительность и завышенную цену. Пытаясь конкурировать с NVIDIA менеджеры AMD выбрали неверную стратегию. Уже после релиза выяснилось, что руководство красной команды решило ограничить тактовую частоту видеокарты, а после отдало указание партнёрам вернуть всё в прежнее состояние. Вот только многие производители оснастили графический чип скромной системой охлаждения и питания, что не позволяло выполнить требования AMD. Результат ожидаем: геймеры не приняли Radeon RX 5600 XT, поэтому вместо звания бестселлера эту видеокарту ждало забвение.

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Очень часто определить, будет ли видеокарта пользоваться спросом до начала продаж, крайне сложно. Сегодня мы рассмотрим некоторые графические чипы, которые будут ещё долго кочевать с компьютера на компьютер. Начнём с Radeon RX 6900 XT. В этой видеокарте всё прекрасно, а система охлаждения избавит от неприятного шума даже в самых требовательных играх. По чистой производительности эта видеокарта уступает флагманам NVIDIA, но по соотношению цены и производительности уходит далеко вперёд.

GeForce RTX 3070 Ti не является конкурентом указанной выше видеокарты, но может быть интересна тем, кто не готов платить больше 100 тысяч рублей за видеокарту. Мы бы не стали утверждать, что 71 500 – это мало, но учитывая текущую конъюнктуру, перед нами одна из самых выгодных моделей на рынке. Если у вас монитор 2К, то можно играть на максимальных настройках много лет. Ну а владельцам 4К посоветуем ставить настройки на высокие, в таком случае почти везде можно получить стабильные 60 кадров в секунду.

За 58 тысяч рублей можно купить GeForce RTX 3060 Ti. Чистой мощи здесь поменьше, но игровой потенциал есть. В разрешении 4К эту видеокарту не рекомендуем использовать, ну владельцам мониторов с 2К мы даже не будем давать советов, ведь GeForce RTX 3060 Ti создана для современных блокбастеров. Единственным минусом этой видеокарты мы бы назвали наличие всего 8 Гб видеопамяти. Скорее всего, через пару лет для новинок в разрешении 2К этого уже будет недостаточно. Единственным вариантом будет переход на менее требовательные настройки графики. Если вас не беспокоит необходимость ручной регулировки теней и дальности прорисовки, то даже через 4 года GeForce RTX 3060 Ti не потеряет своей актуальности.

Лидером нашего топа за сегодня стала Radeon RX 6700 XT. Смотрите: эта видеокарта быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но стоит дешевле. Дальше: она тише, холоднее и менее требовательная, поэтому гораздо предпочтительнее в большинстве сценариев использования. Есть всего 2 причины, которые могут помешать вам сделать правильный выбор: личная неприязнь к продукции красных и унылая трассировка лучей. Фанатам NVIDIA нам предложить нечего, а вот во втором случае предлагаем разобраться, стоит ли вообще трассировка лучей той шумихи, которая сопровождает эту технологию.

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Ну а самой дешёвой видеокартой нашего списка стала GeForce GTX1660 Ti. Мы предлагаем не питать на её счёт иллюзий, ведь времена старушки прошли. И всё же, если вы не причисляете себя к бескомпромиссным геймерам, то в разрешении 1080р можете пару лет погонять игры на средневысоких настройках графики. Если денег на развлечения немного, то стоит рассмотреть покупку этой бюджетной видеокарты прямо сейчас.