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США против Binance – биржу обвиняют в отмывании $2.35 млрд и нарушении действующего законодательства
Обвинения выглядят серьёзными, а предсказать последствия для Binance пока сложно
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Американский регулятор часто ведёт себя так, как будто на планете существует только одна страна. Многие уже к этому привыкли, забывая о не только о международном праве, но и о собственных интересах. И всё же, пока корабли ВВС США бороздят просторы всех четырёх океанов, крупным компаниям придётся подстраиваться под требования дядюшки Сэма. Старик ведёт свою игру, ну а когда встречается с сопротивлением, использует грязные методы. Вспомните о том, что случилось с криптовалютой Павла Дурова, которую создавали разработчики Telegram. Это всего лишь один пример того, насколько бессмысленным может быть сопротивление бюрократической машине.

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Судя по всему, американское правительство пытается принудить Binance к сотрудничеству. Очевидно, что биржа и так старается не оспаривать те или иные запросы, но в последнее время на кону геополитическое доминирование, поэтому на стол брошены первые козыри. Поскольку у Binance есть свои интересы и обязательства, в ход пошёл административный фактор. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вдруг обнаружила, что выпущенный в 2017 году токен Binance Coin нарушает правовые нормы американского законодательства. Неясно, как вообще это могло произойти, если биржа не зарегистрирована в США, но ведь дядюшке Сэму виднее. Своим демократичным взглядом он замечает нарушителей даже на другом континенте.

Курс Binance Coin тут же пошёл вниз, а представители биржи пока никак не комментируют претензии регулятора, но на этот раз ребята из Белого дома неплохо подготовились. В руки журналистов чудесным образом попали документы, доказывающие факты масштабного отмывания денег. Утверждается, что за 5 лет Binance умудрилась провести через свою систему не менее 2.35 миллиарда долларов, которые так или иначе имеют отношение к преступной деятельности. Тут же подоспели аналитические данные крупной компании Crystal Blockchain. Эксперты уверяют, что только в адрес Hydra Binance перевела 780 миллионов долларов. Руководство биржи отвергает подобные глупости, но журналисты парируют, уверяя что не только Crystal Blockchain, но и другие аналитические компании приходят к подобным выводам.

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Вообще последнее утверждение имеет под собой все основания, но в данном случае нет никаких сомнений, что до недавнего времени американского регулятора всё это не волновало. С чем связана такая атака на Binance, пока неясно, но обычно в прессу не попадают результаты открытого шантажа. К примеру, ни Марк Цукерберг, ни Павел Дуров не высказывали претензий в адрес американского регулятора. Ну а мы напомним, что правительство США готовится к взятию криптовалютного рынка под контроль. Сделать это без участия крупных бирж просто невозможно. Именно поэтому ключевые игроки просто обязаны пустить в свою сеть американских специалистов. Питать иллюзии по этому поводу не стоит, ну а в Китае эту проблему решили превентивно. Там понимали, что любые попытки заставить биржи сотрудничать не увенчаются успехом, а значит проще купировать проблему в зародыше, чем спустя годы бороться с её последствиями. Как будет существовать рынок криптовалют в РФ, большой вопрос. Есть только одно решение: создание национальной локальной биржи, обслуживающей интересы жителей России.

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